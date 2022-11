Tämä erikoinen päiväkoti on niin suosittu, että sinne on jatkuva jono Pirkanmaalla – Tältä näyttää, kun lapset nukkuvat ja syövät metsän keskellä marraskuussa

Luontopainotteisen päiväkodin toiminnasta voi ottaa vinkkejä ulkopuuhiin lasten kanssa. Erilliset ohuet ruokalapaset ovat kätevät kylmällä, koska rukkaset ovat todennäköisesti likaiset ja ne ovat myös kömpelöt.

Aamulehti

Luonnossa liikkumisen ensimmäinen edellytys on, että kykenee kävelemään epätasaisessa maastossa.

”Lapset oppivat nopeasti kulkemaan epätasaisella alustalla, vaikka aluksi monet arastelevat”, sanoo lastenhoitaja Annukka Sirkka. Hän on myös Jumesniemen Lysti ry:n hallituksen puheenjohtaja. Yhdistys pyörittää yksityistä Pomppis-päiväkotia Hämeenkyrön Jumesniemessä.

Luonto- ja liikuntapainotteisen päiväkoti Pomppiksen nuorimmatkin pystyvät kävelemään metsässä, jossa lehtikerroksen alla on piilossa liukkaita kiviä ja juuria. Noin parivuotiaat taapertavat tottuneesti kumpuisella pinnalla. Toki joku välillä kupsahtaa kumoon, mutta hän nousee ylös ja jatkaa matkaa. Isommat lapset pomppivat menemään yhtä sujuvasti kuin olisivat tasaisella kävelytiellä.

Kukaan paikalla olevasta 1,5–5-vuotiaasta lapsesta ei kertaakaan pyydä päästä sisälle.

Katso videolta, kun lapset asettuvat päivälevolle ulkona:

Isot tilat ulkona ja sisällä

Päiväkodissa on 21 paikkaa ja jatkuva jono. Kun paikkoja vapautuu, uusia lapsia otetaan hakujärjestyksessä. Tällä hetkellä kaikki lapset ovat Hämeenkyröstä, mutta Pomppis on palvelusetelipäiväkoti myös Nokialla ja Sastamalassa asuville.

Päiväkodissa on kolme varhaiskasvattajaa. Nyt on haussa varhaiskasvatuksen opettaja. Jumesniemen Lystin edustajana Sirkka sanoo, että hakemuksia on tullut, vaikka ammattilaisista on kova pula.

Päiväkoti on saanut kolmeksi vuodeksi Luontovoima-laatumerkin Green Care Finlandilta vuonna 2021. Perusteena on luontoperustainen varhaiskasvatus.

Pomppis on perustettu elokuussa 2015 ryhmäperhepäiväkotina. 2017 perustettiin Jumesniemen Lysti tuottamaan palvelua. 2018 maaliskuussa Pomppis muuttui päiväkodiksi. Se toimii Jumesniemen koulun tiloissa ja varsinkin isolla pihalla, jossa on tavallisen tasaisen koulunpihan ja leikkialueen lisäksi runsaasti metsäistä maastoa.

Oman pihan lisäksi hyödynnetään lähiseudun toimijoita.

Päiväkodin käytössä ovat entisen Jumesniemen koulun tilat. Ilves-ryhmä haki Annukka Sirkan johdolla ruokaa, joka valmistettiin nuotiolla.

Minja Anttila harjoittelee tulitikun sytyttämistä. Varhaiskasvattaja Annukka Sirkka opastaa.

Koko päivä ulkona

Netta Myllysaari näyttää keltaista lehteä ja kysyy, voiko sen syödä. Sirkka vastaa, että kyllä voi, mutta se kannattaa kerätä ja syödä silloin, kun se on vihreä. ”Pahaa”, toteaa Myllysaari.

Luonnon ja liikkumisen lisäksi huomiota kiinnitetään yhdessä tekemiseen. Kesällä viljeltiin muun muassa perunaa ja luonnosta kerättiin villiyrttejä. Lapset osallistuvat mahdollisimman paljon ruuanlaittoon. ”Salaatin leikkaaminen onnistuu aika pieneltäkin.” Sirkan mukaan se on hyvää silmän ja käden yhteistyön harjoittelua.

Myllysaari kertoo myös olleensa hoitamassa mehiläisiä. Yksikään ei pistänyt.

”En keksi mitään, mitä ei voisi tehdä ulkona”, sanoo Sirkka. Usein rajoitteet tekemiselle ovat aikuisten pään sisällä. Tavallisesti ulkona ollaan 4 – 5 tuntia, mutta koko päivä pihalla ei ole harvinainen juttu.

Tiistainen aamupäivä vietetään metsäisellä pihalla. Ohjelmassa on eläinten talvehtiminen.

Mitkä kolme Suomen metsissä elävää eläintä nukkuu talviunta? Lapset miettivät sitä kuvakorttien avulla. Oikea vastaus on: karhu, mäyrä ja supikoira. Päiväkodissa ei puhuta pupuista, bambeista eikä nalleista, vaan metsäjäniksistä, rusakoista, kauriista ja karhuista.

Puhe jäniksistä saa useammankin lapsen hyppimään paikoillaan. Liike on muutenkin mukana ohjelmassa, välillä kävellään piirissä ja lauletaan karhusta, välillä juostaan muutama metri linnunpönttöpuun luokse ja takaisin.

