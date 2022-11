Sanoman paikallislehdet sijoittuivat palkintosijoille Paikallismediakilpailussa

Sanoman paikallislehtiin kuuluvat Nokian Uutiset ja Jämsän Seutu sijoittuivat molemmat pronssille omissa sarjoissaan.

Aamulehti

Vuoden 2022 parhaat paikallislehdet ovat Perhonjokilaakso ja Västra Nyland. Kaikki kilpailuun osallistuneet lehdet palkittiin kahdessa eri sarjassa: kerran viikossa ilmestyvät lehdet, sekä kaksi kertaa tai useammin viikossa ilmestyvät lehdet.

Sanoma Median paikallislehtiin kuuluvat Nokian Uutiset ja Jämsän Seutu sijoittuivat molemmat pronssille omissa sarjoissaan.

Kokonaisuudesta voi olla ylpeä

Jämsän Seutu sijoittui kolmanneksi kerran viikossa ilmestyvien paikallislehtien sarjassa, jonka voitti Perhonjokilaakso. Jämsän Seudun kolmatta sijaa perustellaan lehden vahvalla journalistisella otteella, jonka jutut ottavat kantaa ja herättävät lukijoiden mielenkiinnon. Laajojenkin yhteiskunnallisten haasteiden käsittely on erinomaisesti lokalisoitua, tuomarit sanovat.

”Jämsän Seudun verkkosivuja on mukava käyttää ja ne päivittyvät taajaan. Lisäksi kiitämme verkkolehteä kommentointiosiosta ja monenlaisista multimediaalisista verkkorikasteista”, tuomaristo sanoo.

”Tunnelma on iloinen. Tuntuu hienolta, että ahkera työ on huomioitu. Jämsän Seudun toimituksen reaktiokyky ja journalistinen kunnianhimo näkyy erityisesti verkkosivuillamme, mutta myös painetun lehden lukupaketteina. Tästä kokonaisuudesta voi hyvästä syystä olla ylpeä”, kommentoi Jämsän Seudun päätoimittaja Eija Ruoho torstaina.

”Tunnus tuntuu arvokkaalta”

Nokian Uutiset sijoittui kolmoseksi vähintään kaksi kertaa viikossa ilmestyvien paikallislehtien sarjassa. Sarjan ykkönen oli Västra Nyland.

Tuomariston perusteluissa Nokian Uutiset sai kehuja muun muassa verkkolehden selkeästä yleisilmeestä, onnistuneesta värien käytöstä ja sommittelusta. Verkkolehti myös päivittyy kiitettävän taajaan.

”Sisällöltään lehti on erinomainen, monipuolinen lehti. Sen käsittelemät aiheet ovat kiinnostavia, ajankohtaisia ja paikallisia. Lehden yleisilme on selkeä ja tilava, minkä ansiosta lehti on helppolukuinen ja myös helposti silmäiltävä. Sinisen tehostevärin käyttö piristää lehden ilmettä”, tuomaristo sanoo.

”Tämä tuntuu todella hienolta. Olen todella ylpeä toimituksestamme ja työstämme, jota teemme kunnianhimoisesti joka päivä. Tunnustus tuntuu arvokkaalta asialta”, sanoo Nokian Uutisten päätoimittaja Minna Ohtamaa.

”Kulunut vuosi on ollut monella tavalla erikoinen ja raskas. Koronapandemia, rajoitukset, etätyö, Ukrainan sota ja yleinen maailmantilanne on heijastunut kaikkien työhön – niin myös meidän työhömme. Siitä huolimatta olemme mielestäni tehneet hyvää paikallisjournalismia nokialaisille lukijoillemme.”

Mikä? Paikallismediakilpailu Uutismedian liiton järjestämässä Paikallismediakilpailussa Vuoden 2022 paikallismedioiksi valittiin Perhonjokilaakso ja Västra Nyland. Sanoman paikallislehdistä palkittiin Jämsän Seutu ja Nokian Uutiset. Kilpailuun voivat osallistua Uutismedian liiton jäseninä kilpailutöiden jättämishetkellä olevat paikallislehdet. Kilpailussa on kaksi sarjaa: kerran viikossa ilmestyvät lehdet, kaksi kertaa tai useammin viikossa ilmestyvät lehdet. Arvioinnin kohteina ovat: lehden journalistinen järjestys, näkökulmat, visuaalisuus, yllätyksellisyys ja vuorovaikutus. Kilpailun kahteen sarjaan osallistui yhteensä 70 lehteä. Vuoden paikallismedia 1-päiväiset 2022: 1. Perhonjokilaakso 2. Uutis-Jousi 3. Jämsän Seutu Vuoden paikallismedia 2+-päiväiset 2022: 1. Västra Nyland 2. Raahen Seutu 3. Nokian Uutiset

Aamulehti on osa Sanoma Mediaa.