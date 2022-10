Pirkanmaa on ollut liikennerahojen pohjasakkaa, mutta Hämeenkyrössä tapahtui pieni ihme – Pikkuteiden rapistuminen vain kiihtyy

2000-luvulla Pirkanmaa on ollut valtakunnan pohjasakkaa liikennerahoja jaettaessa. Maakuntaan on kasautunut väylien korjaus- ja uusimistarpeita satojen miljoonien eurojen arvosta.

Hämeenkyrö

Aurinko paistaa täydeltä terältä, syksyisen kirjavat puut havisevat ympärillä ja Kirkkojärven selkä välkkyilee taustalla. Tällä työmaalla olosuhteet vaikuttavat olevan harvinaisen hyvin kohdillaan.

Hämeenkyrön kuuluisalla Maisematiellä onkin käynnissä Pirkanmaan oloissa harvinainen tieurakka. Tie peruskorjataan ja päällystetään uudelleen eduskunnan myöntämällä niin sanotulla jakovararahalla. Kohteen kokonaishinta on noin 800 000 euroa.

”Päällystys vie aikaa 7–8 päivää. Sitä ennen on tehty puolitoista viikkoa pohjatöitä eli ajettu mursketta, asennettu sen alle teräsverkkoja, uusittu rumpuja ja kaivettu ojia auki”, peruskorjausta tekevän Asfalttikallio oy:n työnjohtaja Antti Jaakkola juttelee.

Maisematien mutkitteleva linjaus säilyy ennallaan, mutta paikka paikoin tietä on hieman levennetty. Näin saadaan enemmän päällystettyä piennarta jalankulkijoille ja polkupyöräilijöille.

”Seuraava palaute meille on varmaan se, että ajonopeudet nousevat”, ylläpitovastaava Tomi Keisala Pirkanmaan ely-keskuksesta naurahtaa.

Kulut karkaavat

Kuluneen kesän aikana Pirkanmaalla on korjattu kolme jakovarakohdetta: Urjalan Välkkiläntie, Parkanon Alkkiantie ja nyt viimeisenä Hämeenkyrön Maisematie Ahrolasta Mihariin. Eduskunta jyvitti lisäbudjetissa näihin kohteisiin yhteensä 1,3 miljoonaa euroa viime joulun alla.

Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, kiihtyneen inflaation, kohonneiden työ- ja materiaalikulujen sekä kohteisiin liittyvien lisätöiden takia hankkeiden yhteisarvo lähenee jo 1,8 miljoonaa euroa. Erotus on otettu Pirkanmaan perusväylänpidon muutenkin niukoista määrärahoista.

Suurin muuttuja on bitumin hinta. Se on noussut tänä vuonna 30 prosenttia.

Maisematiellä tien pohjarakennetta on vahvistettu viiden kilometrin matkalla. Tälle osuudelle lasketaan kerralla kaksi asvalttikerrosta, yhteensä yhdeksän senttiä. Kaksi pätkää tiestä, yhteensä puolitoista kilometriä, korjataan massapintauksella.

”Hintakehityksen takia ensi vuosi on vielä melkoinen kysymysmerkki. Tällä tietoa päällysteisiin ja tiemerkintöihin käytössä oleva rahoitus putoaa 30 prosenttia”, Tomi Keisala sanoo.

”Käytännössä jakovararahoitus on ainoa, joka meillä on vuonna 2023 käytössä alemman tieverkon parantamiseen.”

Saattoauto ohjaa liikenteen turvallisesti työkoneiden ohi. Kone laskee uutta asvalttia suunnilleen ihmisen kävelyvauhdilla. Paikoin tie myös levenee hieman.

Kilometrit vähenevät

Tänä vuonna koko Pirkanmaalla voitiin korjata vain yksi alempaan tieverkkoon eli niin sanottuun päällysteiden korjausluokkaan 3 (PK 3) kuuluva pikkutie ilman jakovararahoitusta. Kohde oli Nuutajärventie Urjalassa.

