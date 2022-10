Vasta 13 prosenttia valmiina, h-hetkeen enää 50 työpäivää – Pirkanmaan hyvinvointialueella on edessään valtava urakka

Keskeisten ict-palvelujen valmistuminen on isolta osin kesken Pirkanmaalla. Kriittiset toiminnat luvataan valmiiksi ensi vuoden alkuun, mutta tulevaisuudessa on yhdistettävä 16 000 tietokonetta ja 800 järjestelmää.

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivut ovat jo viimeistelyä vaille valmiit, myös sisäisen viestinnän kanava intranet on työn alla. Valmistelukokonaisuuden johtaja Rami Nurmi ja verkkoviestinnän johtava suunnittelija Anna-Mari Martikainen vakuuttavat, että kaikki kriittiset asiat saadaan valmiiksi ennen vuodenvaihdetta

Aamulehti

Pirkanmaalla tieto- ja viestintätekniikan eli ict:n valmistelu on vasta alkutekijöissään, vaikka hyvinvointialue aloittaa toimintansa jo vuodenvaihteessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) alueellisen toimeenpanon valmiusastevertailu kertoo, että ict:n puolella Pirkanmaalla on valmiina vasta 13 prosenttia tehtävistä. H-hetkeen on enää 50 työpäivää, joten kiirettä pitää.

Muilla osa-alueilla prosenttiluvut ovat selvästi korkeammat. Esimerkiksi palveluiden järjestämisen valmiusaste oli syyskuun lopulla 83 prosenttia, hallinnon, talouden ja tukipalveluiden 62 prosenttia sekä johtamisen ja osaamisen 44 prosenttia.

”Paljon on vielä tehtävää ja keskeneräistä, mutta sama tilanne on melkein koko valtakunnassa”, toteaa aluehallituksen puheenjohtaja Kari-Matti Hiltunen (kok.).

Hiltusen mukaan ict:n valmiusaste on Pirkanmaata parempi vain niillä alueilla, joilla sosiaali- ja terveydenhuolto on jo aiemmin yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi, kuten Eksotessa, Siun sotessa, Päijät-Hämeessä ja Keski-Pohjanmaalla.

Jatkuvuus turvataan

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tietohallinnon ja teknologian vastuualuejohtaja Juha Aalto sanoo, että tilanne ei ole niin huono kuin mitä STM:n raportti kertoo. ”Kysely ei tunnista kesken olevaa projektia. Jos joku hanke on 95-prosenttisesti valmis, se on tuon raportin mukaan kesken. Siitä tulevat alhaiset prosenttiluvut.”

Aallon mukaan pirkanmaalaisten ei tarvitse olla huolissaan. ”Jatkuvuus turvataan. Asukkaat pääsevät palveluihin ja työntekijät saavat palkkansa.”

Myös valmistelukokonaisuuden johtaja Rami Nurmi selittää keskeneräisyyttä ministeriön raportointikäytännöllä, jossa valmiusaste kuvaa vain täysin valmiita asioita. ”Moni asia on meillä jo hyvässä vaiheessa. Pirkanmaan hyvinvointialueen nettisivujen ensimmäinen versio on viimeistelyä vaille valmiina, myös intranetti valmistuu loppuvuodesta. Tänä vuonna ei saada kaikkea valmiiksi, mutta työ jatkuu.”

Pirkanmaan hyvinvointialueen uudet nettisivut alkavat hahmottua. Sivusto avataan vuodenvaihteessa osoitteessa Pirha.fi. Sivustolta löytyy tietoa yhteydenottokanavista ja palveluista.

Valtava työ

Pirkanmaalla on 23 kuntaa ja vielä toistaiseksi 15 terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden järjestäjää. ”Kaikilla on omat tietojärjestelmänsä, joiden pitää toimia tämän vuoden loppuun asti, eivätkä ne napin painalluksella muutu yhdeksi”, Kari-Matti Hiltunen huomauttaa.

Luvut kertovat, miten valtavasta kokonaisuudesta on kyse. Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelukseen siirtyvillä noin 19 000 työntekijällä on käytössään 16 000 tietokonetta. Niissä pyörii 800 erilaista tietojärjestelmää, jotka eivät juuri keskustele keskenään. Varsinkin asiakas- ja potilastietojärjestelmissä vaikeuskerrointa nostavat eri päivitysversiot, joita on noin 70.

