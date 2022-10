Oriveden löytöeläinhoitolan kissoista pääsee takaisin kotiin vain pieni murto-osa – liki kaikkien kadonneiden koirien perään sen sijaan kysellään

Löytöeläinpalvelun yrittäjän Jari Pellaksen mukaan kissanomistajilta unohtuu tehdä sirutuksen jälkeen eräs tärkeä toimenpide.

Aamulehti

Löytöeläinhoitola Boondock’siin Orivedelle päätyy vuodessa noin 300 löytökissaa. Sunnuntaina löytökissoja tuli kaksi. Löytöeläinpalvelun yrittäjä Jari Pellas ihmettelee, että omistajat eivät juuri kysy löytökissojen perään.

”Vain 5–10 prosenttia kissoista palaa koteihinsa. Ihmiset ajattelevat, että kai kissa on jäänyt auton alle tai kettu vienyt ja että otetaan uusi.”

Onko tämä uusi ilmiö, että löydettyjä kissoja ei kysytä eikä haeta kotiin?

”Tätä on pähkäilty jo 30 vuotta, että miksi ihmiset eivät kysy kissojen perään. Kyllä löytökissatkin kodin saavat, mutta se on uusi koti. Viime vuosina kissoillekin on kyllä alettu laittaa mikrosiruja, mutta monia kissoja ei ole sirutuksen jälkeen rekisteröity, niin silloin omistajaa ei löydy.”

Yleensä löytöeläinhoitola lähtee Orivedeltä hakemaan löytölemmikin löytöpaikastaan. Matkakorvaus on keskimäärin 50 euroa per eläin, ja hoitomaksu 15 euroa per vuorokausi.

”Kun kissasta pitäisi jotain maksaakin, niin sitten ei haeta. Sitten ihmiset sanovat, että ei se olekaan meidän kissa”, Pellas kertoo. ”Polttoaineet maksavat, ruoan ja sähkön hinnat nousevat, niin ihmisillä ei ole enää rahaa. Menee budjetti sekaisin, jos haetaan kissa.”

Pellaksen mukaan löytökoirista 99,9 prosenttia sen sijaan palaa kotiinsa.

Korona-aikana yhä useampi on ottanut koiran, mutta löytökoirien määrässä se ei heillä ainakaan vielä ole näkynyt. Koirat löytävät kotiinsa useimmiten muiden kanavien avulla.

Boondock’s hoitaa löytöeläimiä 12 kunnan alueelta. Löytöeläinten lakisääteinen huostaanottoaika on 15 päivää. Sinä aikana omistaja voi lunastaa lemmikkinsä hoito-, kuljetus- ja mahdollisia eläinlääkärikuluja vastaan.