Ratikkasuunnitelmat eivät saaneet pelkkää suitsutusta Pirkkalassa: ”Uskomattoman tyhmä idea” – tällaisia yksityiskohtia reitille tulisi

Pirkkalan ratahaaran alustavan suunnitelman yksityiskohtia esiteltiin yleisötilaisuudessa tiistaina.

”Uskomattoman tyhmä idea.”

Näin puuskahti pirkkalalainen Tuula Paukkunen yleisötilaisuudessa, jossa tiistaina esiteltiin suunnitelmia jatkaa raitiotien rakentamista Tampereen Hatanpään ja Härmälän läpi Pirkkalaan. Hänen vieressään istunut pirkkalalainen Eeva Putto oli samaa mieltä.

Paukkunen perusteli kantaansa sillä, että suuri osa pirkkalalaisista asuu kaukana kunnan keskustasta eikä siis hyötyisi ratikasta. ”Liikkuminen bussilla onnistuu Pirkkalassa hyvin. Aika tyhjinä ratikat näyttävät kulkevan Tampereellakin.”

Paukkunen asuu muutaman sadan metrin päässä suunnitellusta raitiotiestä, mutta sanoo, ettei asunnon mahdollinen tuleva arvonnousu houkuta häntä.

Jos ratikkasuunnitelmat Pirkkalassa toteutuvat, ratikka kulkisi aivan Pirkkalan Partolankulmalla asuvien Heidi ja Juha Rissasen kodin vierestä. He sanoivat yleisesti ottaen kannattavansa ratikkaa, mutta haluavat saada lisää tietoa siitä, miten se vaikuttaisi heidän talonsa lähiympäristön rakentumiseen. ”Selvää näkymää vaikutuksista ei vielä ole”, Juha Rissanen sanoo.

Heidi Rissanen kertoo pohtivansa, miten suuri työmaa ratikan rakentamisesta koituisi ja miten se haittaisi perheen lasten koulumatkaa.

Heidi ja Juha Rissanen (edessä oikealla) tutkivat Pirkkalan raitiotiehaarasta tehtyjä karttoja. He eivät nykyisessä elämäntilanteessaan pystyisi hyödyntämään raitiotietä työmatkoillaan, vaan autot ovat heille välttämättömät, koska lapsia pitää viedä kouluun ja harrastuksiin. ”Kun lapset kasvavat, ratikka saattaisi sujuvoittaa liikkumistamme.”

Katso Aamulehden tallenne yleisötilaisuudesta, jossa esiteltiin Pirkkalan raitiotiehaaraa koskevia suunnitelmia 11. lokakuuta:

Yleisö halusi tietää, mitä ratikka maksaa

Pirkkalan kunta ja Tampereen kaupunki suunnittelevat Pirkkalan keskustan ja Tampereen linja-autoaseman väliselle osuudelle 9,3 kilometrin mittaista raitiotielinjaa rakennettavaksi yhdessä Linnainmaan raitiotiehaaran kanssa vuosina 2025–2028. Parhaillaan on tekeillä hankesuunnitelma. Tampereen ja Pirkkalan valtuustot päättävät ensi maalis-huhtikuussa, ryhdytäänkö raitiotiestä tekemään toteutussuunnitelmaa.

Pirkkalassa tiistaina pidetyssä yleisötilaisuudessa kaivattiin tietoa raitiotielinjan rakentamisen ja ylläpitämisen hinnasta. Tampereen raitiotie -yhtiön kehityspäällikkö Ville-Mikael Tuominen sanoi kustannusarvion täsmentyvän vasta hankesuunnitelmaa tehtäessä, mutta kertoi, että Pirkkalan haaran rakentamisen on alustavasti laskettu maksavan 106 miljoonaa euroa.

Yleisöstä esitettyyn kysymykseen Pirkkalan raitiotielinjan matkustajamäärän ennusteesta Tuomisella ei ollut vastausta, mutta hän otti vertailukohdaksi Tampereen nykyisen ratikan matkustajamäärät. ”Ne ovat jo nyt hyvät, vaikka vasta puolikas linja Tampereen raitiotiestä on valmis. Matkustajien määrä lähestyy jopa sitä määrää, jonka ratikan on arvioitu keräävän matkustajia sitten, kun kakkososa Lentävänniemeen on valmis.”