Hiltusen mukaan ennen vuodenvaihdetta on tärkeää saada henkilöstölle yhteinen sähköpostijärjestelmä ja sisäinen tiedotuskanava eli intranet, josta hyvinvointialueen kaikki työntekijät saavat tietoa. Kriittisiä kohteita ovat myös taloushallinnon tietojärjestelmät, jotta henkilöstö saa palkkansa ja hyvinvointialueen laskut tulevat maksetuiksi.

Helsingissä uuden Sarastian palkanmaksujärjestelmän käyttöönotto johti kuukausien kaaokseen. Pirkanmaalla otetaan käyttöön Monetran operoima järjestelmä, joka on jo ennestään käytössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja monen alueen kunnan, esimerkiksi Tampereen, palkanmaksussa. ”Meillä riskit ovat pienemmät, mutta kaikissa muutoksissa niitä on”, Hiltunen sanoo.

Pirha.fi-verkkosivut

”Asukkaiden suuntaan taas keskeistä on viestintä ja järjestelmien kyky ottaa vastaan kyselytulvaa”, Juha Aalto jatkaa.

Vuodenvaihteessa käyttöön saadaan asukkaan sivusto Pirha.fi, jossa on toimintaohjeita ja ohjausta palveluihin. Tälle sivustolle kootaan keskitetysti myös tarjolla olevat digipalvelut.

Verkkoviestinnän johtava suunnittelija Anna-Mari Martikainen vakuuttaa, että kaikki kriittiset asiat saadaan valmiiksi ennen vuodenvaihdetta. ”Pirha.fi-verkkosivuilta löytyvät keskeiset tiedot palveluihin pääsyn kannalta, kuten yhteydenottokanavat, palvelupaikat ja muut perustiedot. Sivuston kehittäminen toki jatkuu myös tästä eteenpäin.”

Martikainen huomauttaa, että hyvinvointialueen organisaatio ja palvelut rakentuvat vasta vähitellen vuoden loppua kohti. Kaikista asioista ei vielä ole tietoa eikä näkemystä, miten ne halutaan pirkanmaalaisille verkkosivuilla esittää.

Valmistelukokonaisuuden johtaja Rami Nurmi sanoo, että ict-valmistelua on tehty hyvinvointialueiden perustamisesta lähtien ja työ jatkuu edelleen. ”Moni asia on meillä jo hyvässä vaiheessa.”

Yhtenäisyys tavoitteena

Terveydenhuollon potilastietojärjestelmät ja sosiaalipalveluiden asiakastietojärjestelmät toimivat hyvinvointialueen aloittaessa edelleen kuntapohjaisina. Tavoitteena on täysin yhtenäinen potilas- ja asiakastietojärjestelmä, mutta sen toteutumiseen menee vielä 3–5 vuotta. ”Sote-uudistuksen hedelmiä päästään korjaamaan vasta myöhemmin. Iso muutos tulee, mutta se on vasta edessäpäin. Ensin tehdään hallinnollinen muutos ja luodaan pohja toiminnan uudistamiselle”, Juha Aalto toteaa.

Liikkeelle lähdetään sosiaalihuollosta, jonka on tarkoitus saada yhtenäinen asiakastietojärjestelmä vuonna 2024. Tavoitteeksi on myös asetettu, että vuoden 2024 loppuun mennessä peruspalveluiden asioinnista 45 prosenttia voidaan hoitaa etänä digitaalisten palveluiden avulla, kun nyt luku on runsaat 20 prosenttia.

Jo nykyisin käytössä olevat digitaaliset palvelut kuten Omaolo ja Oma-Tays pysyvät käytössä edelleen. Jatkossa myös asiakkaiden ja potilaiden käyttämät palvelut on tarkoitus yhtenäistää koko hyvinvointialueella. Kansallisia ratkaisuja kehittää Suomen valtion omistama Digi-Finland, jonka osakkaiksi hyvinvointialueet tulevat. Sen käsialaa on muun muassa Omaolo, joka on jo käytössä valtaosassa Pirkanmaan kunnista.