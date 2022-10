Hyvinvointialueen johtaja: Vielä on liian aikaista arvioida, paljonko hoitajien palkkasopu lopulta maksaa Pirkanmaalle

Pirkanmaan hyvinvointialueen johtajan mukaan hoitajien palkkakiistan ratkaisu vaikuttaa hyvältä kokonaisuudelta, koska siinä on sovitettu yhteen palkkojen harmonisoinnista tuleva menoerä ja työmarkkinakiista.

Pirkanmaan hyvinvointialueen johtaja Marina Erhola kuvailee olevansa huojentunut siitä, että hoitajien palkkakiistaan on vihdoin saatu sopu. Erhola kuvattiin 5. toukokuuta 2022.

Aamulehti

Hoitajien pitkään jatkuneeseen palkkakiistaan saatiin sopu maanantaina. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja hoitajajärjestöt Tehy ja Super hyväksyivät tällöin valtakunnan­sovittelijan sovintoesityksen.

Pirkanmaan hyvinvointialueen johtaja Marina Erhola sanoo olevansa huojentunut siitä, että sopu saatiin vihdoin aikaiseksi.

”Tämä on ollut yhteiskunnallisesti merkittävä kokonaisuus ja riitakin, joka on monessa suhteessa vaikeuttanut tietenkin työtä kaiken kaikkiaan ja myös yhteistoimintaa työnantajan ja työntekijöiden välillä”, Erhola toteaa.

Liian aikaista arvioida

Erholan mukaan on vielä liian aikaista sanoa, mitä sopimus tarkoittaa hyvinvointialueelle rahallisesti. Hänen mukaansa kokonaisratkaisu vaikuttaa kuitenkin hyvältä.

”Siinä on yhteensovitettu palkkaharmonisaation tuleva menoerä ja sitten työmarkkinakiista. Tässä suhteessa kokonaisuuteen voi olla tyytyväinen”, Erhola sanoo. ”Täytyy alkaa tehdä tarkempia laskelmia, ja kyllä me kiivaasti niitä teemmekin, koska talousarviota valmistellaan parhaillaan.”

Erholan mukaan myös palkkojen harmonisoinnista syntyviä kustannuksia on vielä liian aikaista arvioida.

”Tässä on tietyllä lailla sovittu ne periaatteet, joiden mukaan palkka­harmonisaatiota lähdetään toteuttamaan sekä se, miten tämä työmarkkina­ratkaisu siihen kytkeytyy”, Erhola kertoo palkkojen harmonisoinnista ja jatkaa: ”On liian varhaista sanoa mitään euromääriä, mutta kyllä ne ovat tämän kokoisessa kokonaisuudessa joka tapauksessa vähintäänkin kymmeniä miljoonia euroja. Nehän kuitenkin jakautuvat tässä useammalle vuodelle.”

Hoitajapula on tosiasia

Erholan mukaan hoitajapula on tosiasia hyvinvointialueella, kuten muuallakin Suomessa ja Euroopassa. Hän kertoo, että tällä hetkellä vaikeuksia on erityisesti sijaisten rekrytoinnissa.

Tulevilla yliopistollisilla hyvinvointialueilla uusien työntekijöiden palkkaaminen on tähän asti onnistunut paremmin kuin pienemmillä alueilla. Esimerkiksi Pirkanmaalle työntekijöitä on Erholan mukaan vetänyt puoleensa alueen vetovoima.

Erholan mukaan tilanne on kuitenkin muuttumassa.

”Kyllä se on jo ihan arkipäivää meillekin, että joihinkin tehtäviin, ja varsinkin sijaisuuksiin, on vaikeaa löytää riittävästi tekijöitä”, hän sanoo. ”Meillä ei nyt Suomessa ole riittävästi hoitajia kaikkiin tehtäviin ja etenkään kaikkiin uusiin mitoituksiin, joita on lainsäädännön kautta tullut.”

Erhola uskoo, että henkilöstön määrän lisäksi tulevaisuudessa täytyy miettiä hoitajien tehtävänjakoa uusistakin näkökulmista.