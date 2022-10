PMO Finland oy:n perustaja Kari Kouvalainen sai yrittäjyyden mallin nuorena kotoaan. Alkuvaikeuksien jälkeen yrittäjyys on kuin yli 30 vuotta kestänyt punttisaliharrastus: sitä haluaa jatkaa niin kauan kuin se tuntuu hyvältä.

Aamulehti

Pirkanmaan Yrittäjät palkitsi vuoden yksinyrittäjä­palkinnolla pirkkalalaisen PMO Finland oy:n. Palkinto myönnettiin valtakunnallisten yrittäjäpäivien yhteydessä Tampereen Nokia-areenalla perjantai-iltana.

Yrittäjä Kari Kouvalainen ei kuitenkaan itse päässyt vastaanottamaan unelmiensa yritykselle myönnettyä palkintoa, sillä hän on itse pitkällä työmatkalla Yhdysvaltain Atlantassa ja Chicagossa. Palkinnon vastaanotti perjantain tilaisuudessa hänen tyttärensä Jenny Kouvalainen.

PMO Finland on yritys, joka tarjoaa palveluita IT-alan hanke- ja projektijohtamiseen. Tyypillisesti kyseessä on isoja toiminnan­ohjaus­järjestelmän ja liiketoiminta­prosessien muutoshankkeita kansainvälisissä yrityksissä, joiden pääkonttori on Suomessa.

Mikä? PMO Finland oy Liikkeenjohdon konsultointialan yritys, joka auttaa muun muassa hanke- ja projektijohtamisessa, IT-palveluhallinnassa, jakelunhallinnassa ja projektitoimiston perustamisessa. Perustettu vuonna 2018. Kotipaikka Pirkkala. Toimisto sijaitsee Dynamo Business Parkissa Tampereella. Liikevaihto 264 000 euroa ja tilikauden tulos 86 000 euroa.

Kymmenien vuosien unelma

Koska Kouvalainen on yrityksensä ainoa työntekijä, hän pystyy yleensä toimimaan vain yhdellä asiakkaalla kerrallaan. Joskus yksi hanke voi kestää useita vuosia.

Kari Kouvalainen perusti yrityksensä nelisen vuotta sitten. Se oli hänen mukaansa pitkäaikainen unelma, jonka toteuttamiseen meni 10–20 vuotta. Hän halusi jo hyvin nuorena yrittäjiksi ja arvelee, että malli tuli perheestä, sillä myös Kouvalaisen isä oli yrittäjä.

”Omia unelmia kohti kannattaa tehdä suunnitelmia ja tavoitella omia unelmia. Tehdä sellaisia asioita, mistä tykkää, myös työssä. Yleensä se palkitaan: ei heti, mutta jossain kohtaa. Itselle oman yrityksen perustaminen oli iso juttu.”

Kuka? Kari Kouvalainen Ikä: 46 vuotta. Koulutus: logistiikan insinööri. Kotoisin Raahesta, asunut nyt Pirkanmaalla runsaat 10 vuotta. Tämänhetkinen koti on Sääksjärven rannalla Pirkkalan ja Lempäälän rajalla. Perhe: vaimo, kaksi aikuista tytärtä ja kaksi ragdoll-kissaa. Harrastukset: urheilu, punttien nosto.

Kouvalaisen tausta ei ole IT-alalla kaikkein tyypillisin, sillä hän on alun perin toiminut vuosia logistiikan alalla, muun muassa johtotehtävissä. Oman yrityksen perustamiseen meni kuitenkin kauan, koska Kouvalainen ei uskonut pystyvänsä tarjoamaan vastaavaa palvelua aikaisemmin.

”Tällaisen kokemuksen kerryttäminen ottaa aikaa. Tein eri asiakkailla ja eri toimialoilla töitä, ja sitten tuli hetki, kun oli mahdollisuus tarttua tähän ja käyttää tämä mahdollisuus. En ole päivääkään katunut.”

Aluksi hankalaa

Vaikka yrityksen perustaminen oli pitkäaikainen haave, varsinkin perustamisvaiheessa Kouvalainen tiesi työn sijoittuvan pääkaupunkiseudulle. Hän asuu perheensä kanssa Pirkanmaalla.

Asiakkaan toimistolla oltiin ennen koronapandemiaa viitenä päivänä viikossa. ”Olin käytännössä viisi päivää perheestä erossa, mikä ainakin alkuvaiheessa tuntui aika pahalta.”

Ajan myötä siihen tottuivat niin Kouvalainen itse kuin perheenjäsenetkin. Kouvalainen puhuu työstään palkitsevana varsinkin silloin, kun saa palautetta hyvin tehdystä työstä.

”Lopulta hieno tunne on siinä, kun pystyt ammentamaan omaa yli 20 vuoden kokemusta, ja että voit tuoda oikeasti lisäarvoa asiakkaalle omalla kokemuksella.”

Tulevaisuudessa PMO Finlandin tavoitteena on kasvaa merkittävästi. Miten se onnistuu, jos yrityksen arvo nojaa vahvasti yrittäjän omaan tietotaitoon ja kokemukseen? ”Uskon, että kokemustani voi sillä tavalla siirtää, että pystyy koutsaamaan ja sparraamaan muita kokeneita ja vastaavissa töissä olleita.”

Tasapainoa punttisalilta

Kouvalainen on kilpaillut vapaa-ajallaan kehonrakentamisessa, eikä lihasten kasvattaminen tai kehon muokkaaminen käy hetkessä. Matkailevassa työssä se vaatii viitseliäisyyttä esimerkiksi laittaa ruokansa itse ravintolassa käymisen sijaan. Harrastus vaatii samanlaista sitoutumista, pitkäjänteisyyttä ja järjestelmällisyyttä, jollaista yrittäminenkin vaatii.

Tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä on kuitenkin tärkeää. ”Ajattelen aina, että täytyy jaksaa vielä 10 vuoden päästä. Pieniä ajanjaksoja voi tehdä enemmän töitä, mutta pitkässä juoksussa pitää olla balanssia.”

Kouvalaisen mukaan ”punttien vippailu” on kulkenut mukana jo yli 30 vuotta. Hän aikoo jatkaa sitä niin kauan kuin harrastus tuntuu hyvältä. Ainakaan vielä raja ei ole tullut vastaan.

”Kun astun salin ovesta sisälle, sen jälkeen työasiat unohtuvat.”

Nuori yrittäjä kukitettiin

Yrittäjäpalkinnon saaja valittiin Pirkanmaan Yrittäjien paikallis­yhdistyksiltä saamien ehdotusten mukaan. Valintakriteereihin kuuluvat muun muassa paikallinen tunnettuus, menestyksekäs oman toimialan ja yrittäjäkunnan edustaminen, suunnitelmallinen ja hallittu kasvu sekä yritystoiminnan luovuus ja ennakkoluulottomuus.

Samassa tilaisuudessa kukitettiin Pirkanmaan nuori yrittäjä Helena Riihitupa, joka valittiin toukokuussa.

Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoavat perjantaina ja lauantaina Tampereelle noin 1 600 yrittäjää.