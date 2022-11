Posti suunnittelee rakentavansa yli 100 miljoonan euron logistiikkakeskuksen – Akaa yhtenä sijaintivaihtoehtona

Akaa tarjoaa logistiikkakeskukselle paikkaa Akaa Pointin uudelta yritysalueelta. Tontti sijoittuisi valtateiden 3 ja 9 läheisyyteen.

Posti suunnittelee yli 100 miljoonan euron investointia uuteen logistiikkakeskukseen. Vaihtoehtoina sen rakentamispaikoiksi ovat tällä hetkellä Akaa, Hämeenlinna ja Janakkala, Posti tiedottaa.

Suunnitteluvaihe jatkuu neuvotteluilla ja selvityksillä keskuksen mahdollisesta sijainnista. Rakennuspaikan valintaan vaikuttavat eniten keskeinen sijainti, tontin ja alueen soveltuvuus ja Postin kestävän kehityksen toteutuminen. Tiedotteen mukaan muun muassa energiatehokkuuden huomioiminen on isossa roolissa suunnittelussa.

Akaan kaupunginjohtaja Antti Peltolan mukaan kaupunki tarjoaa logistiikkakeskukselle paikkaa Akaa Pointin uudelta yritysalueelta. Tontti sijoittuisi valtateiden 3 ja 9 kupeeseen, ja alueella on raakapuuterminaali pistoraideyhteydellä.

Peltola pitää Akaa Pointin sijaintia erinomaisena, mutta löytää tarjouksesta muutakin kehuttavaa. ”Meillä on hyvät liikenneyhteydet Turkuun, Tampereelle ja Helsinkiin. Pääradalta on yhteys alueen läheisyyteen ja kaava mahdollistaa lisäraiteen rakentamisen. Meillä on myös tarjota työvoiman näkökulmasta hyvät liikenneyhteydet ja mahdollisuudet tarjota Pirkanmaalta hyvää työvoimaa Postin tarpeisiin.”

Verotuloja Akaaseen

Posti tekee päätöksen keskuksen toteutumisesta aikaisintaan vuonna 2023. Toteutuessaan uusi logistiikkakeskus aloittaisi toimintansa aikaisintaan vuosikymmenen jälkipuoliskolla.

Postin hankkeesta vastaava Jari Perälä sanoo tiedotteessa, että investointi tukisi verkkokaupan kasvua, jonka arvioidaan tuplaantuvan Suomessa vuosikymmenen loppuun mennessä.

Peltolan mukaan yli 100 miljoonan euron investoinnin kerrannaisvaikutukset olisivat todella suuret. Hänen mukaansa työllistävä vaikutus olisi merkittävä ja kaupungin verotulopohja vahvistuisi kiinteistöverotulojen ja kunnallisverotulojen myötä, mikäli Postin työntekijöitä muuttaisi Akaaseen. ”Varmastikin muita kerrannaisvaikutuksia olisi luvassa todella paljon, kun rakennusvaihe ja toiminta olisivat käynnissä”, hän uskoo.

Perälä kertoo tiedotteessa, että ajatuksena on ollut sijoittaa logistiikkakeskus eteläiseen Suomeen. Hänen mukaansa Posti sai useita tonttitarjouksia ympäri maata.