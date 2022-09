Wolt laajentaa toimintaansa Lempäälään – mukana kymmenen ravintolaa ja kaksi kauppaa

Teknologiayhtiö Wolt aloittaa toiminnan Lempäälässä. Yhtiöllä on Suomessa kaikkiaan yli 40 toimintakaupunkia.

Aamulehti

Ruoankuljetusjätti Wolt laajentaa toimintaansa Lempäälään. Alkuun palvelussa on mukana kymmenen ravintolaa, yksi ruokakauppa ja yksi lemmikkieläintarvikeliike.

Teknologiayhtiö kertoo toimintansa alkavan Lempäälässä torstaina 22. syyskuuta. Kuljetusalue kattaa Lempäälän keskustan ja sen lähialueet noin 11 kilometrin säteellä. Woltin kautta ruokaa voi tilata kotiin tai mukaan noudettavaksi.

Yhtiön mukaan sen tavoitteena on tulevaisuudessa laajentaa Woltin tarjontaa Lempäälässä. Wolt on viimeisen vuoden aikana laajentanut palveluaan erityisesti vähittäiskaupan puolelle.

Kaikkiaan Woltilla on Suomessa yli 40 toimintakaupunkia. Yhtiö on perustettu vuonna 2014 ja sen pääkonttori on Helsingissä.