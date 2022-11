Atria sulkee Kangasalan Sahalahden tehtaan ja irtisanoo 130 työntekijää – Auvinen: kaupungilla suunnitelma työntekijöiden tukemiseksi

Irtisanotuille tarjotaan mahdollisuutta siirtyä Atrian muille tehtaille Suomessa.

Atria keskittää siipikarjatuotannon Nurmoon ja sulkee Kangasalan Sahalahden tehtaan vuoden 2024 aikana. Sahalahden tehtaan kaikki 130 työntekijää irtisanotaan ja heille tarjotaan mahdollisuutta siirtyä töihin Atrian muille tehtaille Suomessa. Atria kertoo sulkemisesta tiedotteessaan perjantaina.

”Tämä on murheellinen uutinen henkilöstölle, Sahalahdelle ja koko Kangasalle. Siipi on maassa, ja ihmiset tarvitsevat kaiken tuen”, Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen kommentoi.

Hän kertoo, että kaupunki on etukäteen tehnyt suunnitelmaa, kun pelättävissä oli, että uutinen tehtaan sulkemisesta tulee. Hän kertoo, että asiaa hoidetaan yhteistyössä Kangasalan elinkeinotoimen, eli business Kangasalan ja työllisyyspalvelujen kanssa. ”Alustavasti olemme suunnitelleet mallia, jossa tarjoamme ihmisille mahdollisuutta käydä läpi omaa tilannetta ja tehdä suunnitelmia, olivatpa ne sitten siirtymistä Atrian toisille tehtaille, uuden työpaikan etsimistä tai kouluttautumista.”

Auvinen sanoo, että aikaa onneksi on, sillä tehdas suljetaan vasta vuoden 2024 aikana. ”Onneksi myös työllisyystilanne on hyvä ja avoimia paikkoja on Kangasallakin kohtuullisesti.”

Mitä tulee Atrian toimitiloihin Sahalahdella, Auvinen kommentoi, että ne ovat Atrian omistuksessa ja niiden tulevaisuudesta päättää Atria. Kaupunki on valmis auttamaan, jos hallille halutaan etsiä uutta käyttäjää.

Atria käynnisti muutosneuvottelut 19. syyskuuta 2022 Sahalahden tehtaalla. Niiden tavoitteena oli parantaa siipikarjaliiketoiminnan kilpailukykyä, kannattavuutta ja lisätä teollisen toiminnan tehokkuutta.

Atria tavoittelee toimenpiteillä yhteensä noin 5 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Säästöjen arvioidaan toteutuvan 2024 loppuvuodesta lähtien.

Muutosneuvottelut Nurmon siipikarjayksikössä jatkuvat edelleen. Näiden neuvotteluiden tavoitteena on valmistautuminen uuden siipikarjatehtaan käyttöönottoon ja varautuminen työtehtävien ja toimintatapojen uudistumiseen.