Lämpökamerat pelastivat valtavilta tuhoilta – Tämä Nokian suuresta hallipalosta tiedetään nyt

Nokialla toimiva Revisol oy on ottanut jätettä vastaan heti maanantaina siitä huolimatta, että sen varastotila paloi lauantain tulipalossa. Vahingoista aiheutuvaa tuotantokatkosta on ennakoitu noin viikon mittaiseksi.

Nokialla lauantai-iltana syttyneessä jätteenkierrätyslaitoksen palossa oli ainekset suureen vahinkoon, mutta yrityksen rakentama valvontatekniikka saattoi pelastaa mittavilta vahingoilta. Tulipalossa tuhoutuneissa tiloissa säilytettiin hake- ja energiajätettä.

Palon aiheuttajaa selvitetään. Rikoskomisario, tutkinnanjohtaja Marko Peltonen sanoo, ettei tapauksessa epäillä rikosta, sillä vaikuttaa siltä, että jätekasa on syttynyt itsestään.

Nokian jätteenkierrätyslaitoksen omistaa Revisol oy. Toimitusjohtaja Janne Haaviston mukaan palo lähti leviämään räjähdyksenomaisesti 10–15 minuutissa, minkä vuoksi oli kriittistä, että palo syttyi myöhään illalla, kun ketään ei ollut paikalla. Ilman laitteistoja koko rakennus olisi hänen mukaansa palannut kivijalkaan asti.

Lämpökamerat pelastivat isoilta tuhoilta

Haaviston mukaan lämpökamerat olivat huomanneet autiossa hallissa epänormaalia kuumenemista, ja tiedosta oli mennyt automaattihälytys vartijalle. Vartija oli tarkistanut kamerat ja havainnut liekit energiajätekasassa, josta palo oli saanut alkunsa.

”Sen jälkeen hän on soittanut 112:een, ajanut tuhatta ja sataa alueella avaamaan portit valmiiksi. Palokunta on tullut viisi minuuttia perässä paikalle”, Haavisto kuvailee. "Toinen vaihtoehto on se, ettei olisi tällaista tekniikkaa, ja palo olisi huomattu Kolmenkulman Abc:lta tai Nokian keskustasta, kun savua nousee paljon.”

Revisolin käyttämä lämpökameratekniikka ei ole vaadittu ominaisuus jätteenkierrätyslaitoksilla. Haaviston mukaan ne ovat kuitenkin yrityksen jokaisessa yksikössä. ”On tunnistettu se riski, että näitä mahdollisuuksia on näissä materiaaleissa ja haluttu paneutua.”

Yhtiö kertoo myös, että tulipalon hallintaan vaikutti kuusi metriä korkea betoniseinä eli osittainen osastointi, joka auttoi pelastajia hillitsemään palon etenemistä.

Varastotilan mukana paloi muutamia kuljettimia. Vahingoista aiheutuva tuotantokatkos on karkeasti arvioiden viikon mittainen. Ensi viikon loppupuolella toimintaa pystyttäneen kuitenkin jo jatkamaan, vaikka hallin korjaaminen vie muutaman kuukauden.

Tavaraa on otettu vastaan jo maanantaista lähtien, eikä katkosta jätteen vastaanottoon ole tullut. Rahallisesti vahingot jäävät maltillisiksi, eikä niissä Haaviston mukaan puhuta miljoonasummista.

Ei vaadita erityistä valvontaa

Nokian jätteenkierrätyslaitoksen kaltaisilta varastointi- tai tuotantorakennuksilta ei välttämättä vaadita erityisiä paloturvallisuuslaitteistoa, kertoo johtava palotarkastaja Aleksi Mertasalmi Pirkanmaan pelastuslaitokselta.

Rakennuksen omistaja tai toiminnanharjoittaja voi sen sijaan omatoimisesti parantaa turvallisuustasoa. Esimerkiksi Nokian jätelaitoksen lämpökameroita ei viranomaismääräyksissä vaadita, kuten ei myöskään tehtaalla olleita palo-osastointeja.

Paloturvallisuusvaatimuksiin vaikuttaa esimerkiksi rakennuksen pinta-ala ja se, onko se lämmittämätön, kuten Nokian jätelaitos.

Pelastuslaitoksen rooli teollisuuskohteiden valvonnassa on Mertasalmen mukaan kohteiden tarkistaminen tietyin väliajoin.

Palo voi syttyä esimerkiksi elektroniikkajätteestä

Nokian hallin palosyystä Mertasalmella ei ole tietoa, mutta yleisesti ottaen jätteisiin kuulumattomat esineet saattavat aiheuttaa tulipaloja, etenkin jos menevät murskainten läpi.

”Kun erilaisia jätteitä käsitellään, niin aina välillä näitä tapahtuu, jos väärää tavaraa, kuten akkuja eksyy jätteen sekaan.”

Myös esimerkiksi muovijätteiden palaessa syntyvä savu voi olla haitallista terveydelle.

”Viranomainen antaa vaaratiedotteita, jos vaarallista savua asuinaluille leviää, mutta pääsääntöisesti kohteet sijaitsevat alueella, jossa asutusta ei ole lähellä.”