Sanna Marin lähtee kevään vaaleihin ehdolle Pirkanmaalta – sdp:n listalla vapaana vielä kaksi paikkaa

Pirkanmaan sosialidemokraattien piirihallitus kertoo asettaneensa pääministeri, sdp:n puheenjohtaja Sanna Marinin ehdokkaaksi ensi kevään eduskuntavaaleissa.

Aamulehti

Pääministeri ja sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin lähtee kevään eduskuntavaaleihin ehdolle Pirkanmaalta.

Pirkanmaan sosialidemokraattien piirihallitus kertoo asettaneensa 2. marraskuuta Marinin ehdokkaaksi ensi kevään eduskuntavaaleissa.

Eduskuntavaaleissa voi kunta- ja aluevaaleista poiketen asettua ehdokkaaksi missä vaalipiirissä tahansa. Marin kertoi Ylen pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina 23. lokakuuta pohtineensa puolueensa kanssa sitä, mistä vaalipiiristä hän asettuisi ehdolle eduskuntavaaleissa.

Marin totesi tuolloin, että on kallistumassa omaan vaalipiiriinsä Pirkanmaahan. Marin oli vuoden 2019 eduskuntavaaleissa koko maan eniten ääniä saanut demariehdokas sekä Pirkanmaan vaalipiirin eniten ääniä saanut ehdokas. Hän sai ääniä 19 088.

Sdp on asettanut Pirkanmaalla aiemmin syksyllä 17 ehdokasta. Marinin jälkeen jäljellä on kaksi ehdokaspaikkaa. Ne täytetään vielä marraskuun aikana. Sen jälkeen sdp:llä on Pirkanmaalla täysi 20 ehdokkaan lista.