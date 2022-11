Pirkanmaan hyvinvointialue tekee ensi vuonna massiivisen 63,5 miljoonan euron alijäämän – Edessä mittava muutosohjelma ja kulujen karsiminen

Hyvinvointialuejohtaja Marina Erholan mukaan toiminnan tuottavuutta pitäisi pystyä tehostamaan arviolta 2–3 prosentin vuosivauhtia, jotta talous saadaan tasapainoon. Muutosohjelman laadinta on jo aloitettu.

Pirkanmaan hyvinvointialue joutuu heti alkutaipaleellaan tehostamaan toimintaansa ja käynnistämään mittavan muutosohjelman. Tämä tuli selväksi keskiviikkona, kun hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola esitteli vuoden 2023 talousarvioesityksensä.

Suomen suurin hyvinvointialue aloittaa toimintansa tilanteessa, jossa palveluihin käytettävät menot ovat selvästi suuremmat kuin valtiolta luvassa oleva rahoitus. Ensimmäisenä toimintavuonna Pirkanmaan hyvinvointialueelle on syntymässä massiivinen 63,5 miljoonan euron alijäämä. Hyvinvointialueen toimintaan arvioidaan kuluvan ensi vuonna rahaa noin 2,6 miljardia euroa. Sote-palvelut muodostavat menoista 98 prosenttia ja pelastuspalvelut noin kaksi prosenttia.

Valtiolta tuleva rahoitus vielä täsmentyy, mutta alustavasti se on noin 2,1 miljardia euroa, mikä on 3 963 euroa asukasta kohti. Summa on jo lähtökohtaisesti liian pieni, sillä se perustuu vuoden 2022 talousarvioihin, joita kunnat ja sairaanhoitopiiri ovat laatineet syksyllä 2021. Sen jälkeen kaikki kulut ovat nousseet.

Mitä? Pirkanmaan hyvinvointialue Talousarvioesityksen 2023 keskeisiä tunnuslukuja: Kokonaismenot 2,6 miljardia euroa. Henkilöstömenot 1,1 miljardia euroa. Lainaa 0,5 miljardia euroa. Vuosikate 19,1 miljoonaa euroa negatiivinen. Palvelujen ostot 1,1 miljardia euroa. 700 toimipistettä. Noin 19 000 työntekijää.

Talous kuntoon

Erholan budjettiesitys painottaa kahta tavoitetta, jotka ovat toimiva palvelujärjestelmä ja kestävä talous. Ensi vuoden rahoituksessa on rakenteellista alijäämää noin 50 miljoonaa euroa, joka tulee lain mukaan kattaa jo vuosina 2024–25. Tasapainottamista helpottaa valtion maksama rahoituksen korjauserä, jonka suuruudesta ei kuitenkaan ole vielä varmaa tietoa.

”Valtio tulee vastaan ja oikaisee alijäämää, se ei ole mikään joululahja vaan ihan lakiin perustuva juttu. Lisärahoitusta on luvassa noin 50 miljoonaa euroa. Nykylain mukaan se saadaan vasta 2024, mutta sitä pyritään aikaistamaan”, talousjohtaja Pasi Virtanen kertoo.

Jatkossa taloudenpitoa ei kuitenkaan voida rakentaa valtion mahdollisen lisärahoituksen varaan. ”Talouden tasapainottamisessa tulee meillä olemaan tekemistä. Tuottavuustavoitteet konkretisoidaan talven 2023 aikana muutosohjelmassa, jonka valmistelu on jo käynnistynyt konsernipalvelujohtaja Juhani Sandin johdolla”, Marina Erhola kertoo.

Erholan mukaan sopeuttamistarve ei vielä ole tiedossa, mutta toiminnan tuottavuutta pitäisi pystyä tehostamaan arviolta 2–3 prosentin vuosivauhtia. ”Työnkuviin voi tulla muutoksia, mutta toivottavasti ei jouduta irtisanomisiin menemään. Kun tehdään merkittäviä muutoksia, on joka tapauksessa käytävä neuvottelut henkilöstön kanssa.”

