Ilkka Sasin ehdokkuus näyttää kokoomuksen piirijohtajan mukaan epätodennäköiseltä – ”Meidän puolestamme ei ole enempää selvittämistarvetta”

Pirkanmaan kokoomuksen piirijohtajan Aleksi Jäntin mukaan piirijohdon tietoon tulleita väitteitä ei ole tarpeen sen tarkemmin selvittää, sillä ne ovat tarpeeksi uskottavia suhteessa toimenpiteisiin, joihin on ryhdytty.

Aamulehti

Tampereen kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtajan Ilkka Sasin (kok.) tie eduskuntavaaliehdokkaaksi vaikuttaa tyssänneen. Pirkanmaan kokoomuksen työvaliokunta päätti, ettei se suosittele Sasia ehdokkaaksi.

Syynä ovat piirihallituksen tietoon tulleet väitteet, joiden perusteella Sasin luottamus on nyt arvioitavana. Väitteiden mukaan Sasi olisi muun muassa junaillut kokoomusnaisia tamperelaisen baarin vip-tiloihin ja aiheuttanut ahdistusta Ukraina-talon väessä siellä vieraillessaan.

Lue lisää: Kokoomuksen ehdokasvalinnoissa erikoinen tilanne: Ilkka Sasille ei suositeltu ehdokkuutta, syynä epäluottamus

Lue lisää: Ilkka Sasi kommentoi Pirkanmaan kokoomuksen piirijohdon häneen kohdistamia väitteitä – ”Minulla ei ole tässä asiassa mitään salattavaa”

Ilkka Sasin mukaan väitteiden yksityiskohdat ovat hänelläkin pimennossa, sillä piirijohto ei niitä hänelle tarkasti yksilöinyt.

Pirkanmaan kokoomuksen piirihallituksen puheenjohtaja Aleksi Jäntti ei halua avata väitteiden yksityiskohtia piirijohtoon yhteyttä ottaneiden henkilöiden yksityisyyttä suojatakseen.

”En yksityiskohtaisemmin niitä väitteitä kommentoi, mutta ne liittyvät tähän päätökseen kyllä.”

Sen sijaan esimerkiksi asianosaiset tai Sasi itse voivat halutessaan asiasta kertoa. Myös puolueen johdolle on Jäntin mukaan tiedotettu asiasta.

Väitteitä pidetään uskottavina

Jäntin mukaan piirijohdon tietoon tulleita väitteitä ei ole tarpeen nykyistä tarkemmin selvittää, sillä ne ovat tarpeeksi uskottavia suhteessa toimenpiteisiin, joihin on ryhdytty.

”Tässä on totta kai arvioitu sitä, kenen sanomista pidetään kuinka uskottavana, ja sen perusteella tehty tämä ratkaisu. Jos joku muu haluaa asiaa selvittää, se on sitten toinen asia, mutta meidän puolestamme ei ole enempää selvittämistarvetta.”

Työvaliokunta on Jäntin mukaan kuullut Sasia syyskuussa ennen kuin se teki oman ratkaisunsa.

”Olemme esittäneet ne asiat, jotka meillä ovat tiedossa, ja niistä on hänen kanssaan keskusteltu.”

Muun muassa kokoomuksen valtuustoryhmän varapuheenjohtajana toimivan Sasin luottamustoimien jatkon arviointi ei Jäntin mukaan kuulu piirille vaan paikallisjärjestölle ja valtuustoryhmälle.

Sasin ehdokkuus epätodennäköistä

Sasilla on mahdollisuus saattaa kysymys ehdokkuudesta piirihallitukselle ja piirikokoukselle, jossa lopullinen päätös ehdokkaista tehdään. Toistaiseksi hän ei ole kuitenkaan ilmaissut haluaan tähän ratkaisuun.

Asiaa on Jäntin mukaan silti joka tapauksessa käsiteltävä piirihallituksessa nyt, kun asia on tullut julki. Todennäköisyys Sasin eduskuntavaaliehdokkuudelle on Jäntin mukaan tällä hetkellä pieni.

”Pidän sitä mahdollisena, mutta erittäin epätodennäköisenä.”