Kyläyhdistys on ideoinut kylätaloon paljon harrastusmahdollisuuksia ja palveluja. Ensimmäiseksi kyläläiset aikovat vaihtaa talon öljylämmityksen maalämpöön.

Oriveden kaupunki myy viime keväänä lakkautetun Hirsilän koulun yhdellä eurolla kyläyhdistykselle. Kauppaan sisältyy 0,9 hehtaaria maata.

Hirsilän seudun kylät -yhdistys aikoo muuttaa koulukiinteistön kylätaloksi. Kun Oriveden kaupunki lakkautti koulun viime keväänä, kyläyhdistyksen puheenjohtaja Juhani Viitaniemi kertoo kyläläisten huolestuneen kokoontumis- ja harrastustilansa menettämisestä, jos kaupunki olisi myynyt kiinteistön pois huutokaupalla. Viitaniemi luettelee pitkän listan ideoita siitä, mitä kaikkea toimintaa kyläläiset ovat suunnitelleet uudelle kylätalolleen.

”Yhdeksi tärkeimmäksi tavoitteeksi kyläläisille näyttää nousevan saada pihan huoltorakennukseen Oriveden ensimmäinen yleinen sauna. Se tulee kaikkien käyttöön.”

Saunan yhteyteen piirrellään kesäterassia.

Retkiä luontoon nokipannukahville

Nuorille on suunnitteilla kylätalolle muun muassa dj-koulutusta, bänditoimintaa, pianonsoiton opetusta ja peli-iltoja. 4H:n kokkikerho pyörii jo, ja lapsille on pidetty diskoja. Tilat tarvitaan myös päiväkodille ja esikoululle.

Kaikille kyläläisille suunnitteilla on elokuvailtoja. Kangaspuut on jo hankittu. Pienimuotoisia kirkollisiakin tilaisuuksia kylätalolle on toivottu.

”Hierontaa ja muita hemmotteluhoitoja aiotaan tarjota ehkä yrittäjäpohjaltakin niin, että yrittäjät maksavat kyläyhdistykselle vuokraa tilojen käytöstä. Samoin suunnitellaan keittolounastarjoilua ja ruuan kotiinkuljetusta”, Viitaniemi kertoo.

Hän sanoo, että suunnitteilla on myös lähi- ja luontomatkailua. ”Voidaan järjestää vaikkapa päivän retkiä luontoon nokipannukahveineen.”

Viitaniemen mukaan kylätalosta halutaan tehdä kyläläisten yhteinen olohuone, jossa nämä voivat viettää aikaa ja tavata toisiaan. ”Että elämässä olisi muutakin kuin televisio ja kännykkä.”

Viitaniemen mukaan kaupungin kanssa on vireillä suunnitelmia siitä, että kaupunki vuokraa koululta tiloja palvelujaan varten. ”Esimerkiksi kansanopiston toimintaa varten koululla on puutyöluokka, jossa voidaan järjestää kurssi vaikkapa vanhojen huonekalujen kunnostuksesta. Kylätalon pihamaalla on luistelukenttä ja pallokenttä.”

”Pienellä, mutta merkittävällä porukalla”

Hirsilän seudun kylien alueella asuu Viitaniemen mukaan noin 600 ihmistä. ”Kyläyhdistyksessä on jäseniä noin 60, joista kolmannes aktiivisia. Melko pienellä, mutta merkittävällä porukalla olemme siis lähdössä liikkeelle.”

Hän sanoo, ettei häntä pelota, että kyläläiset väsyisivät järjestämään kylätalolla toimintaa. ”Emme lähtisi tähän, jos emme luottaisi itseemme. Meillä on kiinteistö, jota vastaan mahdollisesti saamme lainaa isoja investointeja varten. Kylätalon vuokratuotoilla saadaan maksettua ylläpitokulut”, Viitaniemi sanoo.

Hirsilän koulu lämpiää öljyllä. Viitaniemi toteaakin lämmityksen ja sähkön olevan suurin menoerä, ja siksi kyläyhdistys aikoo ensi töikseen hakea Kotiseutuliiton kautta rahoitusta lämmitysmuodon muuttamiseksi maalämpöön.

Hirsilän seudun kylät on saanut Kantri-yhdistykseltä noin 10 000 euroa toiminnan suunnitteluun.

Kymppitonnin avustus kaupungilta

Oriveden kaupunginhallitus hyväksyi Hirsilän koulun kaupan 10. lokakuuta. Kauppakirja voidaan allekirjoittaa, kun kaupunginhallituksen päätös saa kuukauden kuluttua lainvoiman.

Kaupunginhallitus myönsi Hirsilän seudun kylät -yhdistykselle 10 000 euron avustuksen kylätalotoiminnan käynnistämistä varten. Kaupunki toteaa tiedotteessaan, että kaupungin palvelukeskukset neuvottelevat kyläyhdistyksen kanssa erikseen, millaista tarvetta kaupungilla on vuokrata kylätalolta tiloja.

Hirsilän koulu oli viime lukuvuonna toiminnassa viimeistä kertaa ennen kuin Oriveden kaupunki lakkautti sen. Kaupunginjohtaja Juha Kuusiston mukaan koulussa oli runsaat 50 oppilasta. ”Se ei ollut siis aivan pieni koulu, mutta kiinteistössä oli peruskorjaustarpeita”, Kuusela perustelee lakkautusta.