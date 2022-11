Vesilahden vaaleanpunaisen talon väri hyväksyttiin viimein virallisesti – kunta ei enää uhkaa omistajaa sakolla

Vuosien vääntö talon vaaleanpunaisesta väristä päättyi syksyllä katselmukseen, jossa sävy todettiin hyväksytyksi.

Vesilahdella sijaitseva vaaleanpunainen talo nousi otsikoihin, kun kunta vaati väriä muutettavaksi sakon uhalla. Nyt talo on maalattu ja maalin väri tarkistettu. Kuva on otettu talosta vuonna 2019.

Aamulehti

Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt vaaleanpunaiseksi maalatun talon uuden värisävyn ja poistanut uhkasakkovaatimuksen.

Vesilahden kunta ja vaaleanpunaisen talon omistaja Katri Hakola kiistelivät talon väristä vuodesta 2016 lähtien. Vesilahden kunta vaati rakennuksen väriä muutettavaksi sakon uhalla, sillä se oli maalattu kirkkaan vaaleanpunaiseksi vastoin asemakaavan rakennustapaohjetta.

Hakola ilmoitti vuonna 2019 maalaavansa talon uudella vaaleanpunaisen sävyllä, joka hyväksyttiin rakennusvalvonnassa. Aikaa maalaamiseen oli 13. heinäkuuta 2022 saakka.

Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunta tarkasti lopputuloksen 28. syyskuuta. Katselmuksessa verrattiin aluearkkitehdin hyväksymää paperista värimallia uuteen seinän väriin. Väri on vaihdettu jo kesällä 2021.

Lautakunta hyväksyi lopputuloksen enemmistöllä. Yksi lautakunnan jäsenistä jätti asiasta eriävän mielipiteen. Vastaehdotuksen mukaan asia pitäisi lähettää uudelleen valmisteluun ja pyytää kiinteistön omistajalta kirjallinen selvitys, milloin talo maalattu ja kassakuitit ostetuista maaleista. Vastaehdotus ei saanut kannatusta.

Rakennustarkastaja Veli Salmen mukaan asia on rakennuslautakunnan osalta päättynyt.

Päätöksestä voi vielä valittaa. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on tullut tietoon.

Hallintoprosessin eri vaiheet valituksineen vievät pitkään, minkä vuoksi asiaa käsiteltiin vuosia. Talon omistaja Katri Hakola ei halunnut kommentoida kiistan päättymistä Aamulehdelle.

Rakentamisen ohjauksesta on säädetty lailla. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää terveellisyyttä, turvallisuutta, viihtyisyyttä ja toimivuutta. Lain mukaan ohjauksen tavoitteena on myös ”esteettisesti tasapainoinen” elinympäristö.

Ohjeilla voidaan opastaa muun muassa tontin käyttöön, istutusten paikkoihin, talon väriin, kerroslukuun ja hulevesien ohjaamiseen. Kun rakentaja ostaa tai vuokraa tontin, tonttien reunaehdot ovat nähtävillä tonttia hakiessa.

Asemakaavasta on mahdollista hakea myös poikkeamista. Yleensä kunta päättää, myönnetäänkö poikkeamista vai ei.