Akaan Lidlin rakentaminen alkaa ensi vuonna – Tontin kauppakirjat allekirjoitetaan keskiviikkona

Noin 3 000 neliön myymälä sijoittuu Kolmostien liittymään moottoritien läheisyyteen. Alueelle on suunnitteilla myös pumptrack-pyörärata.

Lidlin tulo Akaan Toijalaan vahvistuu, kun Lidl Suomi ky ja Akaan kaupunki allekirjoittavat keskiviikkona tontin kauppakirjan. Esisopimus tontista on hyväksytty jo viime vuoden syyskuussa. Esisopimuksen mukaan tontin kauppahinta on yhteensä 375 000 euroa, josta tontin rakennuskustannukset ovat 175 000 euroa. Tontin pinta-ala on noin 10 000 neliömetriä.

Tiedotteen mukaan Lidl rakentaa tontille 2 500 neliön rakennuksen, josta myymäläpinta-alaa on 1 400 neliötä. Kaavan mukaan tontille saa rakentaa myös 40 metriä korkean mainostornin. Rakennustyöt alkavat ensi vuonna ja tavoite on, että valmista on alkuvuodesta 2024.

Kaksi kilometriä keskustasta

Lidlin tontti sijaitsee noin kaksi kilometriä Akaan Toijalan ydinkeskustasta moottoritien liittymässä Akaanportin yritysalueella. Akaan kaupunginjohtaja Antti Peltola ei koe, että keskusta olisi siirtymässä Kolmostien varteen. Lidlille on etsitty pitkään sopivaa sijaintia Toijalan alueelta, myös keskustasta.

”Harvaan paikkaan Lidliä on odotettu ja toivottu yhtä innokkaasti kuin Akaaseen. Olemme iloisia, että pääsemme pian rakentamaan”, sanoo Lidlin kiinteistökehityspäällikkö Toni Lautala tiedotteessa.

Peltolan mukaan alueella olevat toimijat ja tuleva Lidl muodostavat hyvän kokonaisuuden, joka palvelee paitsi kaupunkilaisia myös ohikulkijoita.

Hän sanoo, että paikkakunnan palveluvalikoiman laajeneminen on aina hyvä asia ja että kilpailusta hyötyvät kaikki toimijat. Peltolan mukaan kaupan toimijat ovat osoittaneet kiinnostusta myös keskustaa kohtaan, mutta suunnitelmista ei voi vielä kertoa mitään.

Alueelle suunnitellaan pumptrack-rataa

Pirkanmaan maakuntakaavan mukaan Akaanportin alue on työpaikka-aluetta, eikä sinne voi sijoittaa yli 4 000 neliömetrin kokoista kaupan suuryksikköä, mutta Peltolan mukaan aluetta kehitetään yritysalueena muuten.

Nyt kaavoitetulla alueella Satamatien eteläpuolella on sijainnut aiemmin kaatopaikka. Lidlin tontti on sijoitettu vanhan kaatopaikka-alueen ulkopuolelle. Peltola sanoo, että alueen maanrakentamisen kustannukset kohoaisivat korkeaksi, eikä kaavassa siksi ole osoitettu Nahkialanvuoren kupeeseen muita liiketontteja.

”Kaava mahdollistaa sen käyttämisen muuhun tarkoitukseen, esimerkiksi pyöräilyn pumptrack-radan rakentamiseen.”

Peltola sanoo, että alueelle on jo siirretty maata, mutta rata on vasta alustavassa suunnittelussa ja päätökset tehdään tulevien vuosien investointiohjelmasta päätettäessä. Alueella on jo ennestään Nahkialanvuoren 2,5 kilometrin mittainen kuntorata ja siitä lähtee noin yhdeksän kilometrin mittainen luontopolku Toijalan satamaan ja Kangassaareen.