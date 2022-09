Erikoinen tilanne Nokialla: Kaupunki valittaa nyt oman organisaationsa päätöksestä oikeuteen – Tästä on kyse

Jukka (vas.) ja Marja-Liisa Hakosalo ovat tällä hetkellä kirjoilla Tampereella. Heidän toiveenaan on muuttaa vakituisesti kuvassa näkyvään taloonsa. Rakentamisessa on otettu ympäristöasiat huomioon. Talon katolla on esimerkiksi aurinkopaneelit, josta Hakosalot saavat sähkön. Heidän poikansa Olli Hakosalo on puolestaan kirjoilla Nokilla, mutta tilanne nyt auki.