Pirkanmaa pärjää

Erholan mukaan on selvää, että pitkällä aikavälillä myös palveluverkkoon tulee muutoksia. Niiden aika ei kuitenkaan ole vielä. Tulevina vuosina taloudellisia vaikutuksia tavoitellaan esimerkiksi digitalisaation avulla ja kohdentamalla voimavaroja erityisesti varhaisiin palveluihin.

Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu vahvasti lainsäädäntöön ja perustuslakiin, mikä takaa palveluille tietyn perustason. Erhola uskoo Pirkanmaan pärjäävän, vaikka tällä hetkellä Suomen terveydenhuolto näyttää rämpivän historiansa pahimmassa kriisissä.

”Haasteet ovat selviä, mutta eivät mahdottomia ratkaista. Meidän täytyy tehdä asioita toisella tavalla ja uudistaa toimintakäytäntöjä. Hallinnonuudistus ei ole tämän reformin päätarkoitus, vaan tärkeintä on ihminen. Toivon, että uudistus saa nyt työrauhan. Ei se kaikkia ongelmia ratkaise, mutta itse suhtaudun luottavaisesti suomalaiseen palvelujärjestelmään.”

Hyvinvointialueella on jo syksyn aikana yhdenmukaistettu ensi vuoden asiakasmaksut, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelukriteerit ja päätetty ensihoidon palvelutasosta. Investointiohjelmasta on tehty esitys valtiolle. Ensi vuoden merkittävimmät rakennushankkeet ovat Nokian hyvinvointikeskus ja Taysin psykiatrinen sairaala.

Hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola on luottavainen sen suhteen, että Pirkanmaa saa taloutensa kestävälle pohjalle ja palveluiden saatavuus paranee.

Moni asia auki

Erholan mukaan talousarvion laadintaan on nyt liittynyt poikkeuksellisen paljon epävarmuuksia, ja moni asia on edelleen auki. Hoitoalalle syntyi lokakuussa palkkaratkaisu, mutta sen vaikutukset ovat vielä epäselvät. Lisäksi palkat pitää hyvinvointialueella yhtenäistää eli harmonisoida, minkä kustannukset ovat edelleen hämärän peitossa.

Samaan aikaan inflaatio juoksee ja väestön ikääntyminen nostaa palveluiden tarvetta. Pirkanmaalla yksityiset hoivayritykset ovat irtisanoneet noin 400 asiakaspaikkaa kohonneen kustannustason ja kiristyvän hoitajamitoituksen vuoksi. Alun perin hoitajamitoituksen piti kiristyä seitsemään hoitajaan kymmentä vanhusta kohti jo ensi huhtikuussa. ”Mitoituksia ei pystytä toteuttamaan, joten hyvä, että hallitus on ottamassa siihen lisäaikaa”, Erhola toteaa.

Hyvinvointialueen talousjohtaja Pasi Virtanen myöntää, että hoivapalveluissa on iso kustannuspaine. Jos sopimuksia ei saada jatkettua yksityisten yritysten kanssa, hyvinvointialue joutuu järjestämään hoivan omana tuotantonaan. ”Noin 60 miljoonaa euroa tarvittaisiin lisää rahaa, kun olemme varautuneet vain 40 miljoonaan. Neuvottelut ovat käynnissä ja uskomme myönteiseen lopputulokseen.”

Valtion lisärahoitusta uusiin lakisääteisesti laajeneviin tehtäviin tulee Pirkanmaalle kaikkiaan noin 25 miljoonaa euroa. Esimerkiksi hoitotakuun kiristyminen perusterveydenhuollossa tuo lisäkustannuksia.

Hyvinvointialueen talousarviosta ja strategiasta päättää lopulta aluevaltuusto 5. joulukuuta.