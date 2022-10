Jättimäistä jopa 25 tuulivoimalan puistoa suunnitellaan Pirkanmaalle – Näin paljon sähköä se tuottaisi

Tuulivoimapuisto aloittaisi sähköntuotannon Virtain Vermassalossa vuonna 2027 tai 2028. Hankeyhtiö toimittaa kaavoitusaloitteen kaupungille lokakuun aikana. Toteutuessaan rakennusvaihe työllistäisi 100–150 henkilöä.

Energiayhtiö Ilmatar ja metsätalousyhtiö Finsilva suunnittelevat uuden tuulivoimapuiston perustamista Virroille. Vermassaloon kaavaillulle, Finsilvan omistamalle alueelle voisi nousta 20–25 tuulivoimalaa. Ne voisivat ihanteellisissa olosuhteissa tuottaa 200 megawattia sähköä vuodessa.

Vermassalon mahdollinen hankealue sijaitsee kymmenen kilometrin etäisyydellä Virtain keskustaajamasta, Vermasjärven länsipuolella. Alue on kooltaan noin 3 200 hehtaaria.

”Tässä on sikäli harvinainen tilanne, että ollaan yhden maanomistajan mailla”, Ilmattaren hankekehityspäällikkö Lauri Vierto taustoittaa. ”Hyvin tavallista on, että kaikkein helpoimmat alueet ovat jo kehityksessä ja siinä, mitä on enää tarjolla, voi olla satoja maanomistajia. Se tietenkin mutkistaa hankekehityksen alkuvaihetta. Pitää saada maanhallinta, että pystytään lähtemään mitään suunnittelemaan.”

Ei vielä varmaa

Tuulivoimapuiston perustaminen ei ole vielä varmaa. Hankkeelle perustettu yhtiö toimittaa kaavoitusaloitteen Virtain kaupungille lokakuun aikana, jonka jälkeen kaupunginhallitus käsittelee sen. Yhtiö esittää, että alueelle laadittaisiin oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaava, jonka perusteella rakennusluvat voitaisiin myöntää.

”Kun aloite saapuu kuntaan, lähdemme arvioimaan hankkeen etenemismahdollisuuksia kaupungin näkökulmasta”, Virtain kaupunginjohtaja Henna Viitanen kertoo sähköpostitse. ”Suurin osa Pirkanmaan maakuntakaavan tuulivoimalle soveltuvista alueista sijoittuu Kihniön, Parkanon sekä Virtain kaupungin alueelle. Näillä paikkakunnilla on siten ollut vireillä monia tuulivoimahankkeita viime vuosina.”

Vierto kertoo, että toteutukseen päästessään osayleiskaavoitus kestäisi noin kaksi vuotta, ja sen rinnalla valmistuisi myös ympäristövaikutusten arviointimenettely. Hänen mukaansa menettely ja kaavoitus voisivat olla loppusuoralla keväällä 2024, ja rakennuslupia voitaisiin hakea saman vuoden aikana.

Tavoiteaikataulun mukaan rakennustyöt olisivat käynnissä vuosina 2025 ja 2026, ja sähköntuotanto alkaisi vuosina 2027 tai 2028.

Kaavarajaus, voimaloiden sijoittelu ja kokonaismäärä tarkentuisivat kaavaprosessin aikana. Alueen rajaus tukeutuu voimassaolevaan Pirkanmaan maakuntakaava 2040:n mukaiseen Hanhisuo–Vehkamäki tuulivoima-alueeseen.

Mitä? Tuulivoima Suomessa Kesäkuun loppuun mennessä Suomeen oli rakennettu 154 uutta tuulivoimalaa vuoden 2022 aikana. Vuoden 2019 lopussa Suomen tuulivoimakapasiteetti oli 2 284 megawattia. Suomen suurin tuulivoimapuisto sijaitsee Piiparinmäellä Pyhännän ja Kajaanin rajalla. Siihen kuuluu 41 voimalaa, ja niiden nimellisteho on 211 megawattia. Virrat on hyväksynyt tänä vuonna kaksi tuulivoimaan liittyvää kaavoitusaluetta. Ne ovat Myyränkankaan ja Tuuramäen hankkeet. Lähteet: Suomen tuulivoimayhdistys, Ilmatar, Virtain kaupunginjohtaja Henna Viitanen.

