Tampereen Kauppiin suunniteltu yliopistollinen sosiaali- ja terveyskeskus on yksi Pirkanmaan hyvinvointialueen lähivuosien suurista investoinneista. Tämä käy ilmi hyvinvointialueen vuosien 2023–2026 investointisuunnitelmasta, josta aluevaltuusto päättää maanantaina 3. lokakuuta.

Esityksen mukaan vuonna 2023 toteutetaan vain palvelujen tuottamisen kannalta välttämättömät ja kiireelliset hankkeet. Hyvinvointialueen omaan taseeseen tehtävien investointien kokonaismäärä on yli 307 miljoonaa euroa vuosina 2023–2026. Siitä kohdistuisi ensi vuodelle runsaat 96 miljoonaa euroa.

Kaupissa rakennetaan

Kaupin sote-keskuksen suunnitteluun varataan 4,7 miljoonaa euroa vuodelle 2023. Kaikkiaan hankkeen toteuttamiseen kuluu suunnitelmakaudella 55 miljoonaa euroa. Tampereen suurin sote-keskus palvelee tulevaisuudessa jopa 60 000:ta tamperelaista. Sote-keskuksessa tehtäisiin myös tutkimusta, opetettaisiin tulevia ammattilaisia ja kehitettäisiin palveluita.

Muita lähivuosien isoja rakennushankkeita ovat Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) psykiatrian sekä lasten- ja nuortenpsykiatrian uudisrakennukset.

Pitkäniemen aikuispsykiatrian palvelut siirretään Taysin keskussairaalan yhteyteen Kaupin kampukselle osana Taysin uudistamisohjelmaa. Taysin psykiatrian T-rakennus valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä. Suunnittelukaudelle 2023–2025 hankkeelle varataan yhteensä noin 23 miljoonaa euroa, josta ensi vuodelle 21 miljoonaa euroa.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian kysyntä on kasvanut rajusti viime vuosina. Uudisrakennus vastaa lisätilan tarpeeseen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio vuosille 2023–2026 on yhteensä lähes 62 miljoonaa euroa, josta vuodelle 2023 on osoitettu vajaat 18 miljoonaa euroa.

Uudistuksen loppuvaihe

Taysin uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnittelulle varataan 16 miljoonaa euroa vuodelle 2023. Tarkoitus on, että nykyisin ahtaissa ja epätarkoituksenmukaisissa tiloissa toimivat Acutan päivystys, teho-osasto, leikkaussalit ja vuodeosastot saavat kokonaan uudet tilat.

Noin 85 000 kerrosneliömetrin uudisrakennus nousee sairaalan vanhan päärakennuksen ja Teiskontien väliin. Investointisuunnitelman mukaan uusi sairaalarakennus on välttämätön palvelujen turvaamiseksi 2030-luvulla. Tampereen kaupunki myönsi poikkeamisluvan noin 700 miljoonan euron hankkeelle 14.12.2021.

Vuokrakiinteistöjen rakennushankkeista suurimpia ovat jo rakenteilla oleva Nokian hyvinvointikeskus, Tampereen kehitysvammaisten asumisyksikkö sekä Hatanpään sote-keskuksen suunnittelun aloittaminen.

Laite- ja kalustehankintoihin käytetään runsaat 16 miljoonaa euroa vuonna 2023. Summalla hankitaan muun muassa sädehoitolaitteisto varusteluineen, verisuonten kuvauslaite ja älylääkekaapit sekä päivitetään tietokonetomografialaite.

Uusia paloasemia

Pelastuslaitoksen paloasemaverkostoa laajennetaan ja kunnostetaan. Vuonna 2023 uudiskohteista käynnistyvät Tesoman paloasema Tampereella ja Urjalan paloasema. Tampereen Nekalan paloaseman maanrakennustyöt alkavat ja aseman suunnittelu jatkuu, mihin varataan ensi vuodelle 4,3 miljoonaa euroa. Vuosien 2023–2026 investointisuunnitelmassa rakennuksiin on varattu yhteensä runsaat 73 miljoonaa euroa.

Ict-hankkeissa investointeja tarvitaan muun muassa potilas- ja asiakastietojärjestelmien yhdenmukaistamiseen. Ict-palveluja pyritään kehittämään myös yhteistyössä yli hyvinvointialuerajojen. Toiminnan käynnistyessä tammikuussa 2023 nojataan vielä suurelta osin kuntien tuottamiin palveluihin. Valtiolta on haettu 10 miljoonaa euroa rahoitusta välttämättömiin ict-muutoksiin.

Vuokrakiinteistöissä korjaus-, rakentamis- ja kalustamiskulut jyvitetään tilavuokriin ja ict-investoinneissa palvelumaksuihin. Ennen vuokravaikutteisten rakennusinvestointien toteuttamista tarvitaan vielä hyvinvointialueen palvelustrategia ja suunnitelma palveluverkosta. Ensi keväänä tehdään myös toimitilaohjelma.

Pitkäaikaista lainaa

Ensimmäinen vuosi investointisuunnitelmassa on sitova, ja vuodet 2024–26 ohjeellisia. Investointien rahoitus tapahtuu vuosikatteella ja pitkäaikaisella lainanotolla. Vuodelle 2023 tavoitteellinen vuosikate on 35 miljoonaa euroa. Valtioneuvoston päätös Pirkanmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuudesta vuodelle 2023 on 338 miljoonaa euroa.

Rahoituslaskelman mukaan lähivuosien lainanottovaltuus kattaa investointiohjelmassa olevat rakennushankkeet, mutta ei riitä Taysin uudistamisohjelman loppuvaiheen investointiin. Sen toteuttaminen edellyttää lainanottovaltuuden muuttamista.

Kun aluevaltuusto on hyväksynyt investointisuunnitelman, esitys lähtee valtiovarainministeriön,​ sosiaali-​ ja terveysministeriön ja sisäministeriön käsiteltäväksi.