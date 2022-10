Pirkanmaan hoitokodin uudeksi johtajaksi valittiin entinen työntekijä – Hanna Hävölä irtisanoutui saman kriisin aikana, jonka jälkiä hän nyt alkaa korjata

Hanna Hävölä on työskennellyt Pirkanmaan hoitokodissa aiemminkin ja kokenut itsekin hoitokodin kriisin. Hän kertoo luottavansa, että yhdessä työntekijöiden kanssa hoitokodin henki saadaan palautettua.

Johtajuusongelmasta ja tulehtuneesta ilmapiiristä kärsineelle Pirkanmaan hoitokodille on valittu uusi johtaja. Hoitokodin toiminnasta vastaavan Syöpäpotilaiden hoitokotisäätiön hallitus on valinnut tehtävään 41 hakijan joukosta tamperelaisen terveystieteiden maisterin, sairaanhoitaja Hanna Hävölän, 48.

Hävölä on itse työskennellyt sairaanhoitajana Pirkanmaan hoitokodissa kahteen otteeseen yhteensä 16 vuotta vuodesta 1996. Hän irtisanoutui hoitokodista vuonna 2019 hoitokodissa ilmenneen johtajuus- ja ilmapiiriongelman aikana.

Hävölä sanoo, ettei häntä vähääkään hirvitä mennä johtamaan hoitokotia, vaikka siellä oli viime elokuun lopulle asti käynnissä kriisi. ”Kyse ei ollut henkilöstön muutosvastarinnasta tai siitä, että henkilöstö olisi hankalaa. Olin itse hoitokodin henkilöstön jäsen aiemmin ja minulla on kokemusta näistä asioista. Työyhteisöön tuotiin ulkoa päin arvoristiriitoja.”

Hävölä työskentelee tällä hetkellä Tampereen kaupungilla terveydenhuollon erityisasiantuntijana palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa. Hän kertoo ison osan työtään olevan henkilöstön osaamisen vahvistaminen. Hävölä tekee parhaillaan väitöskirjaa, jonka aiheena on toivo saattohoidossa.

Hävölä arvelee aloittavansa hoitokodin johtajana mahdollisesti vielä lokakuun aikana.

”Ilmapiiri ei ole ollenkaan menetetty”

Hanna Hävölä sanoo hänellä olevan isot saappaat täytettävänään hoitokodin johdossa. ”Otan äärimmäisen kiitollisena, otettuna ja nöyränä tehtävän vastaan. Koen olevani etuoikeutettu päästessäni tekemään työtä hoitokodin huippuammattilaisten ja vapaaehtoisten kanssa.”

Hävölä sanoo luottavansa, että yhdessä työntekijöiden kanssa hoitokodin henki saadaan palautettua. ”Hoitokodin johtaminen on asiantuntijoiden johtamista yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa heidän kanssaan.”

Hävölä sanoo edustavansa valmentavaa johtamistapaa.

Sanotaan, ettei ole helppoa siirtyä omien työkavereiden esihenkilöksi?

”Ei se varmasti helppoa olekaan”, Hävölä naurahtaa ja jatkaa: ”Mutta uskon, että minut otetaan hyvin vastaan, koska minulla on niin vahva ymmärrys siitä, miten vaativaa työtä saattohoitotyö on.”

Pirkanmaan hoitokoti oli myrskyn silmässä johtajuus- ja ilmapiiriongelmansa vuoksi. Sen hyvä maine kärsi, puolet sen vakinaisista työntekijöistä irtisanoutui ja sijaisia sekä vapaaehtoisia lähti. Onko hoitokodin kiitelty ilmapiiri pysyvästi menetetty?

”Minä uskon, että ilmapiiri ei ollenkaan ole menetetty. Olen kuullutkin, että kriisin lauettua henkilöstön halu on ollut suunnata eteenpäin ja hallitus on käynnistänyt jo työn, jolla kriisi käsitellään ulkopuolisen avun voimin. Hoitokodille on jo saatu lisää työntekijöitä ja vapaaehtoisia on palannut.”

Syöpäpotilaiden hoitokotisäätiön hallitus kutsui 41:stä hoitokodin johtajan paikkaa hakeneista kuusi haastatteluun. Haastatteluryhmä valitsi kaksi henkilöä soveltuvuustestaukseen.

Syöpäpotilaiden hoitokotisäätiön hallituksen puheenjohtaja Markku Virkamäki kertoi Aamulehdelle johtajahaun käynnistyttyä syyskuussa, että haussa korostetaan henkilöstöhallinnon sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden osaamista ja johtamiskokemusta. Haussa mainittiin erikseen, että hallitus arvostaa kyvykkyyttä vuorovaikutukseen muun muassa henkilöstön ja hallinnon kanssa.