Keiturin Sote palkkaa 20 hoitajaa Vietnamista

Hoitajat saapuvat Suomeen ensi vuoden heinäkuussa. Keiturin Soten vaatimus on, että he puhuvat suomea.

Aamulehti

Virroilla ja Ruovedellä sosiaali- ja terveyspalveluita tuottava Keiturin Sote palkkaa kaksikymmentä hoitajaa Vietnamista.

Keiturin Sote oy:n toimitusjohtaja Kari Nuuttila kertoo, että alueen työvoimapula on pahentunut joka vuosi. ”Nuoret jäävät koulutus­paikka­kunnilleen eivätkä hakeudu etäämmällä oleville alueille.” Nuuttilan mukaan tavoitteena on, että vietnamilaisista tulisi pitkäaikaisia asukkaita ja työntekijöitä esimerkiksi palveluasumiseen ja terveyskeskusten osastoille.

Kilpailu työntekijöistä on kovaa. ”Alalla on epätervettä palkkakilpailua. Meiltäkin on lähtenyt työntekijöitä, joille on maksettu muualla sisääntulobonusta. Emme lähde tällaiseen villiin länteen mukaan, olemme julkinen toimija.”

Rekrytoinnin yhteistyökumppanina on eteläpohjalainen Green Fivi. Hoitajien koulutus alkaa Vietnamissa ennen joulua. Ennen Suomeen saapumista Seinäjoen koulutus­kuntayhtymän Sedu Education antaa hoitajille kieliopetusta sekä perehdytyksen suomalaiseen sote-alaan.

”Olemme tutkineet paljon eri vaihtoehtoja. Välitysalalla on villit markkinat, kesällä melkein joka päivä joku soitti ja kaupitteli hoitajia ulkomailta.”

Ehtona kielitaito

Keiturin soten vaatimus on, että saapuvat hoitajat puhuvat suomea. Kielivaatimus on vähintään A2.2 eli kehittyvä peruskielitaito. ”Ehdoton ehtomme oli, että heillä pitää olla kielitaito.”

Hoitajat saapuvat Suomeen heinäkuussa 2023. He aloittavat työnsä hoitotyön avustavissa tehtävissä ja suorittavat lähihoitajan tutkinnon oppisopimus­koulutuksena Virroilla ja Ruovedellä. Nuuttilan mukaan heille maksetaan työehtosopimusten mukaista palkkaa.

Tampere on jo aiemmin paikannut hoivahenkilöstön vajetta tuomalla työvoimaa ulkomailta. Ensimmäiset filippiiniläiset hoiva-avustajat saapuivat kaupunkiin joulukuussa 2021. Pirkanmaan hyvinvointialue kertoi alkuvuodesta rekrytoivansa ulkomaailta 61 lähihoitajaa ja 27 hoiva-avustajaa tulevan hyvinvointialueen tarpeisiin. Asiasta on kuitenkin valitettu markkinaoikeuteen.

Nuuttila ei halua kommentoida vietnamilaisten rekrytoinnin kustannuksia. Keiturin Sote oy:n omistaa Virtain kaupunki.