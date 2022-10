Odotetun Lempäälän uimahallin rakentaminen alkoi, hinta nousee miljoonilla – Tältä siellä näyttää nyt ja tällaista on luvassa

Ideaparkissa asioivat saattavat kuulla tulevina kuukausina räjähdysten kumua tai tuntea lieviä tärähdyksiä, kun alapuolella olevaa luolastoa räjäytetään isommaksi uutta uimahallia varten.

Aamulehti

Jos Lempäälän Ideaparkissa tulevina kuukausina silloin tällöin hieman tärähtelee tai kuuluu kumea tömähdys, syytä huoleen ei ole. Päinvastoin, kyseessä on hyvä uutinen: Lempäälän kauan kaivatun uimahallin rakentaminen on vihdoin alkanut.

Uimahalli-kylpylä rakennetaan 30 metriä maan alle. Sinne valmistui vuonna 2009 noin 11 000 neliömetrin laajuinen luolasto, jonka yhteen osaan Ideaparkin pohjoispään alapuolelle uusi uimahalli valmistuu.

Luolastoon piti alun perin tulla myös hiihtoputki, johon pääsisi kulkemaan muun muassa alueelle valmistuvasta hotellista. Kumpikaan ei ole vielä toteutunut, mutta kummastakaan ei ole myöskään vielä luovuttu.

Ensimmäiset räjäytykset luolastossa tehtiin torstaina. Lisälouhintojen avulla uimahallille raivataan luolastossa lisää tilaa paikoissa, missä sitä tarvitaan.

Kiinteistö oy Lempäälän uimahallin toimitusjohtajan Lari Laakson mukaan mitään massiivisia räjäytyksiä ei ole luvassa. Räjäytysten äänet saattavat kuitenkin kuulua ja näkyä Ideaparkissa jonkinlaisena kumuna ja pienenä tärinänä.

Räjäytyspanosten paikkoja on merkitty luolan seiniin.

Uimahalli-kylpylää varten osoitetut tilat ovat olleet väestösuojakäytössä. Nyt tilat on raivattu, ja lisälouhinnat päästiin aloittamaan.

”Puhutaan aika pienistä räjähdyksistä. Lisätilaa tarvitaan tietyissä paikoissa muutamia metrejä eri suunnissa”, hanketta varten perustetun Kiinteistö oy Lempäälän uimahallin toimitusjohtaja Lari Laakso sanoo.

”Alueella tehdään lähinnä tarkkuuslouhintaa, eikä mitään massiivisia paukkuja ole odotettavissa. Tuskin räjähdysten tärinä moottoritien toiselle puolelle kantaa.”

Pääasiassa työaikana tehtävien räjäytystöiden on määrä jatkua vuoden 2023 tammikuun loppuun. Joka päivä ei välttämättä ole tarvetta räjäyttää.

Hintaan lisää miljoonia

Uimahalli-kylpylän hinnaksi on alun perin arvioitu runsaat 17 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on hankkeeseen saatu miljoona euroa.

Laakson mukaan kustannukset nousevat kuitenkin arvioidusta jopa miljoonia. Taustalla on maailmanpoliittinen tilanne ja sen mukanaan tuoma yleinen kustannusten nousu.

”Rakennusalalla korotukset ovat yleisesti olleet useita kymmeniä prosentteja. Lempäälä ei ole tässä mikään poikkeus, ja korotusta on varmasti tulossa. Käytännössä puhutaan miljoonista.”

Räjäytystöistä vastaavan Kreate oy:n työmaapäällikkö Tommi Pelkonen ja uimahalliin johtavat portaat.

Rakentamisessa kustannuksia ovat lisänneet muun muassa rakennustarvikkeiden, polttoaineiden ja työn hinnan kohoaminen. ”Kyllä se montaakin eri kautta näkyy. Myös korkea inflaatio vaikuttaa.”

Lempäälässä rakentamisessa käytetään tavallista enemmän metallia, sillä halliin tulevat altaat tehdään teräksestä. Myös laattoja tarvitaan paljon.

Laakson mukaan vielä on vaikea sanoa, kuinka paljon lisäeuroja hallin rakentamiseen tarvitaan, sillä pääurakoisijan kilpailutus on käynnissä. ”Sen jälkeen, kun pääurakoitsija on valittu, osaamme paremmin sanoa, mikä lisäkustannus on.”

Avataan kesällä 2024

Lempäälässä uimahallista on puhuttu vuosia. Kuntalaiskyselyissä uimahalli on toistuvasti ollut lempääläläisten ykköstoive.

Larin mukaan kuntalaisille ja lähikuntien asukkaille maanalaiseen luolastoon rakentuu hieno paikka.

Tälle alueelle tulee vesijuoksurata ja kahvio.

Pääallas on 6-ratainen allas kuntouimareille. Halliin tulee myös liikuteltavalla pohjalla varustettu monitoimiallas, mihin voidaan hypätä telineistä sekä opetusallas. Lapsille rakennetaan oma allas. Myös poresuihkuilla varustettu allas on luvassa. Vesijuoksun harrastajat saavat oman, erillisen juoksualtaansa.

”Muutama yllätys sinne on vielä tulossa, mutta niistä kerrotaan lisää lähempänä avajaisia.”

Uimahalli-kylpylä avataan kesällä 2024.

Lempäälä Uimahalli luolassa Lempäälän uimahalli on Lempäälän kunnan ja kauppakeskus Ideaparkin yhteishanke. Kunta ja Kiinteistö oy Ideapark ovat valmistelleet hanketta vuodesta 2018 lähtien. Hanketta varten perustettiin vuonna 2020 Kiinteistö oy Lempäälän uimahalli. Se on Lempäälän kunnan tytäryhtiö. Kunta omistaa osakeyhtiöstä 55 prosenttia ja Ideapark 45 prosenttia. Lempäälän kunnanvaltuusto päätti uimahallin rakentamisesta yksimielisesti ilman äänestystä kokouksessaan marraskuussa 2021. Uimahalli rakennetaan Ideaparkin alle jo vuonna 2009 valmistuneeseen luolastoon. Luolastolla on laajuutta kaiken kaikkiaan 11 000 neliömetriä. Uimahalli-kylpylä avataan kesällä 2024. Uimahallin operaattoriksi on valittu Kuohun uimavalvonta oy.

Oikaisu 27.10.2022 kello 17.57: Artikkelin kuvatekstissä luki, että luolastossa valmisteltiin perjantaina puolilta päivin ensimmäisiä räjäytyksiä. Oikea päivä on torstai, ei perjantai.