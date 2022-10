Tutkinnanjohtaja Marko Peltonen kertoo, että epäilty otettiin kiinni tapahtumapaikalta.

Aamulehti

Taksissa sattui vakava vaaratilanne torstai-iltana Pirkkalassa, kun matkustaja ampui useita laukauksia taksin sisällä, Sisä-Suomen poliisi tiedottaa perjantaina.

Taksissa oli tapahtumahetkellä useita matkustajia. Poliisi kertoo, ettei kukaan heistä loukkaantunut.

Sisä-Suomen poliisin tutkinnanjohtaja Marko Peltonen, miten on mahdollista, että taksissa sisällä ammutaan useita kertoja eikä keneenkään osu?

”Ampumasuunnat ovat olleet sellaiset, ettei ketään ole ollut linjalla, mutta onhan se hyvin vaarallista, kun pienessä tilassa ammutaan, kun se on sitä muuallakin.”

Oliko käytetty ase käsiase vai jokin pitkäpiippuinen ase?

”Tilasta voi tietysti päätellä, ettei se mikään kovin pitkä ase ollut.”

Hätäkeskus sai ilmoituksen Pirkkalan Suupantorilta torstaina kello 20:n aikaan, että henkilöllä on taksissa ase esillä. Ampumisesta epäilty on aikuinen mies.

Oliko hän päihtynyt?

”Sitäkin selvitellään. Mitä sitten on ollut, se on selvityksen alla,”, Peltonen sanoo.

Hän kertoo, että ampuja otettiin kiinni tapahtumapaikalta. Hän ei kerro, kuka soitti apua, mutta kertoo soiton tulleen taksista. Siitä, mitä taksissa on tapahtunut ennen ampumista ja mikä on johtanut ampumiseen, Peltonen kertoo tutkittavan. ”Sitä nyt selvitetään, mikä ampumiseen on ollut syynä.”

Kiinni otettua miestä epäillään vaaran aiheuttamisesta ja ampuma-aserikoksesta.

Epäiltyä ei siis epäillä esimerkiksi tapon yrityksestä?

”Sellaisia viitteitä ei nyt ole, mutta tietysti tutkinnan edetessä rikosnimikkeet voivat muuttua.”

Täydennys 14.10.2022 kello 15.36: Uutiseen lisätty tutkinnanjohtajan Marko Peltosen kommentit.