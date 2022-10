Mitä hoitajat itse ajattelevat tuoreesta palkkasovusta? Näin kaksi opiskelijaa ja Taysin sairaanhoitajaa kertovat

Sairaanhoitajat ja sairaanhoitajaopiskelijat kertovat, että potilaat ovat olleet hoitajista huolissaan ja että hoitoalan sekava tilanne on aiheuttanut paljon levottomuutta alan opiskelijoissa.

Aamulehti kysyi tiistaina kahdelta hoitajalta ja kahdelta alan opiskelijalta, mitä he ajattelevat tuoreesta palkkasovusta. Kysymyksiin vastasivat Netta Rajala, Sauli Aitamaa, Riia Koskinen ja Tarja Eskola.

Hoitajien kuukausia jatkuneeseen palkkakiistaan saatiin sopu maanantaina. Sovun osapuolten ristikkäiset puheet saavutetun ratkaisun sisällöstä ovat heti tuoreeltaan herättäneet hämmennystä.

Mutta mitä hoitajat itse saavutetusta sovusta nyt ajattelevat? Kävimme tiistaina Tampereen yliopistollisella sairaalalla (Tays) kysymässä, mitä mieltä alan ammattilaiset ja opiskelijat tuoreesta ratkaisusta ovat.

Vastauksissa nousevat esiin muun muassa helpotus pitkän kiistan päättymisestä, huoli alan vetovoimasta ja epäselvyys siitä, mikä todella on nyt ehkä muuttumassa.

Mitä? Näitä kysyttiin: Mitä ajattelet siitä, että pitkä kiista on vihdoin ohi? Miltä sopimus vaikuttaa? Mitä ymmärrät sopimuksesta.

Näin kysymyksiin vastattiin:

Sairaanhoitajaopiskelija Netta Rajala aloitti juuri harjoittelun Taysin naistentautien osastolla 4B.

Sairaanhoitajaopiskelija Netta Rajala:

1. ”Kyllähän sovun saavuttaminen huojentavalta tuntuu, mutta myös epäselvältä. Huojentavalta tämä tuntuu siksi, että sopimus tuli ennen kuin valmistun. Enää ei ole jatkuvia lakkouhkia, eikä työtaisteluja – onneksi. Ne vaikuttavat myös opiskelijoiden motivaatioon.”

2. ”Pitkän työtaistelun jälkeen olen itse tyytyväinen sopimukseen. En tiedä, pelastaako sopimus alan vetovoimaa, mutta se on hyvä alku.”

3. ”Ymmärrän, että palkkaus nousee ja työolot toivottavasti paranevat. Vielä on epäselvää, miten sopu meitä konkreettisesti auttaa. Olen vasta pintapuolisesti perehtynyt sopimukseen.”

Sairaanhoitaja Sauli Aitamaa työskentelee sairaanhoitajana Taysissa.

Sairaanhoitaja Sauli Aitamaa:

1. ”Kyllähän tämä hyvältä tuntuu. Työtaistelulla on jalot tarkoitusperät, mutta ei se koskaan kivaa ole. Hoitajajärjestö oli asettanut vuoronvaihto- ja ylityökiellot, ja se kuormitti.”

2. ”En ole sopimukseen kauheasti perehtynyt, mutta jos se yhtään vastaa sitä, mitä hoitajajärjestöjen pomot ajoivat takaa, niin hyvä. Jos kaikki pääsivät sopimukseen, hyvä niin.”

3. ”Sopimus nostaa palkkaa tietyn ajan. Tarkkaa lukua en muista. Siihen vaikuttavat eri tekijät, enkä ole selvillä, minkä verran palkka nousee. Oletus on kai, että palkkaus lisäisi alan vetovoimaa. Saa nähdä, toimiiko se.”

Kätilöopiskelija Riia Koskinen aloitti tiistaina Taysissa harjoittelijana synnytyssalissa.

Kätilöopiskelija Riia Koskinen:

1. ”Loistavaa, että kiista on ohi. Se on voitto meille! Silti olen sitä mieltä, että edelleenkään ei ole palkassa eroa sillä, onko 4,5 vuotta korkeakoulussa opiskellut kätilö vai toisen asteen koulutuksella lähihoitaja. Tämä pitäisi vielä ratkaista. Ei kannusta opiskelemaan pitkälle, jos se ei nosta palkkaa.”

”Hoitoalan tilanne on aiheuttanut opiskelijoissa paljon levottomuutta. Moni on ollut sitä mieltä, että opiskelee tutkinnon, mutta ei tule koskaan alalle.On puhuttu alan huonosta imagosta, työoloista, palkasta ja arvostuksesta.”

2. ”En ole kerennyt vielä tarkemmin perehtyä siihen, mitä sopimus pitää sisällään.”

3. ”En ole lukenut sopimusta, mutta olen lukenut palkan­korotus­prosentista ja koronapotilaiden hoitopalkkiosta.”

Tarja Eskola työskentelee sairaanhoitajana 4B Naistentaudit -osastolla Taysissa.

Sairaanhoitaja Tarja Eskola:

1. ”Tuntuu todella hyvältä! Jo ihan potilaiden takia, sillä he ovat meistä huolissaan. Olen vastannut heille, että eivät asiat meillä niin huonosti ole kuin mitä alamme imago on ollut.Tämä on hieno työ!”

”Sopimus luo potilaalle turvallisuutta. Potilaan ei enää tarvitse ajatella, että ovatko ne kaikki hoitajat irtisanoutuneet, ovatko ne kiukkuisia ja voivatko ne huonosti. Potilaan ei tarvitse nyt miettiä, onko työturvallisuus kunnossa.”

2. ”Maanantaina yritin infoa siivotessa kuunnella. Mies huusi, että nyt tulee teille rahaa! Suunnilleen putosi rätti kädestä. Sitä minun järkeni ei ymmärrä, että sopimus on tehty, mutta työnantaja- ja työntekijäpuoli näyttävät ymmärtävän sen eri tavoilla.”

”On tehtävä vielä monia sopimuksia, jotta sairaanhoitajat ovat tyytyväisiä ja kokevat, että he ovat voineet vaikuttaa työhönsä. Ei se ole se pelkkä raha, vaan esimerkiksi se, että töiden jälkeen pitää jaksaa tehdä muutakin.”

3. ”Haluan ymmärtää, että rahaa kohdennetaan niin, että kaikille tulisi jotain. Ja että sitä jyvitettäisiin eniten sinne, missä sitä eniten tarvitaan, kuten vanhustenhoitoon. Kävin vanhustenhoidossa katsomassa, mutta en pystynyt tekemään sitä työtä omilla hoitotyöarvoillani.”

”Olen myös ymmärtänyt, että rahaa kohdennetaan hoitotyön laatuun, turvallisuuteen ja hyvinvointiin.”