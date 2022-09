Näin Lempäälässä saatiin käsiin räjähtänyt ilkivalta kuriin: kohtaamisia, kameroita ja puuttumista – ”Herättää huomiota, jos kaveri on päivästä toiseen kokiksen ja sipsien varassa”

Sivistysjohtaja Nina Lehtinen sanoo, että on nuorille on lisätty toimintaa, ja tehty etsivää ja päivystävää nuorisotyötä. Kameroiden avulla tekijöitä on myös saatu kiinni.

Lempäälässä on onnistuttu vähentämään nuorten häiriökäyttäytymistä ja ilkivaltaa. Vuosi sitten ilkivalta oli mittavaa, ja siitä aiheutui myös isot vahingot. Sen seurauksena kuntaan perustettiin ilkivaltatyöryhmä ja käynnistettiin monenlaisia toimenpiteitä.

Käyttöön otettiin esimerkiksi kohdennettua vartiointia, muun muassa keväällä Lempäälä-taloon ja Lempon parkkiin. Lisäksi kunnan keskustaan ja pysäköintitaloon lisättiin kameravalvontaa.

Ennaltaehkäisevänä työnä on lisätty nuorille toimintaa. Lastensuojelun työntekijät ja poliisi ovat puhuttaneet nuoria yhteistyössä, kunnassa on tehty päivystävää ja etsivää nuorisotyötä. Vuoden alusta on palkattu henkilö koordinoimaan vapaa-ajan nuorisotyötä.

”On rakennettu systemaattista kohtaamista. Sen lisäksi tarvitaan realismia, me tarvitsemme kameroita keskustaan ja niitä on hankittu”, kuvailee sivistysjohtaja Nina Lehtinen.

Hänen mukaansa tilanne on selvästi rauhoittunut ja kuntalaisilta on tullut palautetta siitä, että keskusta tuntuu turvalliselta. Myös nuorilta on tullut hyvää palautetta esimerkiksi vapaaehtoisten Saapas-toiminnasta, jossa liikutaan nuorten parissa.

Lehtinen sanoo, että kunnassa on virinnyt hyvää yhteistyötä: vapaaehtoisia on liittynyt mukaan toimintaan ja esimerkiksi koulun vanhempainyhdistyksestä on haluttu mukaan ilkivaltatyöryhmään.

Pieni joukko

Kaiken kaikkiaan eniten häiriötä aiheuttaneiden nuorten joukko on ollut aika pieni ja tekijät olivat suhteellisen nuoria, alakouluikäisiä.

Kunnasta on oltu yhteydessä vanhempiin ja Lehtisen mukaan heidän kanssaan on käyty hyviä keskusteluja. Toisaalta matalalla kynnyksellä on puututtu tilanteisiin yhdessä lastensuojelun kanssa, jos on herännyt huoli lapsen olosuhteista.

”Jos on suurempien toimenpiteiden tarve, niin olemme ottaneet koppia yksilötasolla. Kyllä se herättää huomiota, jos kaveri on päivästä toiseen kokiksen ja sipsien varassa.”

Kesän aikana ilkivaltaa on ollut jonkin verran lähinnä uimarannoilla, ja myös nuorten moporallista on tullut jonkin verran sanomista. Lehtinen sanoo, että myös nuorten pitää saada kokoontua ja vaikka hän ymmärtää yöllisen pärinän ärsyttävän, niin toleranssia vaaditaan kaikilta.

Rahaa käytetty

Ilkivalta aiheutti viime vuonna mittavat kustannukset. Lehtinen sanoo, että todennäköisesti kulut ovat pienentyneet. Kokonaissäästöstä ei voida puhua, sillä kunta on sijoittanut rahaa paitsi nuorisotyön lisäämiseen myös esimerkiksi vartiointiin.

Kohdennettua vartiointia on tehty esimerkiksi Lempon parkissa ja Lempäälä-talossa, jossa häiriöitä aiheuttivat lähinnä alakouluikäiset. ”Nassikat tekivät pientä jäynää ja oli älytöntä koheltamista, eikä tavallinen sanominen mennyt perille.”

Lehtinen korostaa, että nuoret ovat fiksuja ja käytös saattaa viestiä turhautumista tai yksinkertaisesti sitä, että joukossa mieleen tulee asioita, joita muuten ei tekisi.

Lempon parkin toimitusjohtaja Riitta Järvenpää esitteli vuosi sitten 16. syyskuuta parkkihallin tiloja, joissa oli tehty paljon ilkivaltaa.

Tekijöitä tunnistettu kameravalvonnan avulla

Myös Lempon parkin toimitusjohtaja Riitta Järvenpää sanoo, että tilanne on rauhoittunut. Viime vuonna ilkivaltaa tehtiin hallissa paljon, esimerkiksi jauhesammuttimia tyhjennettiin useampaan kertaan.

Tilannetta on helpottanut yhteistyössä kunnan kanssa hankittu lisävartiointi ja lisätty kameravalvonta.

Kameroiden avulla tekijöitä on saatu myös kiinni. Järvenpää kertoo, että kameroiden avulla selvisi esimerkiksi tapaus jossa rikottiin pysäköintitalon elektroniikkaa. Vahingot ovat useita tuhansia euroja, ja vaikka tekijä ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa, korvausvastuu hänellä kuitenkin on.

Tekoja pyritään ratkomaan sovittelussa, jossa tekijä voi korvata vahingon esimerkiksi työllä.

”Tässä on kasvatuksellinenkin puoli. Jos siellä on sotkuja, niin aina ne joku siivoaa. Jos vahinko on esimerkiksi tuhat euroa ja nuoren tuntipalkka on kymmenen euroa, saa aika monta tuntia siivota.”

Jos sovittelu ei onnistu, korvaus on rahallinen. Pahimmassa tapauksessa korvaus odottaa nuorta sitten, kun hän alkaa saada tuloja. Jos tekijä on yli 15-vuotias hän voi myös saada rangaistuksen vahingonteosta, mikä tyypillisesti on sakkoja.