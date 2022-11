Tiesitkö, että tämän henkiä pelastava keksinnön teki nokialainen Marko Nieminen? Nyt sovellus löytyy jo yli kahden miljoonan suomalaisen taskusta

Hätäkeskuslaitos on ollut julkishallinnon Luottamus- ja maine -tutkimuksessa ykkössijalla vuosina 2021 ja 2018, ja 112 Suomi -mobiilisovellus oli marraskuun alussa mukana Vuoden digitaalisin teko -kilpailun finaalissa. Sovellusta alusta asti ideoimassa ollut Marko Nieminen sanoo, että sovellus on tuonut hätäkeskustoiminnan lähemmäksi ihmistä, sillä se on asiakaslähtöinen ja kulkee aina mukana.