Rahoitustilanne on hyvin hankala tiehankkeiden pitkäaikaisen suunnittelun ja toteutuksen kannalta, ely-keskuksesta muistutetaan:

”Aikataulutus on iso haaste. Tieto jakovarakohteista tulee vasta alkuvuonna. Korjausten perustana olevat mittaukset voidaan toteuttaa vain sulan maan aikana. Heti perään pitää saada urakoiden kilpailutus vauhtiin, jotta kohteita päästään toteuttamaan saman vuoden kesällä.”

”Tosi kiire tulee. Pitkäjänteinen toiminta on nyt hyvin vaikeaa kaikille toimijoille.”

Lisäksi rahalla saadaan koko ajan vähemmän uutta pintaa aikaiseksi.

”Pirkanmaan elyn alueella päällystysmääräraha on tänä vuonna hyvin samalla tasolla kuin vuonna 2018. Tuolloin voitiin päällystää noin 250 kilometriä teitä, nyt enää 190”, Keisala huomauttaa.

Ensi vuodeksi varmistettu rahoitus riittää enää 160 kilometrin asvaltointiin. Sen jälkeen määrärahat näyttävät putoavan entisestään, ja päällystysmäärät jäisivät ehkä 115 kilometrin tasolle vuosittain.

Se olisi vain kolmannes vaaditusta. Jotta Pirkanmaan tiestö pysyisi edes nykykunnossaan, uutta mustaa olisi laskettava joka vuosi vähintään 350 kilometriä. Tähän on viime vuosina päästy vain kerran, vuonna 2020, kun rahaa oli käytössä 23 miljoonaa euroa.

Mauri Huokuniemi vetää linjalankaa paikalleen merkiksi siitä, että asvalttipinnan oikea reuna kulkee tästä.

Tiet vettyvät piloille

Tiestöllä riittää haasteita muutenkin riittämiin. Kuivatuksen merkitys korostuu, koska ilmastonmuutos lisää sateisuutta, vetisiä talvia sekä tierakenteiden ja päällysteiden routavaurioita.

Siksi Maisematiellä on kaivettu ojia auki ja uusittu tierumpuja. Paikoin ojaleikkaukset ovat nyt hyvinkin syviä.

”Kuivatuksenkin suhteen tiestössä on jo korjausvelkaa. Tulevien vuosien niukka rahoitus tuo haasteet alemman verkon parantamiselle, koska isot ja tärkeät tiet priorisoidaan kunnossapidossa”, Tomi Keisala tietää.

Koko maan tasolla tiestön korjausvelka on paisunut jo 2,9 miljardiin euroon. Lähivuodet lupaavat tilanteen vain pahenevan.

Pirkanmaa pohjalla

Uusissa väyläinvestoinneissa on Pirkanmaan osalta satojen miljoonien aukko. Helsingin Sanomien vuonna 2019 tekemä vertailu osoittaa, kuinka Pirkanmaan maakunta oli jäänyt melkein jumboksi valtion liikennerahojen jaossa vuosina 2003–2019.

Asukasta kohti Pirkanmaa oli saanut liikennerahoitusta vaatimattomat 380 euroa. Vähemmän oli myönnetty vain Pohjois-Karjalaan, joka sai 284 euroa.

Sitä vastoin Kymenlaaksoon oli suunnattu rahoitusta yli 20 ja Keski-Pohjanmaallekin yli kymmenen kertaa Pirkanmaata enemmän.

Vertailun tekemisen jälkeen Pirkanmaa on saanut väylärahoitusta kahteen suureen hankkeeseen: Tampereen ratikan 1. vaiheen toteuttamiseen sekä Hämeenkyrön uuteen ohitustiehen, joka avataan liikenteelle nyt marraskuussa. Jälkimmäisestä päätettäessä liikenneministerinä oli Sanna Marin (sd.).

”Pirkanmaa on tärkeä läpikulkuliikenteen solmukohta. Väyläviraston investointiohjelma on meille tärkeä, erityisesti Ysitien parantaminen. Täällä on tiehankkeissa hyvä aloitusvalmius, erityisesti pääteillä ja kiireellisimmissä kohteissa”, Pirkanmaan ely-keskuksen ylijohtaja Juha Sammallahti vakuuttaa.

Hämeenkyrön ohitustie on määrä ottaa käyttöön marraskuussa. Noin kymmenen kilometrin osuus on yksi harvoista kokonaan uusista väylähankkeista, joita Pirkanmaalle on saatu.