Raitiotie Näin raitiotietä aiotaan jatkaa Alustavat hahmotelmat Tampereen raitiotien jatkamisesta jo käytössä olevan Tampereen Hervanta– keskusta– Tays -linjan sekä parhaillaan rakennettavan keskusta– Lentävänniemi -linjan jälkeen: Pirkkala ja Tampereen Linnainmaa: 2025–2028 Tampereen Hiedanranta - Ylöjärvi: 2029–2032 Tampereen Linnainmaa – Kangasala: 2033–2036 Tampereen Hatanpää – Tampereen Vuores: 2030-luvulla

Suuppa

Raitiotien hankesuunnitelman tekemiseen osallistuvan Ramboll-yhtiön projektipäällikkö Riikka Salli esitteli Pirkkalan ratahaaran alustavan suunnitelman yksityiskohtia yleisötilaisuudessa. Raitiotien päätepiste on piirretty Suupassa Naistenmatkantielle ennen Lentoasemantien kiertoliittymää. Matkustajat vaihtavat bussista ratikkaan ja päinvastoin katutasossa, mutta mahdollisesti kadulle tehdään myös ylikulku.

Suupantie

Suupantien ja Naistenmatkantien risteykseen tehdään kiertoliittymä. Lentäjänkatu yhdistyy Suupantien kiertoliittymään. Teräksen alikulkukäytävä säilyy vain jalankulun ja pyöräilijöiden käytössä.

Naistenmatkantie

Kurikantien risteyksen itäpuolelle sijoitetaan ratikkapysäkki. Bussipysäkki ja sähkönsyöttöasema sijoittuvat risteyksen lounaiskulmaan. Naistenmatkantien pohjoispuolelle tulee ehkä eroteltu pyörätie ja jalkakäytävä. Keskuskatu suljetaan Naistenmatkantieltä ja uusi katuyhteys tulee Mäkikadun liittymän kohdalle.

Haikan alikulku poistuu. Haikan kohdalle ei tule ratikkapysäkkiä. Nuolialan koulun kohdalla levennetään ja korotetaan nykyistä alikulkua. Kirkkoveräjäntien kohdalla oleva alikulku poistuu. Pereentien risteyksen itäreunaan tulee valo-ohjattu suojatie. Nykyisen alikulun kohdalle tulee sähkönsyöttöasema.

Partola

Partolassa rakennetaan uusi joukkoliikennekatu Naistenmatkantieltä Kenkätielle. Kenkätien ja Lestipolun kohdalle tulee kiertoliittymä. Ratikkapysäkki sijoittuu Prisman eteen.

Nuolialantie

Nuolialantielle on suunniteltu sekaliikennekatu Valmetinkadun ja Lentokonetehtaankadun väliselle osuudelle, koska tilaa raitiotien omille kaistoille ei ole. Liittyvät kadut katkaistaan tällä osuudella ja autoliikenne ohjataan Härmälänkadun ja Perkiönkadun kautta. Suorat tontille ajot sallitaan Nuolialantieltä.

Nuolialantien houkuttelevuutta läpiajoliikenteelle pyritään vähentämään esimerkiksi kaistajärjestelyin, liikennevaloin, korokkein, ajohidastein ja kapein ajokaistoin. Läpiajoliikennettä ohjataan Ilmailunkadulle.

Hatanpään valtatie

Tampereen Lokomonkadun ja Hatanpään puistokadun välisellä osuudella katua levennetään ja siirretään itään. Katu sijoittuu hyvin lähelle itäpuolen kiinteistöjä. Jokikadun kohdalla uusitaan alikulku.

Päätös tehdään kahden vuoden päästä

Pirkkalan kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen toi Pirkkalassa tiistaina järjestetyssä yleisötilaisuudessa vahvasti esiin raitiotien etuja. Hänen mukaansa Pirkkalan liikuntapalvelut, koulut, nykyinen ja suunniteltu asutus sekä virkistyspalvelut sijoittuvat tiiviisti niin, että raitiotiestä saadaan hyötyä. Hänen mukaansa raitiotie tukisi kestävää yhdyskuntarakennetta, lisäisi Pirkkalan ja Tampereen seudun houkuttelevuutta, kasvua ja elinvoimaa ja olisi ilmastoystävällinen ja ekologinen.

Suunnitellun raitiotielinjan reitille osuu Tampereenkin puolella useita alueita, joihin aiotaan rakentaa lisää asuntoja: Viinikanlahti, Metson alue, Hatanpään sairaalan alue, Härmälän leirintäalue ja Härmälänranta.

Päätöksen siitä, rakennetaanko raitiotie Pirkkalan suuntaan vai ei, Tampereen ja Pirkkalan valtuustot tekevät tällä tietoa lokakuussa 2024. Tampereen raitiotie -yhtiön sivuilla on 16. lokakuuta asti avoinna kysely, johon asukkaat voivat jättää palautetta.