Suosittu leikkipaikka on iso kanto, jossa on lapsenmentävä kolo. Peetu Myllysaari mahtuu sinne kokonaan.

Vuokko Jaskara käy päiväunille riippumattoon, varhaiskasvattaja Outi Kosola auttaa makuupussin kanssa.

Liike pitää lämpimänä

”Liikettä on oltava, että pysyy lämpimänä”, sanoo varhaiskasvattaja Outi Sten. Säänmukainen pukeutuminen on itsestään selvä asia.

Pian lapset jaetaan kolmeen ryhmään. Ketut ja Majavat lähtevät Outi Stenin ja Outi Kosolan kanssa majalle. Ilvekset jäävät Annukka Sirkan kanssa sytyttämään nuotion ja laittamaan ruuan kypsymään.

”Kuka sytyttää nuotion?”

Halukkaita on useita, mutta lopulta Veera Jaskara saa tehtävän. Sopu säilyy, kun muut saavat myös raapaista tulitikun.

Lapset eivät ole nuotionteossa ensimmäistä kertaa. Puut asetellaan Sirkan avustuksella ja sytykkeet revitään ja asetetaan puiden väleihin ja päälle. Jaskara raapaisee tulitikun ja tuli syttyy ensimmäisellä tikulla.

Muu joukko istuu penkille tulitikun raapaisua varten. Joukosta kuuluu varmistus: ”Veera ei ainakaan saa sytyttää”. Sirkka menee jokaisen viereen hänen vuorollaan, antaa rasian käteen ja muistuttaa, että tikku raapaistaan itsestä poispäin.

Tulen vaaroistakin on puhuttu ja siitä, että tulitikkua ei saa koskaan sytyttää yksin ollessa.

Kun kierros on käyty, kaikki ovat tyytyväisiä. Kalakeittokattila ja pakissa oleva leipätaikina laitetaan kypsymään.

Kesken leikkien Herkko Myllysaari halaa Outi Kosolaa.

Outi Stenin siililapaset ovat kauniit ja hyödylliset. Siili lohduttaa, rohkaisee ja kannustaa lapsia.

Mikä? Nokkosleipä pakkiin Aineet: Vehnä- tai hiivaleipäjauhoja 250 grammaa, hiivaa 5 grammaa, suolaa 5 grammaa, kuivattua nokkosjauhetta ¾ desilitraa, vettä 180 grammaa ja rypsiöljyä 25 grammaa. Valmistus: Kuivat aineet sekoitetaan keskenään. Lisätään vesi ja öljy. Vaivataan taikinaa käsin. Annetaan nousta ennen paistoa pakissa noin puoli tuntia.

Akseli Vuorinen ja Vuokko Jaskara leikkivät päivälevolla olevia lepakoita.

Keittoa ja nokkosleipää

Ahertamisen jälkeen on vapaata leikkiä.

Valkoinen jänis osaa loikkia selälläänkin, koska se on ollut sirkuksessa. Pehmosammakko piiloutuu kannonkoloon ja karhu ja susi kiipeilevät puissa. Ketään ei haittaa, että pehmolelut likaantuvat ulkoleikeissä. Ne voi pestä.

Pienimmät kiipeävät kivelle ja hyppäävät alas uudelleen ja uudelleen, Outi Kosola auttaa tarvittaessa eli harvoin. Muutaman lapsen ryhmä roikkuu jalat penkeillä, mutta pää pöydän alla. No, koska he ovat lepakoita ja on päivä, lepakot lepäävät pää alaspäin.

On jo nälkä! Kun kaikilla on edessään keittoa ja tuoretta nokkosleipää, metsään laskeutuu hetkeksi hiljaisuus.

Lounaaksi on kalakeittoa, nokkosleipää ja ruokajuomaksi maitoa. Leipä syödään viimeistä murua myöten.

Keiton perunat, sipuli ja tilli ovat itse kasvatettuja. leipään käytetty nokkonen on kerätty kesällä ja kuivattu myöhempää käyttöä varten.

Sitten onkin päivälevon aika.

Päiväunille riippumattoon tai retkisänkyyn

Viisi lasta nukkuu ulkona ja seitsemän sisällä. Puihin on asetettu kaksi riippumattoa ja maahan kolme retkisänkyä.

Lapset pohdiskelevat itse, keiden vuoro on nukkua ulkona. Ratkaisu löytyy aikuisten avustuksella helposti.

Kukaan ei haluaisi sisälle.

Varusteet Päiväunet ulkona Sää: lämpöä oli noin 7 astetta, pilvistä. Varusteet: Riippumatto tai laidaton retkisänky ja lasten makuupussi. Päälle laitetaan sisävaatteet, villa- tai fleecehaalari, villasukat, lapaset tai hanskat ja pipo. Pakkasella puetaan myös talvihaalari. Tärkeää: kaikki varusteet ovat kuivia. Patja: Retkisänkyjen pohjalla oli makuualustat. Riippumatoissa ei ollut pohjalla mitään. Pakkasella retkipatja laitetaan riippumattoonkin.

Kuksan kahvasta saa tukevasti kiinni. 7 asteen lämpötilassa Amanda Heino ja muut lapset söivät paljain käsin. Kylmässä he käyttävät ohuita lapasia tai hanskoja, joita sanotaan ruokalapasiksi. Rukkaset ovat ruokailussa liian kömpelöt.