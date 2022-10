Oletko sinäkin ihmetellyt tätä näkyä marketissa? Joulusuklaa tulee Tampereella kauppoihin niin aikaisin, että kauppiastakin ärsyttää

Joulusesonki alkaa vuosi vuodelta aiemmin, vaikka myyntilukujen valossa asiakkaat tekevät suuren osan jouluostoksista vasta joulukuussa. Kysyimme päivittäistavarakaupoilta ja tutkijalta, miksi näin tehdään ja millainen joulu tänä vuonna on odotettavissa.

Joulukalenterin hankintaan voi lähteä myös lokakuussa tosimielellä: tamperelaiset Juuso Ollikainen ja Aada Ollikainen ostivat Linnainmaan Citymarketista joulukalenterin, kun sopiva löytyi helposti. Juuso Ollikainen työskentelee myös itse myyntityössä, joten hän ymmärtää aikaisen joulumyynnin idean. ”Henkilökohtaisesti se on minusta vähän mautonta”, hän kuitenkin toteaa.

Aamulehti

On lokakuu ja hyllyt notkuvat joulumakeisista. Yhden hyllyn huipulle on koottu kultainen suklaajoulukuusi. Asiakkaat näyttävät hämmentyneiltä kävellessään jouluosaston ohi.

Linnainmaan Citymarket toi Tampereella ensimmäiset joulukalenterit ja -suklaat myyntiin syyskuussa. Kauppias Mikko Salmian mukaan makeisten ja glögin sesonki on aikaistunut jo useita vuosia peräkkäin.

”Olen joissakin asioissa vähän konservatiivinen ja henkilökohtaisesti minua on vähän ärsyttänytkin, että joulutuotteiksi miellettyjä suklaita täytyy ottaa lokakuussa viimeistään sisään”, hän kertoo sähköpostitse.

Myös Pirkanmaan osuuskauppa ja Pirkkalan Citymarket kertovat jo ottaneensa ensimmäiset jouluaiheiset tavarat myyntiin. ”Kyllä meillä jo hyvin jouluista kaupoissa on”, kertoo Pirkkalan Citymarketin kauppias Petri Putila. Putilan mukaan osa joulun makeisista voisi olla myynnissä jopa aiemmin. ”En tiedä, veisikö se sitten vähän tehoa pois, jos alkaisi liian aikaisin. En usko, että ihmiset heti koulujen alettua ovat joulumoodissa.”

Pirkanmaan osuuskaupan toimialajohtaja Ville Jylhä muistuttaa, että asiakkaiden mielikuvissa joulusesonki on aikaistunut kuitenkin todellisuutta enemmän.

”Joulumakeisten saapuminen myymälöihin herättää aina paljon huomioita. Joka vuosi kuulee sanottavan, että ne saapuvat vuosi vuodelta aiemmin ja aiemmin. Todellisuudessa joulumakeisten saapuminen on aikaistunut kahdella viikolla kymmenen vuoden takaiseen aikaan verrattuna”, Jylhä kertoo sähköpostitse.

Miksi myydään aikaisin?

Vaikka jouluaiheisen tavaran myyminen syyskuussa voi ärsyttää, Salmian mukaan se perustuu myyntilukuihin:

”Kun tämä suuntaus alkoi, keskimäärin kauppa kävi koko sesongin osalta parhaiten niillä kaupoilla, jotka ottivat tuotteet ’ensimmäisessä aallossa’ sisään.”

K-kauppiaan kanssa samaa mieltä on Helsingin yliopiston yliopistotutkija Essi Pöyry, jonka mukaan myynnin aikaistaminen on yksi keinoista lisätä kassavirtaa. Mitä aiemmin joulunviettoa alkaa ajatella, sitä enemmän voi keksiä uusia ideoita ja tarpeita, Pöyry arvioi.

Sellaisten asioiden aikaistaminen, jotka muutoin kiireessä voisivat jäädä ostamatta, on tehokas keino kasvattaa myyntiä. Myynnin aikaistaminen toimii kuitenkin vain tuotteisiin, joita voi ostaa useita tai joita voi ostaa varastoon.

