Uusi karttapalvelu helpottaa ulkoilua Tampereella ja lähikunnissa – näin se toimii

Tampereen kaupunkiseutu on julkaissut uuden selainpohjaisen karttapalvelun helpottamaan retkeilyä ja ulkoilua Tampereen ja lähikuntien alueilla.

Palvelu kokoaa samaan paikkaan Tampereen, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven retkeilyreitit, hiihtoreitit, uimarannat, tulipaikat ja muut retkeilyyn liittyvät palvelut ja kohteet.

”Koko palvelun idea lähti siitä, että Tampereen kaupunkiseudulla kaikki retkeily- ja ulkoilupalvelut, mukaan lukien hiihtoladut, ovat olleet hyvin hajallaan ihmisten löydettävissä”, kertoo karttapalveluprojektia vetänyt retkeilypalvelupäällikkö Petri Mäkelä Ekokumppanit oy:sta.

Kartalla on retkeilykohteiden ja -palveluiden lisäksi myös muita lähimatkailun kannalta olennaisia palveluita, kuten esimerkiksi linja-autopysäkkejä ja parkkipaikkoja. Lisäksi kartalta on mahdollista hakea esimerkiksi julkisia vessoja.

Mäkelän mukaan kartalle on pyritty poimimaan monia erilaisia ominaisuuksia. Vielä kartalta ei esimerkiksi näe bussiaikatauluja, mutta tulevaisuudessa sekin on hänen mukaansa mahdollista.

Suurin ero datapuolella

Suurin ero jo olemassa oleviin karttapalveluihin löytyy palvelun datapuolelta: jokainen kunta vastaa itse oman kuntansa reittien ja kohteiden näkymisestä ja ajantasaisuudesta, vaikka käyttäjälle palvelut näyttäytyvätkin yhtenäisenä kokonaisuutena.

”Käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos reitteihin tai kohteisiin tulee muutoksia, niin kun tänään kunnan edustaja päivittää tiedon palveluun datajärjestelmän kautta, huomenna se on jo käyttäjille näkyvillä”, Mäkelä kertoo.

Keskiviikkona julkaistua karttapalvelua kehitetään Mäkelän mukaan edelleen. Palveluun on tulossa esimerkiksi lisää työkaluja.

”Olemme saaneet hyvän vastaanoton tämän ensimmäisen vuorokauden aikana, mutta paljon on vielä korjattavaa ja tehtävää. Tavoite on, että tulevaisuudessa palvelusta löytyisi esimerkiksi latujen kunnossapito- ja olosuhdetiedot. Työtä on siis paljon, mutta selvästi tällaiselle palvelulle on tilausta.”