Tehyn ja Superin työtaistelutoimet voivat siirtää tutkimuksia ja toimenpiteitä Taysissa – ”Sellaisia tilanteita voi nyt tulla”

Hoitajat eivät nyt voi siirtyä tehtävästä tai työpaikasta toiseen, joten potilaita voidaan joutua siirtelemään yksiköiden ja jopa sairaaloiden välillä.

Aamulehti

Hoitajajärjestöjen Tehyn ja Superin uudet työtaistelutoimet voivat aiheuttaa sen, että Tampereen yliopistollinen sairaala Tays joutuu perumaan potilaiden tutkimuksia ja toimenpiteitä hyvin lyhyelläkin aikataululla. Peruutuksen yhteydessä annetaan lisätietoja uutta aikaa varten.

”Toistaiseksi peruutuksia ei ole jouduttu tekemään, mutta joissain tilanteissa niin voi nyt käydä. Ensisijaisesti se koskee kiireettömiä tutkimuksia ja toimenpiteitä”, kertoo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin HR-johtaja Raija Ruoranen.

Ruorasen mukaan sellaisten toimenpiteiden peruutuksia pyritään välttämään, joihin potilas on joutunut valmistautumaan esimerkiksi olemalla syömättä tai juomatta.

Siirron kielto

Hoitajajärjestöt päättivät uusista työtaistelutoimenpiteistä keskiviikkona. Torstaista lähtien voimassa on tilapäisen siirron kielto, joka koskee kunta-alalla työskentelevää Tehyn ja Superin jäsenistöä. Kiellon aikana hoitajat eivät siirry omasta työtehtävästään tai työskentelypaikastaan toiseen työtehtävään tai työskentelypaikkaan, mikä vaikuttaa hoitajien riittävyyteen.

”Vielä ei ole käsitystä, miten laajasti tämä tulee vaikuttamaan. Yksittäisen yksikön toiminnan kannalta se voi olla hetkellisesti hyvinkin haitallista. Potilaita joudutaan siirtelemään entistä herkemmin yksiköiden ja jopa sairaaloiden välillä.”

Sisäiset sijaiset

Taysissa työskentelee myös noin 750 sisäistä sijaista. Heidän toimintaansa kiellolla ei ole vaikutusta. ”Sisäisillä sijaisilla on työalueet, joilla he työskentelevät normaalistikin. Se jatkuu ihan normaalitoimintana.”

Ruorasen mukaan sairauspoissaolojen määrä on viime aikoina lisääntynyt, joten sijaisille on jatkuva tarve. ”Yksi selkeästi vaikuttava asia ovat hengitystieoireita koskevat ohjeistukset. Hengitystieinfektioita on nyt runsaasti liikkeellä. Selkeä ohje on, että sairaana ei tulla töihin ja henkilöstön pitää edelleen käydä koronatestissä.”