” ”Aletaan olla siinä pisteessä makeistenkin osalta, että ei liene syytä enää aikaistaa tämänvuotisesta.”

Osuuskaupan Jylhän mukaan aikaisemmin lahjasesongin ”iso aloitus” tapahtui vasta veronpalautusten yhteydessä joulukuussa, mutta nykyisin veronpalautuksia maksetaan pitkin syksyä.

Pöyry ja Jylhä mainitsevat marraskuun lopussa pidettävien Black Friday -tarjouskampanjoiden aikaistaneen jouluostosten tekoa. Myös Kaupan liiton ekonomisti Heidi Lauttamäki arvioi sähköpostitse, että marraskuun myynti on vuosi vuodelta tärkeämmässä asemassa, ja se vahvistaa joulun myyntilukuja.

Kuumin sesonki silti joulukuu

Linnainmaan Citymarketin Mikko Salmia ei usko, että joulusesonki voi enää aikaistua nykyisestä. ”Oma veikkaus on, että aletaan olla siinä pisteessä makeistenkin osalta, että ei liene syytä enää aikaistaa tämänvuotisesta.”

Linnainmaan Citymarketin kauppiaan Mikko Salmian mukaan joulun päätuotteet on jo pitkälti ennakkotilattu. Sekä kauppiaalle että asiakkaalle voi tulla ikäviäkin yllätyksiä, jos median makutestissä tai hittireseptissä ollut tuote ostetaan loppuun äkisti, eikä lisää olekaan tilattavissa.

Makeisten ja glögin jälkeen seuraavassa aallossa tulevat ensimmäiset pakastekinkut näinä päivinä. Vielä enemmän joulutavaraa tulee pyhäinpäiväksi: pienempiä tuorekinkkuja, rosollia ja joulun laatikoita.

Vaikka myynti alkaa aikaisin, joulutuotteiden myynti ei ole kovin suurta loka–marraskuussa. ”Enemmänkin se on herättelyä ja myymälän virittelyä askel kerrallaan kohti jouluasentoa”, Salmia sanoo.

Aikaisin myymisessä on osittain kyse myös logistiikasta. Salmian mukaan kaupat eivät voi jättää kaikkien tavaroiden myyntiä parhaaseen sesonkiin, koska varastotilat ja rekat loppuisivat hetkessä.

Myös Pirkanmaan osuuskaupassa pääosa joulumyynnistä tulee marraskuun loppupuolen ja joulun välisenä aikana. Kaupan liiton mukaan joulukuussa vähittäiskauppojen myynti kasvaa vuoden kuukausikeskiarvoon verrattuna noin viidenneksen.

Mitä? Marraskuun ja joulukuun välillä suuri ero Pirkanmaan osuuskaupan vuoden 2021 asiakasdatan perusteilla joulun viettoon valmistautuminen alkaa useimmilla vasta joulukuussa. Kukat: marraskuussa myytiin hieman yli 50 000 kappaletta, joulukuussa lähes 130 000 kukkaa. Fazerin Sininen maitosuklaalevy: marraskuussa myytiin lähes 9 000 kappaletta, joulukuussa 23 000 kappaletta. Kynttilöitä ja ulkotulia ostetaan sekä jouluksi että uudeksivuodeksi. Marraskuussa viikolla 47 niitä myytiin 15 965 kappaletta, kun joulua edeltävällä viikolla 51 menekki oli 79 034 kappaletta ja uuttavuotta edeltävällä viikolla 52 menekki oli 21 474 kappaletta. Lähde: Pirkanmaan osuuskauppa.

Jouluttajat liikkeellä aikaisin

Kaupallinen pyhien vietto on tullut Suomeen vahvasti Yhdysvalloista esimerkiksi halloweenin myötä, kertoo yliopistotutkija Essi Pöyry. Kaupalliseen jouluun liittyvät myös jouluintoilu ja pikkujoulujen järjestäminen ennen varsinaisia pyhiä.

