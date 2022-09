Perinteisen pirkanmaalaisen yrityksen sähkölasku uhkaa nousta jopa 200 000 euroon vuodessa – Aamulehden teettämä kysely: näin sähkön hinta vaikuttaa yrityksiin

Miten sähkön hinnannousu iskee Pirkanmaan yrityksiin? Aamulehden teettämässä kyselyssä jopa kolme neljästä yrityksestä kertoo, että nousu uhkaa kannattavuutta. Tampereen Kovakiven sähkölasku peräti nelinkertaistuu.

Tampereen Kovakiven toimitusjohtaja Antti Elomaa kertoo, että yrityksen vuotuinen sähkölasku uhkaa nousta nykyisestä jopa nelinkertaiseksi 200 000 euroon. Nousua on 150 000 euroa, mikä on suoraan pois yrityksen kannattavuudesta ja investoinneista. Yli satavuotias perheyritys louhii ja jalostaa kotimaista graniittia Ylöjärven Kurussa.

Sähkön raju hinnannousu kurittaa yrityksiä. Kolme neljästä pirkanmaalaisesta yrityksestä pelkää, että ennätyskallis sähkö syö niiden liiketoiminnan kannattavuutta. Näin kertoo 73 prosenttia kaikista yrityksistä, jotka vastasivat Tampereen kauppakamarin Aamulehden pyynnöstä tekemään kyselyyn.

Kannattavuuden heikkeneminen uhkaa varsinkin teollisuuden ja rakentamisen sekä kaupan ja palvelualan yrityksiä, mikä näkyy myös sitä kautta, että niiden asiakkaiden ostovoima heikkenee. Vähiten huolissaan ovat it-palveluita, asiantuntijasuunnittelua ja konsultointia tarjoavat yritykset, joista 54 prosenttia uskoo kannattavuutensa heikkenevän.

Mikä? Aamulehden kysely Tampereen kauppakamari teki kyselyn Aamulehden pyynnöstä. Kyselyajankohta oli 13.–15. syyskuuta. Kyselylomake lähetettiin Tampereen kauppakamarin yli kaksi henkilöä työllistäville jäsenyrityksille. Kysely lähti kaikkiaan 1 249 yritykselle. Vastauksia saatiin 223, vastausprosentti oli 18.

Nelinkertainen lasku

Tampereen Kovakiven toimitusjohtaja Antti Elomaa kertoo, että yrityksen vuotuinen sähkölasku nousee nykyiseen verrattuna pahimmillaan jopa nelinkertaiseksi 200 000 euroon. Se on iso summa Ylöjärven Kurussa toimivalle yritykselle, joka julkisten tilinpäätöstietojen mukaan teki viime vuonna 2,4 miljoonan euron liikevaihdolla 76 000 euron tuloksen.

Kovakiven kaikki kiven sahaamiseen, leikkaamiseen ja pintakäsittelyyn tarvittavat koneet käyvät sähköllä. Yrityksellä kuluu vuodessa lähes miljoona kilowattituntia (kWh) sähköä. Tällä hetkellä energian hinta on noin 5 senttiä kilowattitunnilta, mikä tekee vuositasolla 50 000 euroa. Jos pahin skenaario toteutuu ja sähkön keskihinta asettuu 20 sentin tasolle, summa nousee 200 000 euroon eli 150 000 euroa nykyisestä.

”Se on suoraan pois yrityksen kannattavuudesta ja esimerkiksi investoinneista. Saa nyt nähdä, miten saamme hintaa vietyä tuotteisiin. Koen kyllä, että jossain määrin asiakkaat ymmärtävät hintojen nousun nykytilanteessa, mutta meillä on myös edelleen jatkuvia projekteja, joiden hintataso on laskettu viime talven kustannusten mukaisesti”, Elomaa kertoo.

Kovakiven on vaikea säästää sähköä esimerkiksi yötyöhön siirtymällä, sillä koneet käyvät nyt jo itsenäisesti yövuoron. ”Meidän tapauksessamme siitä ei olisi erityistä hyötyä.”

Hallitus on luvannut pudottaa sähkön energiamaksun arvonlisäveroa väliaikaisesti 24 prosentista kymmeneen prosenttiin joulu–huhtikuussa. ”Yritystoiminnassa siitä ei juuri ole apua, koska alvit saa liiketoiminnassa joka tapauksessa vähentää.”

Julkisessa keskustelussa on Elomaan mukaan keskitytty lähes yksinomaan siihen, miten kova sähkönhinta vaikuttaa omakotitaloaan sähköllä lämmittäviin yksityisiin ihmisiin. ”Toki sekin on tärkeää, mutta sähkön hinnannousu iskee tosi lujaa myös yrityksiin ja saattaa sitä kautta heijastua myös palkansaajin.”

