Avi pyytää jo kolmatta kertaa selvitystä Kuhmoisten ryhmäkoti Rentukan tilanteesta – Asiakkaat tarvitsisivat ympärivuorokautista hoitoa, mutta yövuorossa ei ole ollut työntekijää

Päijännekodin palveluvastaava Taru Rajala kertoo, että avointen paikkojen täyttäminen on ollut erittäin haastavaa, mutta nyt näkyvissä on hieman valoa tunnelin päässä. Yksiköissä otetaan käyttöön uusi hoitajakutsujärjestelmä joka lisää asiakkaiden yöaikaista turvallisuutta, myös pari avointa työpaikkaa on saatu täytettyä.

Ryhmäkoti Rentukka on palveluasumisen yksikkö, joka sijaitsee Päijännekodin yhteydessä Kuhmoisissa.

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto on pyytänyt Jämsän kaupungilta selvitystä Kuhmoisissa Päijännekodin yhteydessä toimivan ryhmäkoti Rentukan toiminnasta 14. lokakuuta mennessä. Kyseessä on jo viime vuoden marraskuussa alkunsa saanut valvonta-asia, joka koskee ryhmäkoti Rentukan asiakkaiden ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. Yksikössä ei ole omaa työntekijää yövuorossa, vaikka asiakkaat tarvitsisivat ympärivuorokautista hoitoa.