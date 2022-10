Näissä kunnissa hoivayritysten sopimuksia on irtisanottu Pirkanmaalla – Jatkoon kolme vaihtoehtoa

Sopimusten irtisanominen ei koske Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta-aluetta, jolla sopimukset on jo kilpailutettu tänä vuonna.

Aamulehti

Hoivayritykset ovat irtisanoneet sopimuksiaan kuntien kanssa ympäri Pirkanmaata. Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen kertoo, että irtisanottuja paikkoja on yhteensä 389 Akaassa, Hämeenkyrössä, Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueella, Nokialla, Pirkkalan ja Vesilahden yhteistoiminta-alueella, Parkanossa, Sastamalassa ja Ylöjärvellä.

Hoivayritysten irtisanomat sopimukset koskevat siten lähes puolta muista kuin Tampereen ja Oriveden ostopalvelupaikoista.

”Tämä ei koske Tamperetta, koska se on kilpailuttanut kyseiset palvelut. Siellä korvaustaso on sellainen, että irtisanomisia ei ole sen vuoksi tullut”, Kuosmanen kertoo.

Tampere kilpailutti hoivakotisopimuksensa aiemmin tänä vuonna.

Attendo on irtisanonut Kuosmasen mukaan 343 paikkaa, Mainiokodit 33 ja lisäksi muutama paikoista on muilla toimijoilla Parkanon alueella. Lähes kaikki irtisanotut paikat ovat ikäihmisten palveluissa. Muutama paikoista on vammaispalveluissa.

Pirkanmaa Ikäihmisten asumispalvelut Asukaspaikkoja on Pirkanmaalla ikäihmisten asumispalveluissa yhteensä kuntien ja yhteistoiminta-alueiden omassa tuotannossa noin 2 500. Ostopalveluissa on lähes 2 800 paikkaa sekä palvelusetelipaikat. Palvelusetelipaikkoja on yhteensä 403, joista 24 Tampereella. Ostopalvelupaikoista suurin osa on Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta-alueella, 1 825 paikkaa. Muualla Pirkanmaalla on 949 ostopalvelupaikkaa.

Tavoitteena saada jatkettua vanhoja sopimuksia

Irtisanotuissa sopimuksissa on yleensä puolen vuoden irtisanomisaika, joten sopimuksia ei ole katkolla vielä tämän vuoden puolella.

”Irtisanomiset ovat tulleet ihan parin kolmen viikon sisällä. Lähtökohtaisesti yritämme nyt päästä sopimukseen toiminnan jatkamisesta.”

Kuosmasen mukaan muita vaihtoehtoja ovat palvelujen hankinta muilta palveluntuottajilta, kilpailutus ja toiminnan ottaminen hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi. Hän ei halua vielä arvioida, miten omana toimintana järjestettävään palveluun saataisiin hoitajapulassa työvoimaa.

”En lähtisi aiheuttamaan sillä huolta palveluntuottajan henkilöstössä kuin omaisissa ja asiakkaissakaan. Ensisijaisesti haemme sopimusta nykyisten toimijoiden kanssa.”

”Paikat on järjestettävä”

Hyvinvointialueella on vuodenvaihteesta lähtien velvollisuus järjestää hoivapaikat asiakkaille.

”Kun on todettu, että nämä asiakkaat tarvitsevat paikkoja, ne on järjestettävä. Jollakin tavalla ne hoidetaan.”

Kuosmasen mukaan hyvinvointialueella voidaan hyödyntää koko Pirkanmaan hoivapaikkoja. Tähän saakka yksittäisinä kuntina toimiessa on ollut hankalaa löytää kiireellisissä tapauksissa paikkoja oman kunnan sisältä.

”Toki kuntarajojen yli on tehty yhteistyötä aiemminkin. Esimerkiksi Tampereen kaupunki on ostanut Lempäälän alueelta lyhytaikaisia paikkoja akuutteihin tarpeisiin yksityiseltä palveluntuottajalta.”

Kuosmasen mukaan hoivapaikkojen sijainneista päätettäessä kuullaan aina asiakkaita ja heidän omaisiaan.