Elomaan mielestä hallituksella olisi niin halutessaan muitakin mahdollisuuksia suitsia energian hintoja esimerkiksi verotuksellisin keinoin. ”Mielettömästi kohonneissa energian hinnoissa maksetaan osaltaan myös liian nopeasta vihreästä siirtymästä.”

Elomaa kuitenkin katsoo, että rajusta kustannusten noususta huolimatta tärkeintä on, että lännen rivit pitävät ja pakotteita jatketaan, siltä osin kun sähkön ja polttoaineen hinnannousu johtuu Venäjän hyökkäyssodasta.

Säästöä haettava

Yritykset pyrkivät vastaamaan kohoaviin kustannuksiin säästämällä energiakustannuksissa. Näin ilmoittaa lähes 65 prosenttia Tampereen kauppakamarin kyselyyn vastanneista yrityksistä. Energiansäästö korostuu kaupan ja palvelualan firmoissa, joista 74 prosenttia tähtää kustannusten leikkaamiseen. Teollisuuden ja rakentamisen puolella energiansäästöä hakee 59 prosenttia yrityksistä. Käytännön toimina mainitaan muun muassa toimitilojen lämpötilojen laskeminen, led-valoihin siirtyminen ja sähkölaitteiden hukkakäytön vähentäminen.

Tuotteiden hintaa kohonneiden kustannusten vuoksi kertoo nostavansa noin puolet eli 51 prosenttia yrityksistä. Teollisuusyrityksistä näin vastaa enemmistö, 55 prosenttia.

Yrityksistä noin viidesosa hakee säästöä muista kuin energiakuluista. Tähän pyritään varsinkin kaupan ja palvelualan yrityksissä, joista 24 prosenttia yrittää nipistää muista menoista. Lähes joka viides yritys kertoo kiirehtivänsä energiatehokkuutta parantavia investointeja. Omaan sähköntuotantoon aikoo investoida harvempi kuin joka kymmenes yritys.

Alv läpikulkuerä

Useita ravintoloita Pirkanmaalla pyörittävän Restbar Groupin toimitusjohtaja Mikko Hannula toteaa, että yksittäinen ruokaravintola kuluttaa sähköä noin 120 000 kilowattituntia eli kuuden sähkölämmitteisen omakotitalon verran. Sähkön hinnalla on siis merkittävä vaikutus ravintolan kulurakenteeseen.

”Hallituksen kaavailema arvonlisäveron alennus ei tarjoa lainkaan apua yrityksille, joilla alv on vain läpikulkuerä. Nouseva sähkön hinta näkyy kannattavuuden heikentymisenä, vaikka tuotteiden hintojakin nostetaan. Tarpeettomat koneet pyritään sulkemaan, mutta muuten sähkönsäästökohteita on erittäin vähän.”

Työaikamuutoksia

Valtaosassa yrityksistä ei toistaiseksi ole tehty työaikamuutoksia, kuten siirtymistä yötöihin sähkön säästämiseksi. Näin vastaa 93 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä. Yösähkön lupaama säästö kiinnostaa lähinnä teollisuusyrityksiä, joista yötöihin on jo siirtynyt kaksi sadasta ja sitä suunnittelee lähitulevaisuudessa lähes joka kymmenes yritys.

Yksi työaikamuutoksia harkitsevista yrityksistä on Parkanossa toimiva tekstiilipaino More Joy, jonka menestystuote on ympäristöystävällinen, design-kuvioilla painettu tiskirätti. Toimitusjohtaja Susanna Myllymäen mukaan säästöä haetaan tuotannon tarkemmalla suunnittelulla ja keskittämisellä, mikä voi tarkoittaa nelipäiväiseen työviikkoon siirtymistä. Työtunnit päivää kohden pitenisivät kymmeneen tuntiin ja vapaa lisääntyisi vastaavasti kolmen päivän viikonlopuksi. ”Työntekijät ovat valmiita joustamaan ja tekemään pidempää päivää.”

Se toisi säästöä, sillä tuotteiden viimeistely tapahtuu tekstiiliuunissa, jonka lämmittäminen on firman isoin energiasyöppö. Yrityksen vuotuinen sähkönkulutus on vajaat 30 000 kilowattituntia. Tekstiilipaino on täysin automatisoitu, joten työntekijöitä on vain kaksi.

”Olemme tehneet isoja tarjouksia kansainvälisille markkinoille, mikä voi tarkoittaa tuotannon laajentamista ja työntekijöiden lisäämistä. Silloin tuotantoa voitaisiin tehdä neljänä päivänä kahdessa vuorossa, joiden välillä uunia ei tarvitsisi välillä jäähdyttää ja lämmittää uudelleen”, Myllymäki suunnittelee.

Myllymäen mukaan yhtenä vaihtoehtona pohdittiin myös yövuoroon siirtymistä, mutta yösähkön tuoma säästö olisi jäänyt vain 38 euroon vuorokaudessa ja huvennut työntekijöiden yölisiin, joten ajatuksesta luovuttiin.