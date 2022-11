Varhaiskasvatuksen opettaja Eeva-Liisa Juurijärvi ratkaisisi alan ongelmat arkijärjellä – Yhtä päätöstä hän pitää suurena virheenä

Hämeenkyrössä työskentelevä varhaiskasvatuksen opettaja Eeva-Liisa Juurijärvi on seurannut surullisena keskustelua varhaiskasvatuksen kriisiytymisestä. Hän uskoo, että ongelmat ovat ratkaistavissa. Kriisin keskellä tehdään myös paljon hyvää. Tässä jutussa Juurijärvi kertoo kymmenen teesiä parempaan varhaiskasvatukseen. Hän myös tietää, mikä on lapsille oikeasti kaikkein tärkeintä.

”Lapsista on ihanaa, kun on vähän jännittävää ja salaisuuksia.” Varhaiskasvatuksen opettaja Eeva-Liisa Juurijärvi harjoitteli lasten kanssa hiljaa hiipimistä käytävässä, kun päiväkotiryhmä Pikkuhukat oli siirtymässä jumppatuokiolle 2. marraskuuta.

Aamulehti, Hämeenkyrö

”Meidän ryhmämme touhuja tarkkailee ajoittain salaperäinen tonttutäti, jolla on usein joku yllätysässä hihassaan. Lapsista on ihanaa, kun on vähän jännittävää ja salaisuuksia.”

Kun Eeva-Liisa Juurijärvi kertoo päiväkotiryhmänsä mielikuvitusleikeistä, hänen silmiinsä syttyy valo. Puheen rytmistä kuulee, että aihe on hänelle tärkeä. Juurijärvi on varhaiskasvatuksen opettaja Hämeenkyrön Kirkonkylän päiväkodin Pikkuhukkien ryhmässä. ”Leikin merkitystä ei voi liikaa korostaa, se on niin tärkeää. Peppi Pitkätossu -pedagogiikka on minun juttuni. Jokaisen lapsen elämässä pitäisi olla hupsuttelua ja iloa”, Juurijärvi sanoo.