Sastamalassa yksi tehdas kuluttaa sähköä enemmän kuin kokonaiset kaupungit – Nämä kunnat ovat Pirkanmaan kovimpia sähkönkuluttajia, katso kotikuntasi tiedot

Grafiikat näyttävät, paljonko Pirkanmaan kunnat kuluttavat sähköä. Selvitimme, mihin sähköä kunnissa kuluu ja millä keinoilla säästöä tavoitellaan.

Tampereella sähkönkulutus on moninkertaista muihin Pirkanmaan kuntiin verrattuna. Jos verrataan kunnan sähkönkulutusta asukaslukuun, Tampere ja ympäryskunnat jäävät kuitenkin kauas kärjestä.

Asukaslukuun suhteutettuna kovimpia sähkönkuluttajia ovat Sastamala, Mänttä-Vilppula ja väkiluvultaan Pirkanmaan pienin kunta Juupajoki. Sastamalassa sähkönkulutus yhtä asukasta kohti oli yli neljä kertaa suurempaa kuin Tampereella vuonna 2020.

Muihin Suomen kuntiin verrattuna Tampere oli samana vuonna sähkönkulutuksessa sijalla 12. Kärkiviisikkoon kuuluivat Helsinki, Tornio, Lappeenranta, Oulu ja Espoo. Lisäksi esimerkiksi Porvoo, Jämsä ja Kouvola kuluttivat Tamperetta enemmän. Sähkönkulutusta koskevat tiedot ovat vuodelta 2020 ja perustuvat Energiateollisuuden tilastoon.

Teollisuus iso sähkösyöppö

Tilastosta erottuvat kunnat, joissa on paljon teollisuutta. Niissä asukaskohtainen sähkönkulutus nousee korkeaksi. Mänttä-Vilppulassa ja Sastamalassa lähemmäs 80 prosenttia käytetystä sähköstä kului teollisuuteen.

Sähkönjakeluyhtiö Carunan aluejohtaja Kalle Liuhala kertoo, että Sastamalassa Kemira Chemicals oy:n tehdas kuluttaa arviolta 600 gigawattituntia vuodessa, eli tehdas vastasi noin 75 prosentista koko Sastamalan sähkönkulutuksesta vuonna 2020.

Tampereen Sähkölaitoksen erityisasiantuntija Matti Hirvonen puolestaan sanoo, että samaan tapaan esimerkiksi Valkeakoskella yksistään paperikoneen kulutus voi muodostaa merkittävän osan koko kunnan sähkönkulutuksesta.

”Teollisuus on tällaisten paikkojen elinehto. Se tarjoaa kunnalle työtä ja elinvoimaa”, sanoo Sastamalan tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi.

Kemira Chemicalsin viestintäjohtaja Terhi Kivinen kertoo, että sähkönkulutus on korkeaa, koska tuotantoprosessissa käytetään paljon sähköä. Kivisen mukaan sähkönkäyttöä optimoidaan jatkuvasti sekä tehdaskohtaisesti että tehtaiden välillä. ”Sitä seurataan koko ajan ihan ympärivuorokautisesti. Sinänsä nykyinen tilanne, energian hintapiikit ja muut eivät ole meillä muuttaneet mitään.”

Onko asukkaan teoilla väliä?

Sastamalassa muun kuin raskaan teollisuuden sähkönkulutuksen osuus oli noin 200 gigawattituntia, kertoo Carunan Kalle Liuhala. Caruna on kunnan pääasiallinen sähkönjakelija. Jos teollisuus vie ison osan kunnan sähkönkulutuksesta, onko yksittäisen asukkaan valinnoilla merkitystä? Liuhalan mukaan on, sillä yksittäisten asukkaiden säästäminen hyödyttää koko sähköjärjestelmää ja pienentää asukkaan sähkölaskua.

Hän kertoo, että sähkönkulutuksen ruuhkahuiput ajoittuvat yleensä noin kello 6–10 aamulla ja noin kello 16–21 iltapäivällä. Näiltä hetkiltä sähkönkulutusta pitäisi saada siirrettyä muuhun aikaan.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan sähköpulatilanne on mahdollinen, jos talvella on pitkä kylmä ja tuuleton jakso. ”Jos sellaisia tulisi, ne osuisivat todennäköisesti aamu- tai iltapäiväaikoihin, koska silloin sähkönkäyttö on korkeimmillaan”, Liuhala sanoo.

Tampereen Sähkölaitoksen Matti Hirvosen mukaan sähkönkulutukseen vaikuttaa eniten lämpötila, ja kylmä ilma lisää etenkin sähkölämmitteisten rivi- ja omakotitalojen kulutusta. Tampereella asutaan enemmän kerrostaloissa, kun taas ympäristökunnissa rivi- ja omakotitaloasuminen on yleisempää.

Sastamalassakin lämmitys on teollisuuden jälkeen keskeinen sähkönkuluttaja: muusta kuin teollisuuden kulutuksesta noin 30 prosenttia aiheutuu Liuhalan mukaan pientalojen sähkölämmityksestä.

Sastamalassa säästöihin pyrkii myös kaupunki. Tekninen johtaja Toukoniemi sanoo, että kaupunki on mukana Motivan Astetta alemmas -kampanjassa ja esimerkiksi katuvalaistuksia on vaihdettu led-valoihin.

Sähköverkkoyhtiö Elenian käyttöpäällikkö Heikki Paananen kertoo Aamulehdelle sähköpostitse, että vaikka kunnassa teollisuus olisi suurin kuluttaja, säästötalkoot koskevat kaikkia käyttöpaikan sijainnista riippumatta. Paasosen mukaan teollisuuskin osallistuu jo sähkönsäästöön. Esimerkiksi Motivan Astetta alemmas -kampanjassa on mukana noin 600 yritystä ja työyhteisöä.

Tampereella isot rakennushankkeet kärjessä

Palveluihin ja rakentamiseen sähköä kului selvästi eniten Tampereella, jossa ala vei vuonna 2020 enemmän sähköä kuin teollisuus. Tampereen Sähkölaitoksen Matti Hirvonen arvelee, että kulutus jakautuu Tampereella edelleen suunnilleen samalla tavalla. Vaikka isoja rakentamishankkeita on Tampereella tullut valmiiksi vuoden 2020 jälkeen, kerrostalotyömaita on Tampereella edelleen aika paljon kesken.

Riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttula Tampereen kaupungilta kertoo, että jokaisen tamperelaisen valinnoilla on merkitystä. ”Tietenkin meillä on teollisuutta ja muuta, joka kuluttaa tosi paljon siihen verrattuna, paljonko yksittäiset kuluttajat. Mutta jos jokainen pystyy säästämään, se voi olla kriittistä varsinkin siinä vaiheessa, jos tulee tieto, että sähköpulavaara on ilmeinen.”

Perttulan mukaan kiertäviä sähkökatkoja on pidetty todennäköisenä vaihtoehtona, jos sähköä joudutaan tulevana talvena säännöstelemään pulan takia, ja näin on edelleen. ”Totta kai nyt, kun seurataan maailmanpoliittista tilannetta, kyllähän se on ihan selvää, että meidän täytyy myös entistä enemmän varautua sellaisiin katkoksiin, joista välttämättä ei saada etukäteen tietoa”, Perttula sanoo.