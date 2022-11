Nuorten aiheuttama häiriö ryöpsähti ruokakaupassa Pirkkalassa – Kauppias ehti jo miettiä poikkeuksellista ratkaisua

Nuorten häiriökäyttäytyminen Pirkkalan Suupalla sijaitsevassa ruokakaupassa ryöpsähti syksyllä. Kauppias otti yhteyttä yläkoulun rehtoriin ja muistutusviestin jälkeen tilanne korjaantui.

Pirkkalassa nuorten häiriökäyttäytyminen paikallisessa ruokakaupassa pääsi ryöpsähtämään niin, että kauppias ja läheinen koulu puuttuivat asiaan.

Ilta-Sanomat kertoo, että Pirkkalan keskustassa Suupalla sijaitseva K-Supermarket Pirkanpoika sulkisi arkisin ovensa lapsilta tunnin ajaksi kello 11–12. Kauppias Petri Itälinna sanoo Aamulehdelle, että kyse ei ole aivan näin suoraviivaisesta ratkaisusta.

”Mistään kaupan sulkemisesta ei ole kyse. Tarkkailemme tilannetta ja reagoimme tarvittaessa”, Itälinna selventää. ”Koulun kautta on nyt lähetetty viestiä ja asia on hoidettu kuntoon.”

Noin 500 oppilaan Suupanniityn yläkoulu sijaitsee vain muutaman minuutin kävelymatkan päässä Pirkanpojasta. Koulun rehtori Marita Intonen sanoo, että hän lähetti oppilaille ja heidän huoltajilleen ryöpsähtämään päässeestä tilanteesta Wilma-viestin maanantaina.

”Muistuttelin, että kotona käytäisiin läpi laillisuuskasvatusta siitä, mikä on omaa, mikä on toisen omaa ja mikä on yhteisin verovaroin hankittua”, Intonen kuvailee.

”Täysin hallinnassa”

Ilta-Sanomien mukaan yläkoululaisia on koulupäivien aikana asioinut kaupassa paljon ja että näpistyksiä on tapahtunut ”jonkin verran”. Rehtorin maanantaisen viestin jälkeen tilanne on Itälinnan mukana kuitenkin muuttunut.

”Emme ole joutuneet käännyttämään täältä lainkaan asiakkaita”, hän sanoo ja lisää, että enää tiistaina ongelmia tai häiriöitä ei ollut ollenkaan. ”Tilanne on täysin hallinnassa. Meillä on lähes poikkeuksetta fiksuja nuoria.”

Onko mahdollisuus kaupan sulkemisesta lapsilta siis täysin poissuljettu? ”Se on tavallaan vaihtoehto, jos tilanne jatkuu pahana. Nyt koululaiset ovat kuitenkin lukeneet rehtorin viestin ja ymmärtäneet sen.”

Intonen ja Itälinna sanovat kumpikin, että sinällään kyse ei ole uudesta ilmiöstä. Intosen mukaan koulun säännöt kieltävät poistumisen koulun alueelta koulupäivän aikana. Silti joku aina rikkoo sääntöjä.

”Muistan aiemminkin kuuluttaneeni tämän kaltaisista asioista ja keskustelleeni niistä läheisten kauppojen kanssa”, Intonen toteaa.

Pirkanpoika on toiminut lähellä isoa koulukeskusta vuosia. Suupanniityn koulun lisäksi Pirkkalan keskustassa on yli 870 oppilaan Naistenmatkan alakoulu ja noin 280 oppilaan Pirkkalan yhteislukio Silmu.