Kapasiteettia siirtoyhteyksiin

Tällä hetkellä suomalaisella kantaverkkoyhtiö Fingridillä ei ole tarpeeksi kapasiteettia siirtoyhteyksissään, Vierto sanoo.

Vermassalon lähistöllä on kehityksessä Ilmattaren kaksi muuta tuulivoimahanketta. Noin seitsemän kilometrin päässä Virtain kaupungin alueella on Tuuramäen tuulivoimahanke, jonka kaavoitusaloite on hyväksytty. Siellä kehityksessä on noin 20 tuulivoimalaa. Noin 25 kilometrin etäisyydellä sijaitsee Lylyharjun hanke, joka sijoittuu Parkanon, Kihniön ja Kurikan alueelle. Hankkeen kaavaluonnokset tulevat nähtäväksi loppuvuoden aikana, ja sinne kaavaillaan enintään 14 voimalaa.

Vierto kertoo, että kolmella lähekkäin sijaitsevalla hankkeella voisi olla tukea toisistaan ulkoisessa sähkönsiirrossa. Ilmattaren Fingridin kanssa käymien keskustelujen mukaan tuulivoima-alueiden pääliittymissuunta olisi länsi, Seinäjoki–Rännäri-voimajohdolle.

”Fingrid on suunnitellut lisäävänsä alueen liityntäkapasiteettia, ja alustava aikataulu uusille liittymismahdollisuuksille ja kapasiteetin lisäykselle menisi aika hyvin yksiin näiden kaikkien kolmen hankkeen aikataulun kannalta”, Vierto avaa. ”Sähköntuotanto olisi vuonna 2027 tavoiteaikataulun mukaisesti käynnistymässä kaikissa kolmessa hankkeessa, ja silloin kapasiteettia pitäisi olla.”

Rakennusvaihe työllistäisi

Tuulivoimapuisto työllistäisi eniten ihmisiä rakennusvaiheessa, joka kestäisi 1,5–2 vuotta. Vierto arvioi, että kiihkeimmässä rakennusvaiheessa hanke voisi työllistää 100–150 henkilöä. ”Pyrkisimme saamaan urakoitsijat esimerkiksi maarakennuksen osalta mahdollisimman läheltä.”

Jos sähköntuotanto alkaisi, alueelle palkattaisiin kaksi pysyvää työparia, jotka vastaisivat voimaloiden huollosta ja alueen kunnossapidosta. Myös talvella pitäisi olla pääsy voimalaitosalueelle, oli keli millainen tahansa.

”Tuulivoimaloiden taloudellinen merkitys kunnille on merkittävä, ja jos hankkeet käynnistyvät, tuovat ne mukanaan kuntaan myös työpaikkoja”, kaupunginjohtaja Viitanen vahvistaa.

Etäisyyttä asutukseen

Tuulivoimaloiden keskipisteestä olisi vähintään 1,5 kilometrin etäisyys lähimpään vakituiseen asutukseen tai viralliseen loma-asutukseen. ”Monista voimaloista olisi alustavan sijoittelusuunnitelman mukaan paljon pitempikin matka asutukseen”, Vierto lisää.

Ohjearvo on, että vakituiseen asutukseen, loma-asutukseen, hoitolaitokseen tai leirintäalueisiin ei saisi kuulua tuulivoimaloista aiheutuvaa melua päiväsaikaan 45 desibeliä ja öisin 40 desibeliä enempää. Vierton mukaan 1,5 kilometrin etäisyydellä ohjearvot todennäköisesti alitettaisiin. ”Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä tehtäisiin tarkat melumallinnokset, jotka kertoisivat lopullisen meluvyöhykkeen, ja se määrittäisi etäisyyden.”

Maiseman osalta etäisyysvaatimuksia ei ole. Maisemavaikutukset arvioidaan osana arviointimenettelyä ja sen yhteydessä ely-keskus ottaisi kantaa siihen, mikä olisi hyväksyttävä maisemavaikutus.