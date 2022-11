Lempäälässä outo pulujen joukkokuolema – kuolinsyytä tutkitaan

Kuolleita puluja lähetetään tutkittavaksi Ruokavirastoon, jotta niiden kuolinsyy saadaan selville. Eläinlääkäri kertoo, miten kuolleen linnun kanssa kannattaa toimia.

Lempäälässä Hopeakanavankadulta on löytynyt iso määrä kuolleita puluja.

Ympäristöterveys Pirtevan valvontaeläinlääkäri Johanna Virtanen kertoo, että tapaus on työn alla tällä hetkellä. ”Tarkoitus on lähettää puluja tutkittavaksi. Sitten kun on tutkimustuloksia, näkee, mihin pulut ovat kuolleet.”

Pulut lähetetään tutkittavaksi Ruokavirastoon.

Virtasen mukaan kuolleita puluja on löydetty Hopeakanavankadun alueelta jo pidemmän aikaa: viikkojen ajan.

Taustalla voi olla Virtasen mukaan esimerkiksi myrkytys tai erilaiset taudit.

Virtasen mukaan tällaiset tapaukset eivät ole harvinaisia. ”Toki eivät ne nyt viikoittaisia tai edes kuukausittaisia ole, mutta silloin tällöin tapahtuu. Silloin kerätään näytteitä ja viedään näytteet tutkittavaksi.”

Virtasen mukaan tutkimuksissa menee keskimäärin 2–4 viikkoa. Sen jälkeen saa kuolinsyyn selville.

Virtanen neuvoo, että jos lähialueelta löytyy lisää puluja tai muita kuolleita eläimiä, asiasta kannattaa ilmoittaa Pirtevalle.

Kuolleisiin puluihin ei kannata koskea paljain käsin. Jos kuollut pulu löytyy esimerkiksi omalta pihalta, se kannattaa siirtää kertakäyttöhansikkaita käyttäen esimerkiksi jätesäkkiin. Sen jälkeen siitä kannattaa ilmoittaa Pirtevalle.

Pulun voi myös antaa olla pihassa, mutta silloinkin asiasta kannattaa ilmoittaa Pirtevalle. Virtasen mukaan Pirtevasta neuvotaan tarvittaessa, miten kannattaa toimia.