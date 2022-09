Ely-keskus: Sastamalan Kärmekallion tuulivoimahanke edellyttää ympäristövaikutusten arviointia

Tuulivoimahanke

Eurowind Energy oy suunnittelee 5–7 tuulivoimalasta koostuvaa tuulivoiman tuotantoaluetta Sastamalaan.

Hankealue sijaitsee noin 14 kilometriä Vammalan keskustasta luoteeseen. Alustava hankealue on kooltaan noin 740 hehtaaria.

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 250 metriä ja roottorin halkaisija enintään 150–170 metriä.

Hankkeesta vastaavan mukaan tuulivoimaloiden todennäköinen yksikköteho on 6,2 megawattia, jolloin kokonaisteho maksimissaan seitsemän tuulivoimalan suunnitelmalla on 43,4 megawattia. Voimajohdon liittämiseksi on suunniteltu neljä erilaista vaihtoehtoa.