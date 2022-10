Näin käy, kun harrastus lähtee lapasesta, kuvailee Purppurahelmen yrittäjä Hanna Silander. Kakkujen menekki on suuri, mutta hoitotyötä yrittäjä ei aio jättää.

Purppurahelmen palkittu yrittäjä Hanna Silander on nyt myös Mouhijärven vuoden yrittäjä.

Kahdeksankerroksinen 180 hengen hääkakku on suurin, jonka Mouhijärven vuoden yrittäjäksi valittu leipuri Hanna Silander on tehnyt. Tavallisesti hääkakut ovat pienempiä noin kolme- tai nelikerroksisia, mutta niilläkin on painoa helposti 16 kiloa.