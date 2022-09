Kolmen Pirkanmaan kunnan väestönkasvu on ylitse muiden – katso, paljonko kunnassasi oli väkeä vuonna 1972

Pitkän aikavälin tarkastelussa Tampereen kehyskunnat ovat keränneet väkeä ja maakunnan reuna-alueet menettäneet.

Aamulehti

Kolmen Tampereen naapurikunnan väkiluku on yli kaksinkertaistunut vajaassa 50 vuodessa. Pirkkalan väkiluku on lähes kolminkertaistunut vuodesta 1972, ja sen asukasluvun muutos on 6:nneksi suurinta koko maassa. Ylöjärven sijoitus Suomen yli 300 kunnan joukossa on 20. ja Lempäälän 21.

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n johtavan asiantuntijan Timo Aron mukaan kolmen kunnan isoissa kasvuprosenteissa on kyse nimenomaan Tampereen vetovoimasta.

”Suuret kaupungit toimivat maan sisäisten muuttovirtojen keskittyminä tai kokoamispisteinä, joista väestö levittäytyy lähialueille. Tämä on yhteistä kaikille suurille kaupungeille.”

Aron mukaan suurimpien kaupunkien kehyskuntien voimakas kasvu on korostunut viimeisten 10–15 vuoden aikana. Tampereen paikka valtakunnan kakkoskeskittymänä on tullut koko ajan selvemmäksi.

”Lähes kaikki Helsingin ja Tampereen kehyskunnat ovat päässeet voimakkaan kasvun piiriin.”

Isoja kehyskuntien asukasluvun kasvuprosentteja selittää Aron mukaan myös se, että niiden asukasluku on ollut 50 vuotta sitten pieni. Esimerkiksi Pirkkalassa oli vuonna 1972 vain reilut 7 000 asukasta.

Pirkanmaan reuna-alueen kunnissa väkiluku on pääosin laskenut pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Aron mukaan voimakkaasti kasvaneita kehyskuntia löytyy pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta 20–30 kilometrin etäisyydellä isoista kaupungeista.

Lue lisää: Tampereen muuttovoitto romahti ja kaupunki jäi alkuvuonna vain niukasti plussalle: ”Yllättävän suuri muutos” – Katso, miten oma kuntasi pärjäsi

Pirkkalassa hallittua kasvua

Pirkkalan pormestari Marko Jarva kertoo, että kunnan toiminnassa tavoiteltu väestönkasvu on 1,5 prosenttia, eli reilun 20 000 asukkaan kunnassa noin 300 asukasta vuodessa. Viime vuonna väkiluku kasvoi reilulla 400 henkilöllä. Prosentuaalinen väestönkasvu oli 2,04 prosenttia.

”Meillä on jopa hyvin harmoninen yhteisymmärrys poliittisesti siitä, että 1,5 prosenttia on tavoiteltu kestävän kehityksen mukainen kasvu. Viime vuosi oli kovan kasvun vuosi meidän mittaristolla.”

Jarvan mukaan väestönkasvu oli viime vuonnakin maltillista verrattuna 10 vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin väkiluku saattoi kasvaa vuodessa 4–5 prosenttia.

”Se on liian nopeaa kasvua, silloin palvelut ja infrastruktuuri eivät pysy perässä.”

Pirkkalan pormestari Marko Jarva kuvattiin Pirkkalan lukiossa helmikuussa.

Viimeisen tilastotiedon mukaan Pirkkalan väkiluku on kasvanut kuntien välisen nettomuuton ansiosta vuodessa 230 henkilöllä. Pienissä kunnissa kasvuluvut heilahtelevat helpommin kuin isommissa.

”Kun joku asuntoalue valmistuu, näyttää siltä, että on valtavaa kasvua, ja sitten voi olla pari kolme kuukautta hiljaista.”

Pirkkalassa ei ole vielä pohdittu tarkkaan, missä väestönkasvun rajat tulevat vastaan. Jarvan mukaan Pirkkalassa on tällä hetkellä tiiviimmin asuttua ja kaupunkimaistakin asutusta noin kolmasosa pinta-alasta. Kaksi kolmasosaa on vielä maaseutumaista, joten väestönkasvu ei jää kiinni tilanpuutteesta.

”Meillä on laajentumisalueita vanhan kirkon suuntaan, ja jossakin vaiheessa katsotaan Kaakkois-Pirkkalaakin uudelleen. Meillä on reserviä.”

Jarva kertoo olleensa seutuyhteistyön kannattaja koko sen ajan, kun on ollut mukana politiikassa. Hänen mukaansa vahva keskuskaupunki ja vireä kaupunkiseutu ruokkivat kehyskuntia, mutta se toimii myös toiseen suuntaan.

”Käsittääkseni myös Tampere on sitä mieltä, että tästä on kaikille hyötyä.”