”Jouluttaminen on suosittu ilmiö: aletaan juoda glögiä ja järjestetään kaveriporukoiden pikkujoulutapahtumia”, Pöyry toteaa. ”Joulu on tosi rakastettu pyhä ja siihen liittyvät perinteet ovat tärkeitä.”

Monien kauppiaiden mukaan näkyvin merkki joulun lähestymisestä ovat joulukalenterit. Niiden runsaus ei enää rajoitu suklaaseen: on kosmetiikka-, hajuvesi-, lego-, tee- ja puurojoulukalentereita.

Pirkkalan Citymarketin kauppias Petri Putila kehaisee, että tänä vuonna saatiin ensimmäistä kertaa joulukalenteri, jossa on herkuttelujuustoja. ”Se on selvästi herättänyt eniten ihastusta”, hän sanoo.

Tamperelainen Janne Märkälä oli tyttärensä Veera Märkälän kanssa Linnainmaan Citymarketissa, mutta joulukalenteria ei vielä tarttunut mukaan. ”Lähinnä ihmettelimme, että on aika paljon tullut myyntiin joulukalentereita ja -suklaita, vaikka jouluun on pitkä aika”, Janne Märkälä sanoo. Hän uskoo kuitenkin, että monet haluavat valmistautua jouluun hyvissä ajoin.

Hinnat nousevat, hanat kiinni?

Inflaation ja hintojen nousun myötä monet joutuvat pohtimaan rahankäyttöään jouluna, ja talvi on epävarma esimerkiksi sähkön hinnan vuoksi. Kaupan liiton ekonomistin Heidi Lauttamäen mukaan vähittäiskaupassa liikevaihto tulee kasvamaan, mutta on vaikea ennakoida, tuleeko varsinainen myynnin määrä kasvamaan vuodentakaisesta. Myynnin määrä on vuoden mittaan kärsinyt hintojen noususta.

Sekä Linnainmaan Citymarketissa että Pirkanmaan osuuskaupassa odotetaan, että kaupoissa korostuvat edulliset ostokset. ”Myös joululahjaostoksilla tuotteiden hintoja vertailtaneen jopa aikaisempaa enemmän”, Jylhä arvioi.

Salmian mukaan kauppiaan tunteet joulusta ovat kaksijakoiset. Toisaalta koronatilanne on viime vuotta helpompi, mutta toisaalta on epävarmuutta hintojen nousun vuoksi. Myynnin volyymi laskenee, mutta euromääräistä romahdusta tuskin on odotettavissa.

Tilanteeseen on varauduttu ennakkotilauksissa siten, että arvokkaisiin premium-tuotteisiin ei ole ennakoitu kasvua, vaan mieluummin on varauduttu aiempaa pienempiin kinkkuihin ja erikoisten suklaarasioiden sijaan tavallisiin suklaisiin. Pirkkalan kauppias Petri Putila arvioi kuitenkin, että vaikka hinta nousee, isot kinkut tekevät kauppansa siksi, että koronapandemian pahimpien aikojen jälkeen kokoonnutaan aiempaa isommalla porukalla.

Tamperelainen Marjut Puurula kertoi jo ostaneensa yhden joululahjan ja aloittaneensa tekemään osaa käsityölahjoista. Hän alkaa yleensä pohtia joululahjoja jo syksyllä. ”Kun mökkeilykausi alkaa olla ohi, täytyy paneutua joulun ajatteluun.”

Säästäminen voi näkyä lahjoissa tavaroiden vähentymisenä. Esimerkiksi Pirkanmaan osuuskaupan Jylhä kertoo kuitenkin aineettomien lahjojen kuten lahjakorttien osuuden kasvaneen ”merkittävästi” jo viime vuosina.

Niin tutkija kuin kauppiaatkin ovat silti samaa mieltä siitä, että läheisten joulunvietosta ihmiset eivät ole valmiita tinkimään.