Aamulehti tavoittaa viikossa reilusti yli puoli miljoonaa lukijaa

Aamulehti

Sanomalehti pitää edelleen pintansa, sillä lähes kaikki suomalaiset lukevat sanomalehtiä. Kansallisen mediatutkimuksen tuoreet tulokset kertovat, että 95 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista viihtyy joko painetun tai sähköisen sanomalehden parissa. Suomalaisista peräti 86 prosenttia lukee sanomalehtisisältöjä nykyään digitaalisena. Lehtiä luetaan kaikissa ikä-, ammatti- ja tuloryhmissä.

Aamulehti tavoittaa viikossa 576 000 lukijaa eli reilusti yli puoli miljoonaa. Lukuun on laskettu painetun lehden ja digin kokonaistavoittavuus seitsemän päivän ajalta eli lukijat, jotka lukevat lehteä printistä, verkkosivustolta tai sovelluksesta viikon aikana. Vuotta aiemmin luku oli 579 000, eli määrä on hieman pudonnut.

Digilukijoiden osuus on kasvussa. Painettua lehteä ainakin yhtenä päivänä viikossa ja/tai digiä viikoittain lukevien määrä on nyt 478 000, missä on kasvua 1,3 prosenttia. Aamulehden painettu lehti ja verkossa ilmestyvä näköislehti taas tavoittavat yhteensä 202 000 lukijaa päivässä. Aamulehden printin ja digin kokonaistavoittavuus päivässä on 287 000.

Aamulehden painetun lehden ja digilehden kokonaistavoittavuus Tampereen markkina-alueella pysyi viikkotasolla ennallaan 66 prosentissa.

Pirkanmaan paikallislehdistä Tyrvään Sanomia lukee verkosta ja/tai painettuna ainakin kerran viikossa 26 000 ihmistä. Lehti kasvatti lukijamääräänsä peräti 4 000:llä. Nokian Uutisten kokonaistavoittavuus on 23 000 lukijaa. Määrä kasvoi tuhannella.

Maan luetuimmat

Päivälehdistä luetuin oli Helsingin Sanomat, joka tavoitti viikossa yhteensä 1,95 miljoonaa lukijaa verkossa ja printissä. Lehden kokonaistavoittavuus kasvoi 3 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Iltapäivälehdistä Ilta-Sanomien kokonaistavoittavuus viikossa oli 3,11 miljoonaa lukijaa, missä oli kasvua 1,5 prosenttia. Iltalehti tavoittaa nyt viikossa 3,06 miljoonaa lukijaa ja kasvatti lukijamääräänsä 1,2 prosentilla.

Aikakauslehdistä korkein kokonaistavoittavuus oli Me Naisilla, joka tavoitti viikon aikana 1,34 miljoonaa lukijaa printissä ja verkossa.

Aamulehti, Tyrvään Sanomat, Nokian Uutiset, Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat ja Me Naiset ovat osa Sanoma-konsernia.