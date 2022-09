Kangasalalainen Risto Laamanen on yksi väärän passin saaneista: ”Totta kai huolettaa kovastikin” – poliisin mukaan väärinkäytöksen riski on pieni

Noin sata uutta passia on päätynyt väärille omistajille postituskoneen virheen vuoksi. Väärän henkilön passin saaneen Risto Laamasen mukaan jo yksin Kangasalla sijaitsevaan lähikaupan noutopisteeseen on palautettu kolme väärää passia.

Aamulehti

Kangasalla asuva Risto Laamanen sai maanantaina tiedon hänen anomansa passin saapumisesta lähikauppaan Matkahuollon toimipisteeseen, mutta passin sisältämän kirjekuoren avatessaan hän hämmästyi.

”Avasin passin, ja siinä olikin ihan vieras äijä.”

Hän lunasti toimipisteestä kaksi hänen oikeilla osoitetiedolla olevaa kirjekuorta, joista toisessa oli passi ja toisessa henkilökortti. Henkilökortti oli tullut oikeaan osoitteeseen, mutta passi oli toisen miehen.

Tapaus on osa laajempaa ongelmaa, jossa noin sata passia on päätynyt väärille omistajille, koska postituskoneen automatiikka ei ole toiminut oikein. Passeja lähti noutopaikkoihin väärissä kuorissa enintään 550 kappaletta, mutta niistä ehdittiin luovuttaa asiakkaille vain osa ennen virheen huomaamista.

Soitto poliisille

Hämmentävän tilanteen jälkeen Laamanen soitti poliisin valtakunnalliseen päivystykseen, jossa häntä neuvottiin palauttamaan väärä passi alkuperäiseen noutopaikkaan. Niin hän tekikin.

”Kaupassa sanottiin, että kolme passia oli tullut jo samalla tavalla takaisin.”

Poliisi kertoi Laamaselle, että oikea passi saapuisi noin viikon päästä.

Jos hänelle on saapunut väärän henkilön passi, on hyvin mahdollista, että hänen passinsa on niin ikään päätynyt väärälle henkilölle, mikä voisi mahdollistaa väärinkäytökset.

”Siinä on minun kaikki tietoni henkilöturvatunnusta myöten”, sanoo Laamanen.

Henkilötietojen päätyminen vääriin käsiin huolestuttaa

Laamanen kertoo soittaneensa asiasta myös pankkiinsa, josta vastattiin, ettei toimenpiteitä tarvita. Esimerkiksi luottokiellon asettaminen olisi oma prosessinsa, johon hän ei ainakaan toistaiseksi halunnut ryhtyä.

Laamanen kertoi harkitsevansa tekevänsä poliisille ilmoituksen kadonneesta passista, mutta poliisin viesti oli ollut, ettei sitä tässä tapauksessa tarvitse tehdä.

Poliisi on vakuutellut, että asia on hoidossa ja passit on jäljitetty, mutta Laamasella on silti omat epäluulonsa.

”Totta kai huolettaa kovastikin, kunnes saan oman passin käteeni joskus. Jos se viikon päästä tulee, niin hyvä. Kyllähän tämä on aika merkillinen tilanne.”

Poliisihallituksen ylitarkastaja Juhani Ruutu kertoi aiemmin Aamulehdelle väärinkäytöksen mahdollisuuden olevan pieni, vaikka passeja onkin päätynyt väärille omistajille, sillä lähetyksen noutaja on tiedossa.