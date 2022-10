Kaista on ollut suljettuna Sikurin kohdalla toista tuntia.

Aamulehti

Ikaalisissa Sikurin kohdalla on yksi Kolmostien ajokaista suljettuna tiellä olevan esteen vuoksi. Fintrafficin tieliikennekeskuksen mukaan kyseessä on valaisintolppa, joka on kaatunut tielle. Pirkanmaan pelastuslaitoksella on paikalla vahingontorjuntatehtävä.

Kaista on ollut suljettuna kello 19.36 alkaen toistaiseksi. Haittaa on Vaasan suuntaan ajettaessa.

Uutinen päivittyy.