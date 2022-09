Nokianvirran yläkoulun oppilaiden huoltajat saivat asiasta tiedotteen. Ilmiö tunnistetaan myös Tampereen yläkouluissa ja Sisä-Suomen poliisissa.

Nokianvirran yläkoulun rehtori Harri Yli-Valkama Nokialta kertoo, että koulussa on havaittu oppilailla sähkötupakoita aiemmasta poikkeava määrä. Ilmiö on havaittu myös Tampereella.

”Ilmiö on yllättänyt tultuaan viime viikkoina näkyväksi”, Yli-Valkama sanoo. ”Sitä on hirveän vaikea havaita, kun se on hajutonta ja tarvikkeet pieniä, värikkäitä ja huulipunaa muistuttavia.”

Mikä? Sähkösavuke Sähkösavuke eli sähkötupakka on akkukäyttöinen laite, jolla kuumennetaan laitteen säiliössä olevaa nestettä hengitettäväksi aerosoliksi. Sähkösavukelaitteet voivat olla ulkonäöltään hyvin erilaisia, mutta ne kaikki toimivat samalla periaatteella. Sähkösavukkeiden käyttöön liittyy nykytiedon valossa haittoja. Pitkäaikaisen käytön terveysvaikutuksia ei tunneta. Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Sähkötupakointi eli vapettaminen havaittiin, kun ulkona pienet ryhmät kokoontuivat ja näkyi vesihöyryä. ”Huomasimme, että tätä tavataan kohtalaisen paljon ja lähdimme puuttumaan siihen. Puhutimme verekseltään kiinni jääneitä oppilaita”, Yli-Valkama sanoo.

Yksi oppilas tupakoi koulun aulassa. ”Onneksi paikalla oli valveutunut opettaja, joka huomasi väkijoukosta asian ja puuttui siihen heti.”

Liittyy haasteeseen?

Helsingin Sanomat kertoi huhtikuussa jutussaan, että useasta pääkaupunkiseudun koulusta on viestitty koteihin nuorten sähkötupakoinnista. Haastateltu 14-vuotias nuori kertoi trendin alkaneen Tiktok-videopalvelun haasteesta.

Myös Yli-Valkamalle on kerrottu, että ilmiö liittyisi tähän haasteeseen.

Hän laittoi tiedotteen sähkötupakoinnista kaikkien oppilaiden huoltajille. ”Tein sen senkin takia, että vanhemmat huomaisivat ja osaisivat seurata asiaa, tietäisivät tällaista olevan vallalla.”

Netissä ostoksilla

Vaikka Suomessa on kielletty sähkösavukkeiden rajat ylittävä ja myös täällä tapahtuva etämyynti, Yli-Valkaman mukaan nuoret ostavat tarvikkeita nettisivustoilta. ”Silloin tilaus tulee kotiovelle postitse. Minulla on sellainen käsitys, että tuotteiden tilaaminen on aika helppoa.”

Nokianvirran yläkoulussa on takavarikoitu tuotteita kaikilla luokka-asteilla, vaikka lainsäädännön mukaan niitä ei saisi myydä alle 18-vuotiaille. Lain ja koulun järjestyssäännön vuoksi oppilailta on takavarikoitu tuotteet. Oppilas saa teostaan kaksi tuntia jälki-istuntoa, ja koulu on yhteydessä kotiin.

”Huolestuttavinta on, mitä kaikkea tuotteissa voi olla. Sitähän on tutkittu aika vähän”, Yli-Valkama sanoo.

”Selkeästi ilmiö tunnistetaan”

”Tämähän ei vielä näy edes kouluterveyskyselyissä. Sähkötupakkatuotteiden käyttämisestä ei oppilailta vielä ole kysytty”, sanoo opetusjohtaja Ville Raatikainen Tampereen kaupungin perusopetuksesta.

Hän kysyi rehtoreilta tilanteesta Aamulehden otettua yhteyttä asiassa. ”Selkeästi ilmiö tunnistetaan. Toisissa kouluissa se on ollut vähäisempää, mutta toisissa selkeästi havaittavissa nyt kesän jälkeen.”

Tunnistamisen vaikeus tulee esille Tampereellakin. ”Eräs rehtori kuvasi, että se on kuin huulikiilto tai huulirasvapuikko, hyvin pieni.”

Sähkösavuke ei haise, kuten perinteiset tupakkatuotteet. ”Tampereella on havaittu sitä, että wc-tiloihin on menty yksin tai kaverin kanssa kaksin sähkösavukkeelle. Siitä jää vain pieni makea tuoksu.”

Esille muun yhteydessä

Rikoskomisario Markus Antila Sisä-Suomen poliisista sanoo, että poliisin kohtaamilla nuorilla sähkötupakointi näyttäisi olevan trendi. Antila sanoo, että se tulee esille muun teon, kuten pahoinpitelyn tai häiriökäyttäytymisen yhteydessä.

Tilastoa ei ole, sillä tuotteiden hallussapito ei ole rangaistavaa kuten alaikäiselle myynti tai vastikkeeton luovuttaminen.

Antila korostaa koulun ja kodin yhteistyötä, että asiasta keskusteltaisiin nuorten kanssa.