Kuntalisä on suuruudeltaan 200 euroa lasta kohden, ja kokeilussa sitä maksetaan kahteen ikävuoteen saakka. Sekä lisän kannattajat että vastustajat perustelevat kantojaan yhdenvertaisuudella.

Valkeakosken kaupunki aikoo kokeilla lasten kotihoidon tuen Valkeakoski-lisää kahden vuoden ajan. Kuntalisä on suuruudeltaan 200 euroa lasta kohden, ja sitä maksetaan kahteen ikävuoteen saakka. Kaupungin talousarvioon kokeilua varten on varattu 50 000 euroa vuodessa.

Kahden vuoden kokeilun aikana on tarkoitus testata, mitkä ovat lisän todelliset kustannukset ja vaikutukset perheisiin. Kuntalisän ajatuksena on, että lisäeurot voisivat auttaa perheitä hoitamaan pieniä lapsia nykyistä pidempään kotona.

Päätöksen kokeilun aloittamisesta teki Valkeakosken kaupunginvaltuusto maanantaina yli kuusituntiseksi venyneessä kokouksessaan, joka käsitteli etenkin ensi vuoden talousarviota.

Valkeakoski-lisä on ollut paikallispoliitikkojen pöydällä aikaisemminkin. Esimerkiksi viime vuoden budjettikokouksessa valtuusto väitteli aiheesta pitkään. Silloin lisän vastustajat voittivat äänestyksessä yhden äänen turvin.

”Profiloidumme lapsiystävällisenä kaupunkina”

Tälläkin kertaa tukea kannatettiin ja sitä vastustettiin hyvin samanlaisilla perusteilla kuin viime vuonna.

Tukea ehdottanut perussuomalaisten valtuutettu Auri Saarelainen näkee, että Valkeakoski-lisä tukee perheiden välistä yhdenvertaisuutta ja valinnanvapautta, sillä lisärahan avulla aikaisempaa useampi voi hoitaa lastaan nykyistä pidempään kotona niin halutessaan. "Tuoreen väitöskirjatutkimuksen mukaan kuntalisä ehkäisee lapsen hoitopaikkojen vaihtuvuutta sekä johtaa eheämpään varhaiskasvatuspolkuun ja on myös siltä osin lapsen etu.”

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan Mikko Franssila (kok.) mukaan varhaiskasvatuksen hyödyistä alle kaksivuotiaille lapsille ”ei ole kovin vahvaa näyttöä”, vaan hyvin pienelle lapselle varhaiskasvatus voi olla stressaava kokemus. Franssila myös pohti, ovatko arvot kohdallaan, jos varhaiskasvatuksen piiriin siirtymistä ohjaa halu saada vanhemmat mahdollisimman pian takaisin työelämään. ”Tulemme kärsimään siitä, että kohta meille ei enää ole niitä pieniä lapsia”, Franssila sanoi.

Sitoutumattomien varavaltuutetun Teuvo Niemisen mukaan perheen etu on hoitaa lasta kotona: ”Lapsi kerkiää myöhemmin päiväkotiin eli sen jälkeen, kun täyttää kaksi vuotta”. Nieminen lisäsi, että Valkeakoskella on erittäin hyvät päiväkodit ja koulutetut hoitajat, eikä Valkeakoski-lisä ole vastaisku varhaiskasvatustoiminnalle: ”Jokainen perhe päättää itse, miten käyttää valinnanvapautensa.”

Tuen kannattajat uskovat lisän kasvattavan Valkeakosken houkuttelevuutta lapsiperheiden asuinpaikkakuntana. Esimerkiksi kokoomuksen valtuutettu Timo Döbert näkee lisän täydentävän kokonaispakettia, jolla Valkeakoskesta voidaan viestiä perheille kohtuuhintaisena asuinpaikkana. ”Valkeakoski-lisä on edullinen markkinointiraha, jolla profiloidumme lapsiystävällisenä kaupunkina”, Döbert sanoi.

Perussuomalaisten valtuutettu Anne Rikassaari puolestaan ihmetteli, ”miksi oman lapsen kasvattaminen kotona ei ole arvokasta, mutta varhaiskasvatus nähdään arvokkaana – eli vieraiden kasvattaminen olisi arvokkaampaa?”

”Kylmä tulonsiirto parempiosaisiin perheisiin”

Valtuuston kokouksessa vasemmiston ja sdp:n valtuutetut puhuivat kuntalisää vastaan. Heidän mukaansa juuri laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut ovat keino lisätä yhdenvertaisuutta ja vähentää epätasa-arvoisuutta perheiden välillä, kun kaikki lapset taustoihin katsomatta saavat samat palvelut.

Vastustajien mukaan Valkeakoski-lisä toimii tulonsiirtona hyväosaisille, sillä lisä vähentää asumis- ja toimeentulotukea, minkä takia se ei auta perheitä, jotka eniten tarvitsevat taloudellista tukea. ”Kun vuosi sitten käsittelimme tätä asiaa, vastustus tuli nimenomaan siitä, että lisä ei kohtele lapsiperheitämme tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti”, valtuutettu Sari Pulla (sd.) (aikaisemmin Pulla-Savolainen) totesi.

Valtuutettu Pia Hänninen (sd.) kuvasi puolestaan kuntalisää ”kylmäksi tulonsiirroksi parempiosaisiin perheisiin”.

Vasemmiston valtuutettu Veera Kiretti huomautti, että kuntalisä toimii kesällä voimaan tullutta perhevapaauudistusta vastaan. Kiretin mukaan tutkimukset kertovat, että kotiin maksettavia perheiden tukia käyttävät pääsääntöisesti pidempään pienituloiset, matalasti koulutetut sekä epävakaassa työtilanteessa olevat äidit. ”Uudistuksen tavoitteena on mahdollistaa ja rohkaista lapsen molempia vanhempia jakamaan tasaisemmin perhevapaat. Emmehän me voi olla se porukka, joka on tällaisten uudistusten tiellä?”, Kiretti kysyi.

Vasemmiston valtuutettu Anna Weckström toi esiin, että Valkeakoskellakin on työvoimapula: ”En näe millään tavalla perusteltuna tällaisessa tilanteessa kannustaa ihmisiä jäämään vielä pidemmäksi aikaa pois työelämästä. Mieluummin tukisin meidän jo valmiiksi hyvin laadukkaita varhaiskasvatuspalveluitamme”.

Valtuutettu Sari Ilovuori (sd.) sanoi, että maan kilpailukyky ei riitä, jos ihmisten paluuta työelämään ei yritetä tukea. ”Toki perheen ja arjen yhteensovittaminen ei aina ole kauhean helppoa.”

Sivistysjohtaja Markku Valkamo kertoi taustaksi, että Valkeakoskella riittää varhaiskasvatuksen paikkoja kaikille lapsille nyt ja lähitulevaisuudessa. Hänen mukaansa lasten määrä Valkeakoskella ei ole kasvanut, mutta nyt aikaisempaa suurempi osuus lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen.

Näin valtuusto äänesti

Valtuuston kokouksessa vasemmiston Veera Kiretti ehdotti, että Valkeakoski-lisän kokeilusta luovutaan ja siihen varatut rahat ohjataan varhaiskasvatukselle.

Kuntalisästä käyty äänestys jakoi valtuuston: lisää kannatti 23 ja vastusti 19 valtuutettua. Yksi ääni oli tyhjä.