Nokian Viinikanniemen rantatontteja tulee taas myyntiin – Huutokauppa alkaa lokakuussa

Kolme omarantaista tonttia huutokaupataan varausten peruuntumisen vuoksi.

Nokian kaupunki huutokauppaa kolme omarantaista Viinikanniemen tonttia uudelleen varausten peruuntumisen vuoksi. Tontit 1 ja 2 ovat niemen ensimmäiset tontit Viinikanniemeen tultaessa ja tontti numero 11 on Viinikanniemen pohjoiskulmalla.

Tonttien myyntiehdot ja pohjahinnat julkaistaan Kiertonet.fi-palvelussa, kun huutokauppa käynnistyy lokakuun 3. päivänä.

Aiemmissa huutokaupoissa Viinikanniemen tonttien pohjahinnat ovat vaihdelleet 160 000 eurosta 300 000 euroon. Enimmillään yhdestä tontista on maksettu huutokaupassa 540 000 euroa. Kyseisen tontin lähtöhinta oli 300 000 euroa.

Nokian kaupungin mukaan myyntiin tulevien tonttien pinta-alat ovat noin 700–1300 neliömetriä ja rakennusoikeus 210–320 neliötä tonttikoosta riippuen. Lisäksi tonteille voi rakentaa 20-neliöisen rantasaunan. Tonteilla 1 ja 2 on myös yhden laiturin sijoitusoikeus vesialueelle.

Viinikanniemen omakotitontit ovat heti rakennettavissa. Rakentamisessa on huomioitava muun muassa yhdenmukaiset julkisivuvärit ja -materiaalit sekä rantavyöhykkeen säilyminen metsäisenä.

Tontteihin tutustuminen maastossa

Viinikanniemeen on valmistunut kunnallistekniikka vuoden 2021 aikana ja kadut on asfaltoitu. Alueelle pääsee ajamaan autolla ja tontteihin on mahdollista tutustua itsenäisesti. Huutokaupattavat tontit on merkitty maastoon kyltein ja niiden rajanurkat on merkitty puupaaluilla.

Viinikanniemen uusi asuinalue on yhteensä kymmenen hehtaarin kokoinen ja siellä tulee asumaan noin 200 asukasta. Omarantaiset tontit kiertävät Viinikanniemeä kahdessa korttelissa. Viinikanniemen saarimaisen alueen keskelle jää vielä kymmenen omakotitonttia, jotka tulevat myyntiin keväällä 2023.