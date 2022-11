Näitä tauteja Pirkanmaalla todetaan nyt – Hengitystieinfektio saattaa tarttua aiempaa herkemmin

Pirkanmaalla on todettu yksittäisiä influenssatartuntoja, mutta epidemiakynnys ei vielä ylity. Talvea kohden tilanne voi muuttua.

Aamulehti

Hengitystieinfektioiden määrä lisääntyy tähän aikaan vuodesta, sanoo Taysin infektiotautien ylilääkäri Jaana Syrjänen.

Hänen mukaansa Pirkanmaalla ja muualla Suomessa on tehty yksittäisiä influenssalöydöksiä, mutta mistään epidemiasta ei vielä voida puhua. Talvea kohti mentäessä influenssaepidemiaa varmaan esiintyy, mutta Syrjäsen mukaan on vaikea ennustaa, millaisena epidemia tulee.

Taysissa ja Acutassa tehdään laboratoriodiagnostiikkaa hengitystieinfektiopotilaille, jotka tarvitsevat sairaalahoitoa ja joilla on vakavia perussairauksia. Testeistä löytyy nyt koronaviruksen lisäksi muun muassa rinovirusta ja parainfluenssavirusta. Rinovirus on THL:n mukaan yleinen lievän hengitystieinfektion eli nuhakuumeen aiheuttaja. Parainfluenssavirusinfektion oireisiin kuuluu myös kuumetta, nuhaa, yskää ja kurkkukipua.

Koronapotilaissa edelleen täysin rokottamattomia

Syrjäsen mukaan nyt on hyvä aika hakea influenssarokote. Se on riskiryhmäläisille ja yli 65-vuotiaille ilmainen.

”Samalla näiden riskiryhmäläisten ja yli 65-vuotiaiden kannattaa ottaa koronavirusrokote. Me näemme sairaalassa tällä hetkellä, että koronapotilaista edelleen täysin rokottamattomia on noin kolmasosa ja lähes kaikilla muilla on vähemmän rokotteita kuin on THL:n suositus. He ovat pääsääntöisesti yli 60-vuotiaita.”

Fimlabissa tehdyistä koronatesteistä 45 prosenttia todetaan Syrjäsen mukaan tällä hetkellä positiivisiksi. Prosenttiluku on pysynyt Syrjäsen mukaan koko syksyn ajan lähes samana. Muutosta suuntaan tai toiseen ei ole tapahtunut.

Syrjänen kuitenkin muistuttaa, etteivät Fimlabin testitulokset kerro taudin kokonaiskuvasta, koska läheskään kaikki koronaa sairastavat eivät hakeudu virallisiin testeihin. He tekevät kotitestin ja sairastavat kotona kuten ohje on.

Onko vastustuskyky alentunut?

Syrjäsen mukaan on vaikea arvioida, onko vastustuskyky nyt huonompi kuin ennen koronaa ja koronasulkuja. ”Sulkujen aikaan virus- ja bakteeri-infektioita oli hyvin paljon vähemmän. Pneumokokkibakteerin aiheuttamat verenmyrkytykset romahtivat puoleen”, Syrjänen sanoo.

Pneumokokkibakteeri aiheuttaa ylähengitysteiden infektioita, kuten poskiontelo- ja välikorvatulehduksia. Vakavana se aiheuttaa muun muassa aivokalvontulehduksia ja keuhkokuumeita.

”Voi olla niin, että kun kolmeen vuoteen ei ole sairastanut jotain hengitystieinfektiota tai rinovirusinfektiota, se tulee nyt herkemmin.”

Lyhytaikainen suoja

Hengitystieinfektioita aiheuttavat hyvin monet virukset. Hengitystieinfektioissa sairastetun taudin antama suoja kestää hyvin lyhyen aikaa. Virukset muuntuvat koko ajan, ja riski sairastaa hengitystieinfektio uudestaan samankin viruksen aiheuttamana on siksi korkea. Samasta syystä myös koronaviruksen voi sairastaa monta kertaa uudelleen, joskin uudestaan sairastettuna tauti on yleensä lievä.

”Sen takia tarvitaan influenssarokote joka vuosi, jos halutaan suojaa vaikeammalle influenssalle.”

Perusterveetkin aikuiset sairastavat Syrjäsen mukaan noin 1–6 hengitystieinfektiota vuodessa. Pienten päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmat sairastavat selvästi enemmän kuin sellaiset, jotka eivät ole yhtä paljon kontaktissa pienten lasten kanssa.

”Iäkkäämmät ihmiset ovat vähemmän tekemisissä näiden pienten lasten kanssa, jotka luonnostaan sairastavat toistuvasti.”