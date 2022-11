Iso teollisuusrakennus palaa Nokialla: Sankkaa savua nousee runsaasti, rakennuksessa näkyy liekkejä – paikalla ensitiedon mukaan yli 20 pelastuslaitoksen yksikköä

Pelastuslaitos sai hälytyksen ensin keskisuurena, mutta se muuttui nopeasti suureksi.

Nokialla Juhansuonkadulla on syttynyt suuri rakennuspalo myöhään lauantai-iltana.

Pirkanmaan pelastuslaitos on lähettänyt kohteeseen ensitietojen mukaan yli 20 yksikköä, ja sammutustyöt ovat parhaillaan käynnissä.

Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta kello 21.49. Se tuli ensin keskisuurena, mutta muuttui nopeasti suureksi.

Paikalla ollut Aamulehden toimittaja Tiia Lesonen kommentoi noin kello 22.30, että katolla on näkynyt liekkejä. Rakennuksen katolla on ollut ainakin kaksi nosturia, joissa on pelastajia sammuttamassa paloa. Kattoa myös puretaan parhaillaan.

”Tämä on aukealla paikalla, täällä tuulee todella kovaa”, Lesonen sanoo.

Lesonen kuvailee, että alue on sen verran sivussa asutuksesta, että savusta on tuskin haittaa alueen ihmisille. Savun haju kuitenkin tuntuu Lesosen mukaan Kolmenkulman ABC:llä asti ja savupatsas näkyy Porintielle. Paikalle oli kello 23 aikaan saapunut myös ulkopuolisia seuraamaan tilannetta.

Teollisuusrakennuksen sisällä näkyy liekkejä.

Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta lauantai-iltana kello 21.49.

Teollisuusalueelta nousi sankkaa savua lauantai-iltana kello 22.30.

Teollisuusalueella Juhansuonkadulla oli illalla kello 22.30 ainakin seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä ja kaksi ambulanssia.

