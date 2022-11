Nokialla luhtitalo kylmeni keskellä pakkasia – Asukkaat saivat tietoa vasta, kun soittivat itse huoltoyhtiöille

Nokialla Notkotie 5:en asukkaat ovat hämmästelleet viikonloppuna tilannetta, jossa talon kiertovesipumppu oli hajonnut, eikä tiedotus tilanteesta toiminut asukkaiden suuntaan. Nokian Vuokrakotien toimitusjohtaja kuvailee tilannetta valitettavaksi ja ennalta-arvaamattomaksi.

Aamulehti

Nokialla Notkotie 5:en asukkaat ovat kärvistelleet viikonlopun ajan ikävän ongelman kanssa. Luhtitalon kiertovesi­pumppu hajosi perjantaina ja sen seurauksena talon lämpötila lähti sellaiseen laskuun, että osa asukkaista lähti kodeistaan evakkoon.

Talon asukas kertoo Aamulehdelle sunnuntaina kello 15, että talossa on yhä kylmä. Lauantaina illalla lämpömittari näytti 16 astetta. Sunnuntaina lämpötila oli pudonnut 15 asteeseen. Normaalisti kerrostalon lämpötila on asukkaan mukaan noin 22 astetta.

Asukkaan mukaan rikkoutuneesta pumpusta ei ole tiedotettu talon asukkaille erikseen. Tietonsa rikkoutuneesta pumpusta hän kertoo saaneensa soittamalla itse huoltoyhtiöön.

Asukkaan tietojen mukaan kaikki talon asunnot ovat kylmiä edelleen sunnuntaina iltapäivällä, mutta lämmintä vettä on jo alkanut taas tulemaan.

”Huomasimme lämpötilan muutoksen jo torstaina illalla. Seurasimme asiaa päivän ja perjantai-iltana soitin huoltoyhtiöön, josta kerrottiin, että kiertovesi­pumppu on rikki. Asian eteen kerrottiin tehtävän töitä ja että varaosia yritetään löytää. Kuulin naapureilta, että osa lapsiperheistä on lähtenyt muualle evakkoon, koska lämpötila on pudonnut niin alas”, asukas kertoo.

Asukas kertoo myös kuulleensa, että osa muista talon asukkaista on ostanut kotiinsa omia lämpöpattereita ja lämmittäneet kotejaan takkojen avulla. Pirkanmaalla on viikonloppuna mitattu pakkasta.

”Tosi valitettava tilanne”

Nokian Vuokrakotien toimitusjohtaja Hanna Heinonen vahvistaa Aamulehdelle tekstiviestitse, että hänen tietojensa mukaan Notkotie 5:ssa rikkoutui kiertovesi­pumppu myöhään perjantaina.

Heinonen pahoittelee tilannetta ja kertoo pumpun rikkoutumisen vaikuttaneen asuntojen lämpötilaan ja lämpimän veden saantiin.

Heinosen mukaan talon huoltoyhtiönä toimii päivystysaikana eli illat ja yöt sekä viikonloput SOL Kiinteistöpalvelut oy, joka on hoitanut pumpun korjausta koko lauantain. Arkena kohde on Nokian Vuokrakotien oman huollon hoidossa.

”Lauantain aikana huolto sai hommattua rikkoutuneen pumpun tilalle varapumpun, jonka myötä he saivat lämmön sekä lämpimän veden palautettua. Arkena kartoitamme, mistä saamme hankittua uuden laitteen. Tosi valitettava tilanne tietysti, mutta siis ennalta-arvaamaton.”

Onko asukkaita tiedotettu viasta?

”Asukkaat ovat olleet yhteydessä huoltoyhtiön vuorokauden ympäri toimivaan asiakaspalveluun, joka on tietoinen tilanteesta.”

